L’un des plus humbles et des plus titrés gagnants en série du football a officiellement mis un terme à sa carrière de joueur. Pedro, l’homme qui a tout gagné en club comme en sélection, remportant à la fois la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012 avec l’Espagne, a annoncé sa retraite mercredi à l’âge de 39 ans.

Cette annonce intervient après une brève période de réflexion, à la suite de l’expiration de son contrat avec la Lazio plus tôt cet été. Dans un message émouvant partagé avec ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Pedro a exprimé une profonde gratitude pour la vie qu’il a menée depuis son émergence comme jeune joueur infatigable venu de Tenerife. Il a écrit : « Je sens que le moment est venu. Le moment de faire un pas en avant et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je pars fier d’avoir vécu mon rêve et de toutes les personnes qui ont été à mes côtés pour le rendre possible. Merci, football, de m’avoir rendu si heureux. »

En revenant sur ses débuts modestes et sur l’ampleur de son succès final, le message vidéo de Pedro est revenu sur le moment où il a foulé pour la première fois la pelouse du Barça. L’attaquant vétéran s’est souvenu de la nervosité et de l’excitation de ses débuts, soulignant le chemin parcouru depuis ses premières années en Catalogne. « Même aujourd’hui, je me souviens du bruit, des milliers de personnes dans les tribunes et d’un garçon de 20 ans venu de Tenerife qui attendait sur la ligne de touche, juste ici. Ce jour-là, j’ai foulé un terrain de football et j’ai ouvert les portes d’une autre vie. À ce moment-là, il était impossible d’imaginer ce qui allait se passer ensuite », a-t-il déclaré.







