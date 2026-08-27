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« Je pensais qu’il était gros ! » : le capitaine d’Aston Villa, John McGinn, admet s’être totalement trompé au sujet du nouveau venu de Manchester United, Youri Tielemans
McGinn révèle une erreur d’appréciation sur sa condition physique
Tielemans a bouclé cet été un transfert de 35 millions de livres vers United, mettant fin à un passage de trois ans à Aston Villa. Le joueur de 29 ans a disputé 134 matches durant son séjour dans les Midlands, s’imposant comme une figure très fiable.
S’exprimant dans le podcast Stick to Football, le capitaine de Villa, McGinn, a détaillé ses idées reçues initiales au sujet de l’international belge. Quand Tielemans est arrivé de Leicester City en 2023, McGinn avait à tort supposé que le milieu de terrain n’avait pas la condition physique nécessaire pour s’imposer.
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Un professionnel modèle
L’international écossais a reconnu que l’apparence physique de Tielemans était très trompeuse. « Quand il a signé, je me suis dit bon joueur, [mais] lent et pas en forme, il avait l’air un peu gros », a admis McGinn. « Puis il a enlevé son maillot et je me suis dit : woah, peut-être pas. »
McGinn a mis en avant le dévouement sans relâche du milieu de terrain en dehors du terrain, soulignant son régime irréprochable et sa présence constante à la salle de sport. « J’ai essayé de lui faire boire une canette de Coca après le match ou manger un cookie dans l’avion, ou quelque chose comme ça, mais il est tellement déterminé qu’il fait tout correctement, à la lettre », a-t-il ajouté.
Malgré l’absence de vitesse explosive, Tielemans s’est révélé être un atout inestimable à Villa Park. McGinn a salué son leadership vocal, déclarant : « Ce mythe, je pense qu’il l’aura toujours à cause de sa morphologie, mais c’est faux. Il ne va pas vous déposer grâce à sa vitesse, mais ce n’est pas son jeu.
« Il est en pleine forme et a été vraiment fiable pour nous. Il n’a pas peur d’élever les standards des autres, si vous ne jouez pas à son niveau à l’entraînement ou selon ses standards, il vous le fera savoir. »
Une énorme perte pour Aston Villa
Tielemans quitte Aston Villa après avoir inscrit 10 buts toutes compétitions confondues, laissant un vide important dans le vestiaire. McGinn a décrit son ancien coéquipier comme un « incroyable professionnel » et un « joueur complet », convaincu qu’il sera exactement ce dont Manchester United a besoin.
« Il va énormément nous manquer, a poursuivi McGinn. Un professionnel incroyable. Le volume de travail, la qualité. C’est simplement un bon coéquipier et un type formidable, mais il a aussi de la qualité. Il peut trouver une passe, il peut marquer un but brillant. Je parle ici d’un joueur complet.
« On va le perdre sur et en dehors du terrain, c’est un top joueur et il est tellement déterminé à gagner. C’est peut-être la chose qui va me manquer chez beaucoup de joueurs [qui ont quitté Aston Villa cet été], cette mentalité quand ça devient difficile. Je n’ai aucun doute sur le fait que Youri, à United, apportera cela, c’est certain. »
- (C)Getty Images
Carrick attend une réaction rapide
Les débuts compétitifs de Tielemans avec Manchester United ne se sont pas passés comme prévu, puisque l'équipe de Michael Carrick a subi une surprenante défaite 2-0 à l'extérieur face au promu Hull City samedi. Le Belge a débuté dans un milieu à trois remanié aux côtés de Bruno Fernandes et Andrey Santos.
Avec l'arrivée cet été de Carlos Baleba pour renforcer l'effectif et Kobbie Mainoo qui postule aussi pour une place de titulaire, Carrick dispose de nombreuses options à considérer au milieu. United cherchera à rebondir immédiatement dimanche lors de la réception d'Ipswich Town, un autre promu.
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