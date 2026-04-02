« Je pensais qu'ils allaient me virer ! » Federico Valverde craignait d'être sanctionné par le Real Madrid

Au cours de ses six années chez les professionnels du Real Madrid, Valverde a connu un parcours impressionnant. Mais le passage de Penarol, en Uruguay, à l'Espagne n'a pas été facile pour le milieu de terrain ; après tout, même la Castilla, pour laquelle il a joué un an avant d'être prêté pour une saison au Deportivo La Corogne, représentait un tout autre monde.

« C'était incroyablement gênant, ça m'a complètement démoralisé. Je me disais : "Je ne sais pas ce que je fais ici" », se souvient Valverde à propos de ses débuts dans l'équipe réserve du Real. « Quand je suis arrivé sur le parking, j’ai remarqué que mes coéquipiers de Castilla avaient des voitures vraiment chics, et je pouvais à peine m’en offrir une correcte, alors que je jouais déjà en première division pour Penarol. »

Il s'est alors mis à réfléchir : « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Je suis allé dans les vestiaires et j'y ai vu des vêtements de marque vraiment chers », poursuit Valverde. « Je ne voulais pas me déshabiller, ou alors je me déshabillais très vite pour que personne ne me voie. Ça a été un réveil brutal. »