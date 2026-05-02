Le Bayern Munich a déboursé huit millions d'euros pour recruter Sarr à l'automne 2020, mais le défenseur français n'a jamais vraiment convaincu en Bavière. En raison de longues périodes d'indisponibilité pour blessure, il n'a disputé que 33 matches officiels (un but, quatre passes décisives) jusqu'à son départ en 2024.

Resté sans club pendant près d’un an et demi, il a finalement signé en début d’année avec son club formateur, le FC Metz, où il est sous contrat jusqu’en juin.

Son avenir reste incertain : le club pointe à la 18e place de Ligue 1 et risque la relégation. Il ne compte plus que trois matchs à disputer et accuse un retard de neuf points sur la 16e place, dernière marche vers les barrages.

Depuis son retour, il a disputé neuf matchs avec les Grenats, sans connaître la victoire (trois nuls, six défaites).