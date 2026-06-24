« Je pensais qu’il n’était jamais parti » : Zlatan Ibrahimovic ridiculise Cristiano Ronaldo

Ronaldo a rapidement ouvert le score pour le Portugal lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde face à une équipe ouzbèke largement dominée. Après le coup franc transformé par le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes (17^e minute), la star de 41 ans d’Al-Nassr a doublé la mise à la 39^e minute.

En seconde période, un csc du gardien ouzbek Abduvokhid Nematov et une réalisation de Rafael Leão ont porté le score à 5-0. Après le coup de sifflet final, Ronaldo, auteur d’un doublé, a lancé à l’intention de ses détracteurs devant les caméras : « Je suis de retour ! Je suis de retour ! »

Après le décevant match nul 1-1 contre la RD Congo lors de l’ouverture du groupe, CR7 avait essuyé de vives critiques. On reprochait au vétéran, parfois trop individualiste, de priver des coéquipiers mieux placés de tirs et de rester muet devant le but.