« Je paie mes factures » : Bruna Biancardi explique pourquoi elle ne sera jamais la « femme trophée » de Neymar

Si Bruna affronte les critiques sur son statut, elle a aussi été un véritable pilier pour Neymar durant sa convalescence suite à sa blessure au mollet. L’attaquant a manqué les premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde du Brésil contre le Maroc et Haïti, mais il est désormais réintégré au groupe pour la rencontre face à l’Écosse.

Son retour coïncide avec une période où le couple semble avoir retrouvé une stabilité après quelques turbulences. Bruna a confié avoir perdu patience face à une relation trop indécise et avoir confronté l’attaquant. « On était dans un va-et-vient permanent. J’ai fini par stresser », raconte-t-elle. « Je lui ai dit : “Tu sais quoi ? J’ai atteint mes limites. C’était génial de te rencontrer, je t’aime, mais là, j’en ai assez.” »

Cet ultimatum s’est révélé décisif : peu après, Neymar l’a invitée à fêter son anniversaire à Paris et, après une surprise de grande envergure, lui a officiellement demandé d’être sa petite amie. « Je suis arrivée et mon père, ma mère et ma sœur étaient là. Il avait fait venir tout le monde à mon insu », explique-t-elle.

Aujourd’hui, leur couple étant solidement établi et Bruna continuant de « payer ses propres factures » tout en développant sa marque, elle demeure une figure clé dans la vie d’un joueur qui porte sur ses épaules les espoirs de toute une nation.