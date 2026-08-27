L’international écossais a reconnu que l’apparence physique de Tielemans était très trompeuse. « Quand il a signé, je me suis dit bon joueur, [mais] lent et pas en forme, il avait l’air un peu gros », a admis McGinn. « Puis il a enlevé son maillot et je me suis dit : woah, peut-être pas. »

McGinn a mis en avant le dévouement sans relâche du milieu de terrain en dehors du terrain, soulignant son régime irréprochable et sa présence constante à la salle de sport. « J’ai essayé de lui faire boire une canette de Coca après le match ou manger un cookie dans l’avion, ou quelque chose comme ça, mais il est tellement déterminé qu’il fait tout correctement, à la lettre », a-t-il ajouté.

Malgré l’absence de vitesse explosive, Tielemans s’est révélé être un atout inestimable à Villa Park. McGinn a salué son leadership vocal, déclarant : « Ce mythe, je pense qu’il l’aura toujours à cause de sa morphologie, mais c’est faux. Il ne va pas vous déposer grâce à sa vitesse, mais ce n’est pas son jeu.

« Il est en pleine forme et a été vraiment fiable pour nous. Il n’a pas peur d’élever les standards des autres, si vous ne jouez pas à son niveau à l’entraînement ou selon ses standards, il vous le fera savoir. »



