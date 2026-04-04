« Je pensais à Madrid » : Kylian Mbappé fait des aveux sans détour sur sa dernière saison au PSG et son entraîneur Luis Henrique

Lors d’une intervention dans l’émission The Bridge, Mbappé est revenu sur l’occasion manquée de s’imprégner pleinement de la sagesse tactique de Luis Enrique. « C’est un très bon entraîneur », a admis Mbappé. « Je l’ai eu comme entraîneur lors de ma dernière année (au PSG), donc je n’ai pas pu en tirer pleinement parti. »

« Pendant le premier mois (du règne de Luis Enrique), j’étais sur la touche. À mon retour, je me suis dit : “J’ai l’épée de Damoclès au-dessus de la tête. À tout moment, ils vont me couper la tête, alors je risque de repartir. » Puis j’ai pris la décision de partir, et donc, au cours des trois ou quatre derniers mois, il m’a gardé uniquement pour la Ligue des champions. À ce moment-là, j’avais déjà la tête à moitié à Madrid. En tant que joueur, je n’ai pas tiré le meilleur parti de Luis Enrique. »