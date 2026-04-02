Federico Valverde compte parmi les meilleurs et les plus importants joueurs du Real Madrid ; à l'approche des confrontations en Ligue des champions contre le FC Bayern de Munich, il est au sommet de sa forme. Comme l'a récemment révélé la superstar uruguayenne, il a toutefois déjà craint, à la suite d'un incident particulier, que le club ne le licencie.
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« Je pensais qu'ils allaient me virer ! » Federico Valverde craignait d'être sanctionné par le Real Madrid
« J'ai déjà blessé l'un ou l'autre gardien », se souvient Valverde dans le podcast Terapia Picante, même si un nom célèbre lui a causé un souci particulier. « J'ai blessé Luca Zidane à l'épaule. Je voulais disparaître sous terre, je pensais qu'ils allaient m'expulser – j'avais blessé le fils de Zidane. »
Les tirs du joueur de 27 ans ne sont pas seulement redoutés par les gardiens adverses. Pourtant, Valverde, qui est passé de « El Pajarito » (le petit oiseau) à « El Halcón » (le faucon) grâce à ses qualités techniques, a « des jambes très fines, je ne sais pas d’où je tire autant de puissance dans les jambes.»
« Dans quoi est-ce que je m'embarque là ? » Valverde doutait de son transfert au Real
Au cours de ses six années chez les professionnels du Real Madrid, Valverde a connu un parcours impressionnant. Mais le passage de Penarol, en Uruguay, à l'Espagne n'a pas été facile pour le milieu de terrain ; après tout, même la Castilla, pour laquelle il a joué un an avant d'être prêté pour une saison au Deportivo La Corogne, représentait un tout autre monde.
« C'était incroyablement gênant, ça m'a complètement démoralisé. Je me disais : "Je ne sais pas ce que je fais ici" », se souvient Valverde à propos de ses débuts dans l'équipe réserve du Real. « Quand je suis arrivé sur le parking, j’ai remarqué que mes coéquipiers de Castilla avaient des voitures vraiment chics, et je pouvais à peine m’en offrir une correcte, alors que je jouais déjà en première division pour Penarol. »
Il s'est alors mis à réfléchir : « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Je suis allé dans les vestiaires et j'y ai vu des vêtements de marque vraiment chers », poursuit Valverde. « Je ne voulais pas me déshabiller, ou alors je me déshabillais très vite pour que personne ne me voie. Ça a été un réveil brutal. »
Valverde, le héros du match contre Manchester City
Valverde est désormais considéré comme le successeur légitime de la légende du club Toni Kroos, et ce n'est pas seulement parce qu'il a repris son numéro 8. Valverde est depuis longtemps indispensable pour l'entraîneur Alvaro Arbeloa : il a pratiquement à lui seul propulsé les Merengues au tour suivant grâce à un triplé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 3-0 contre Manchester City, et a également marqué un but lors de chacun des trois derniers matchs de championnat. Son contrat à Madrid court jusqu'en 2029.
Federico Valverde : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
LaLiga
28
4
7
Ligue des champions
11
3
4
Copa del Rey
1
-
-
Supercoupe
2
1
1