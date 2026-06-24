« J’avais l’impression qu’il n’était jamais parti. Je ne comprends pas pourquoi il dit : “Je suis de retour” », a déclaré l’ancien attaquant de classe mondiale Ibrahimovic, désormais consultant télévisé chez FOX Sports, avec son ton provocateur habituel, en parlant de la star portugaise.
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« Je pensais qu’il n’était jamais parti » : Zlatan Ibrahimovic ridiculise Cristiano Ronaldo
Ronaldo a rapidement ouvert le score pour le Portugal lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde face à une équipe ouzbèke largement dominée. Après le coup franc transformé par le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes (17^e minute), la star de 41 ans d’Al-Nassr a doublé la mise à la 39^e minute.
En seconde période, un csc du gardien ouzbek Abduvokhid Nematov et une réalisation de Rafael Leão ont porté le score à 5-0. Après le coup de sifflet final, Ronaldo, auteur d’un doublé, a lancé à l’intention de ses détracteurs devant les caméras : « Je suis de retour ! Je suis de retour ! »
Après le décevant match nul 1-1 contre la RD Congo lors de l’ouverture du groupe, CR7 avait essuyé de vives critiques. On reprochait au vétéran, parfois trop individualiste, de priver des coéquipiers mieux placés de tirs et de rester muet devant le but.
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Cristiano Ronaldo «très heureux» après son doublé à la Coupe du monde 2026
À la veille du match contre l’Ouzbékistan, la question de savoir si le sélectionneur national Roberto Martinez ne ferait pas mieux de laisser Ronaldo sur le banc avait suscité des débats au Portugal. Il n’a pas suivi cette option et a de nouveau aligné CR7, auteur de 145 buts en 230 sélections, dans le onze de départ.
« C’était un match où l’on pouvait marquer – un match où le Portugal a pu inscrire de nombreux buts », a souligné Ibrahimovic, estimant qu’il ne fallait pas surestimer la performance de Ronaldo face à cette équipe outsider. Sans se laisser déconcerter, CR7 a déclaré : « Je suis très heureux. Le plus important, c’est bien sûr que nous ayons bien travaillé en équipe et que nous nous soyons nettement améliorés par rapport au dernier match. »
Avec quatre points au compteur, la sélection portugaise est virtually assurée de rejoindre les huitièmes de finale, même en cas de glissement à la troisième place du groupe K. L’objectif de Ronaldo et de ses coéquipiers reste néanmoins clair : battre la Colombie lors de la dernière journée, dans la nuit de samedi à dimanche (1h30, heure allemande), pour dépasser les Sud-Américains et terminer en tête de la poule.