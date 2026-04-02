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Andreas Koenigl

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« Je pensais qu'ils allaient me virer ! » Federico Valverde craignait d'être sanctionné par le Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
F. Valverde

Federico Valverde est désormais incontournable chez les Merengues, alors qu'il craignait autrefois d'être écarté du club.

Federico Valverde compte parmi les meilleurs et les plus importants joueurs du Real Madrid ; à l'approche des confrontations en Ligue des champions contre le FC Bayern de Munich, il est au sommet de sa forme. Comme l'a récemment révélé la superstar uruguayenne, il a toutefois déjà craint, à la suite d'un incident particulier, que le club ne le licencie.

  • « J'ai déjà blessé l'un ou l'autre gardien », se souvient Valverde dans le podcast Terapia Picante, même si un nom célèbre lui a causé un souci particulier. « J'ai blessé Luca Zidane à l'épaule. Je voulais disparaître sous terre, je pensais qu'ils allaient m'expulser – j'avais blessé le fils de Zidane. »

    Les tirs du joueur de 27 ans ne sont pas seulement redoutés par les gardiens adverses. Pourtant, Valverde, qui est passé de « El Pajarito » (le petit oiseau) à « El Halcón » (le faucon) grâce à ses qualités techniques, a « des jambes très fines, je ne sais pas d’où je tire autant de puissance dans les jambes.»

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  • « Dans quoi est-ce que je m'embarque là ? » Valverde doutait de son transfert au Real

    Au cours de ses six années chez les professionnels du Real Madrid, Valverde a connu un parcours impressionnant. Mais le passage de Penarol, en Uruguay, à l'Espagne n'a pas été facile pour le milieu de terrain ; après tout, même la Castilla, pour laquelle il a joué un an avant d'être prêté pour une saison au Deportivo La Corogne, représentait un tout autre monde.

    « C'était incroyablement gênant, ça m'a complètement démoralisé. Je me disais : "Je ne sais pas ce que je fais ici" », se souvient Valverde à propos de ses débuts dans l'équipe réserve du Real. « Quand je suis arrivé sur le parking, j’ai remarqué que mes coéquipiers de Castilla avaient des voitures vraiment chics, et je pouvais à peine m’en offrir une correcte, alors que je jouais déjà en première division pour Penarol. »

    Il s'est alors mis à réfléchir : « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Je suis allé dans les vestiaires et j'y ai vu des vêtements de marque vraiment chers », poursuit Valverde. « Je ne voulais pas me déshabiller, ou alors je me déshabillais très vite pour que personne ne me voie. Ça a été un réveil brutal. »

  • Valverde, le héros du match contre Manchester City

    Valverde est désormais considéré comme le successeur légitime de la légende du club Toni Kroos, et ce n'est pas seulement parce qu'il a repris son numéro 8. Valverde est depuis longtemps indispensable pour l'entraîneur Alvaro Arbeloa : il a pratiquement à lui seul propulsé les Merengues au tour suivant grâce à un triplé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 3-0 contre Manchester City, et a également marqué un but lors de chacun des trois derniers matchs de championnat. Son contrat à Madrid court jusqu'en 2029.

  • Federico Valverde : statistiques de la saison 2025/26


    Concours

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    LaLiga

    28

    4

    7

    Ligue des champions

    11

    3

    4

    Copa del Rey

    1

    -

    -

    Supercoupe

    2

    1

    1


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