Dans une interview accordée au journal français L'Équipe, l'arrière droit a révélé avoir rencontré Flick plusieurs mois avant son transfert officiel vers le club le plus titré d'Allemagne.
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« Je pensais qu’il faisait partie du staff » : l’échec du transfert du FC Bayern et une anecdote insolite impliquant l’ancien entraîneur Hansi Flick
Lors d’un match amical entre l’Olympique de Marseille, alors club de Sarr, et le Bayern, l’international français ne l’avait pas immédiatement reconnu. « À la mi-temps, il m’a tendu la main en me disant : “Super joueur !” Je croyais qu’il faisait partie du staff, alors je suis resté sur mes gardes. J’ai ensuite réalisé que c’était l’entraîneur du FC Bayern, fraîchement vainqueur de la Ligue des champions ! », se souvient le joueur de 34 ans.
Heureusement, dès son premier jour à la Säbener Straße, toute confusion était écartée. « Juste avant ma première séance d’entraînement au FC Bayern, l’entraîneur Hansi Flick m’a pris dans ses bras et déclaré : “Je t’ai fait venir pour que tu joues. Je suis content que tu sois parmi nous. Ne te mets pas la pression.” »
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Sarr n’a jamais trouvé son bonheur au FC Bayern.
Le Bayern Munich a déboursé huit millions d'euros pour recruter Sarr à l'automne 2020, mais le défenseur français n'a jamais vraiment convaincu en Bavière. En raison de longues périodes d'indisponibilité pour blessure, il n'a disputé que 33 matches officiels (un but, quatre passes décisives) jusqu'à son départ en 2024.
Resté sans club pendant près d’un an et demi, il a finalement signé en début d’année avec son club formateur, le FC Metz, où il est sous contrat jusqu’en juin.
Son avenir reste incertain : le club pointe à la 18e place de Ligue 1 et risque la relégation. Il ne compte plus que trois matchs à disputer et accuse un retard de neuf points sur la 16e place, dernière marche vers les barrages.
Depuis son retour, il a disputé neuf matchs avec les Grenats, sans connaître la victoire (trois nuls, six défaites).
Bouna Sarr : performances et statistiques
Club
Matchs
Buts
Passes décisives
Olympique de Marseille
181
8
12
FC Metz
119
8
9
FC Bayern
33
1
4