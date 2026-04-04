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« Je pensais à Madrid » : Kylian Mbappé fait des aveux sans détour sur sa dernière saison au PSG et son entraîneur Luis Henrique
Une saison éclipsée par le Bernabéu
Le dernier chapitre de la carrière légendaire de Mbappé en Ligue 1 a été marqué par un doublé national, mais le Français vient de révéler les tourments intérieurs qui ont assombri ces exploits. Bien qu’il ait remporté le titre de champion et la Coupe de France, le joueur de 27 ans a eu le sentiment que son concentration était compromise par son transfert imminent vers la capitale espagnole. Cette période a été tumultueuse, l'attaquant devant faire face à des spéculations médiatiques incessantes et à une situation précaire au sein de la hiérarchie du club. Ce poids psychologique, combiné à un rôle fluctuant dans le onze de départ, a donné à la superstar l'impression de ne pas pouvoir donner le meilleur de lui-même aux supporters parisiens avant son départ inévitable.
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Des regrets concernant le partenariat avec Enrique
Lors d’une intervention dans l’émission The Bridge, Mbappé est revenu sur l’occasion manquée de s’imprégner pleinement de la sagesse tactique de Luis Enrique. « C’est un très bon entraîneur », a admis Mbappé. « Je l’ai eu comme entraîneur lors de ma dernière année (au PSG), donc je n’ai pas pu en tirer pleinement parti. »
« Pendant le premier mois (du règne de Luis Enrique), j’étais sur la touche. À mon retour, je me suis dit : “J’ai l’épée de Damoclès au-dessus de la tête. À tout moment, ils vont me couper la tête, alors je risque de repartir. » Puis j’ai pris la décision de partir, et donc, au cours des trois ou quatre derniers mois, il m’a gardé uniquement pour la Ligue des champions. À ce moment-là, j’avais déjà la tête à moitié à Madrid. En tant que joueur, je n’ai pas tiré le meilleur parti de Luis Enrique. »
Tensions politiques et déception européenne
La lutte de pouvoir entre Mbappé et la direction du PSG a créé un climat instable qui a fini par nuire aux ambitions européennes du club. La stratégie consistant à limiter son temps de jeu une fois son départ confirmé s'est avérée controversée, d'autant plus que l'équipe peinait à trouver son rythme lors des matchs décisifs. Ces tensions ont abouti à une élimination décevante en demi-finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund.
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La vie après le Parc des Princes
Depuis, Mbappé s'est parfaitement intégré à l'effectif madrilène, réalisant enfin son rêve de longue date : jouer au Bernabéu. Il s'est révélé être une véritable machine à marquer cette saison, inscrivant 38 buts en seulement 35 matches toutes compétitions confondues. De leur côté, les « Blancos » occupent actuellement la deuxième place de la Liga, à seulement quatre points du leader, Barcelone. Ils affronteront prochainement Majorque au stade Iberostar avant d'accueillir le Bayern de Munich en Ligue des champions la semaine prochaine.