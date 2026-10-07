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« Je pars fier » : la légende du FC Barcelone et de Chelsea, Pedro, prend sa retraite à 39 ans
Une aventure légendaire s’achève
L’un des plus humbles et des plus titrés gagnants en série du football a officiellement mis un terme à sa carrière de joueur. Pedro, l’homme qui a tout gagné en club comme en sélection, remportant à la fois la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012 avec l’Espagne, a annoncé sa retraite mercredi à l’âge de 39 ans.
Cette annonce intervient après une brève période de réflexion, à la suite de l’expiration de son contrat avec la Lazio plus tôt cet été. Dans un message émouvant partagé avec ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Pedro a exprimé une profonde gratitude pour la vie qu’il a menée depuis son émergence comme jeune joueur infatigable venu de Tenerife. Il a écrit : « Je sens que le moment est venu. Le moment de faire un pas en avant et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je pars fier d’avoir vécu mon rêve et de toutes les personnes qui ont été à mes côtés pour le rendre possible. Merci, football, de m’avoir rendu si heureux. »
En revenant sur ses débuts modestes et sur l’ampleur de son succès final, le message vidéo de Pedro est revenu sur le moment où il a foulé pour la première fois la pelouse du Barça. L’attaquant vétéran s’est souvenu de la nervosité et de l’excitation de ses débuts, soulignant le chemin parcouru depuis ses premières années en Catalogne. « Même aujourd’hui, je me souviens du bruit, des milliers de personnes dans les tribunes et d’un garçon de 20 ans venu de Tenerife qui attendait sur la ligne de touche, juste ici. Ce jour-là, j’ai foulé un terrain de football et j’ai ouvert les portes d’une autre vie. À ce moment-là, il était impossible d’imaginer ce qui allait se passer ensuite », a-t-il déclaré.
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L’héritage de Pedro est inextricablement lié à l’âge d’or du Barça, où il a fait partie de ce qui est sans doute la plus grande équipe de club de l’histoire. Au cours de son brillant passage au Camp Nou, l’Espagnol a remporté cinq titres de Liga, trois Coupes du Roi et trois Ligues des champions, parmi de nombreux autres trophées. Son succès s’est poursuivi en Angleterre avec Chelsea, où il a ajouté un titre de Premier League, une FA Cup et une Ligue Europa à son impressionnant palmarès.
Dans son message d’adieu, l’Espagnol s’est empressé de reconnaître l’importance de son passage dans la capitale catalane et la fierté qu’il a ressentie en représentant l’Espagne sur les plus grandes scènes. Il est revenu sur cette période riche en trophées avec un sentiment d’émerveillement, admettant que ses accomplissements avaient dépassé ses rêves d’enfant les plus fous. « Faire partie du meilleur Barça de l’histoire a été un privilège. Nous avons tout gagné et émerveillé le monde. Mon cœur sera toujours avec le Barça. Et un jour, presque sans y croire, je suis devenu champion du monde et titulaire en finale de la Coupe du monde », a-t-il expliqué.
Le succès à Londres et un nouveau départ
Quand le moment est venu de quitter le FC Barcelone en 2015, Pedro a mis le cap sur la Premier League en signant à Chelsea. Si certains se demandaient s’il pourrait s’adapter à l’impact physique du football anglais, il a rapidement fait taire ses critiques en devenant un élément clé à Stamford Bridge. Au moment de raccrocher les crampons, l’Espagnol affichait un remarquable total en club de 187 buts et 113 passes décisives en 776 apparitions toutes compétitions confondues.
L’ailier a évoqué avec chaleur son passage au Royaume-Uni, estimant que cette expérience l’avait aidé à mûrir sur le terrain comme en dehors. Rejoindre un nouveau championnat après avoir passé toute sa vie en Espagne lui a offert un défi inédit, qu’il a pleinement relevé. « Londres m’a appris à repartir de zéro, à découvrir une autre culture et à grandir en tant que personne », a-t-il déclaré, soulignant à quel point il accordait de la valeur au développement personnel qui a accompagné sa réussite sportive en Premier League.
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Le chapitre italien et les adieux définitifs
Le dernier acte de l’illustre carrière de Pedro s’est déroulé en Italie, où il a réalisé le rare exploit de jouer à la fois pour la Roma et la Lazio. Après une seule saison chez les Giallorossi, il a effectué un controversé passage d’un club à l’autre dans la même ville pour rejoindre la Lazio en 2021.
Passant à l’italien pour s’adresser à ses derniers supporters, Pedro a rendu un hommage émouvant au pays qui l’a accueilli comme un ancien respecté du jeu. « Italie… l’Italie a touché mon cœur. Je suis arrivé en vétéran et vous m’avez traité comme un fils », a-t-il déclaré. Il a conclu son message de retraite par une large série de remerciements à ceux qui ont partagé son parcours. « Aujourd’hui, je retourne là où tout a commencé, pour refermer un merveilleux chapitre. Je sens que c’est le bon moment. Merci à mes coéquipiers : le plus beau, ce n’étaient pas les titres, c’était vous tous. Merci aux clubs qui m’ont ouvert leurs portes. Merci aux entraîneurs qui ont cru en moi. Merci aux supporters pour toute leur affection. Et merci à mes enfants, à ma famille et à mes amis. »
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