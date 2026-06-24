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« Je paie mes factures » : Bruna Biancardi explique pourquoi elle ne sera jamais la « femme trophée » de Neymar
L’indépendance financière et la lutte contre les stéréotypes
Dans une interview sans tabou accordée au podcast « Elas Que Jogam » animé par Karla Felmanas, Biancardi a répondu aux idées reçues : non, elle ne vit pas uniquement de la fortune de Neymar. L’influenceuse, qui rassemble plus de 15 millions d’abonnés sur Instagram, a affirmé mener une carrière florissante et régler ses dépenses sans dépendre de l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG.
« Les gens pensent que nous ne travaillons pas, que nous restons à la maison, que nous sommes des épouses trophées. Je leur réponds : “Attendez un peu, j’ai mes propres activités, je paie mon équipe, j’ai des salaires à verser. Je gagne mon argent, je paie mes factures” », a-t-elle déclaré. Biancardi a rappelé qu’elle n’était pas seulement la compagne d’un footballeur célèbre, mais une cheffe d’entreprise responsable d’une équipe de professionnels dont elle assure la subsistance.
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La vie après l’ère des « influenceurs »
Le parcours professionnel de Biancardi ne se résume pas à de simples publications sur les réseaux sociaux. Elle a récemment lancé sur sa chaîne YouTube le projet « Bru Na Cozinha », au cours duquel elle a interviewé et cuisiné aux côtés de personnalités influentes telles que Giullia Buscaccio et Lore Improta. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large comprenant des campagnes publicitaires de grande envergure pour des marques internationales.
Malgré les périodes de forte pression que traverse son compagnon sur les terrains, son éthique de travail demeure une priorité. Pendant qu’elle pilote son empire commercial, Neymar a retrouvé son meilleur niveau et se prépare à mener l’attaque de la Seleção, prouvant que chacun poursuit ses objectifs tout en préservant l’harmonie familiale.
Fonder une famille en pleine période de Coupe du monde
Le couple, déjà parent de Mavie et Mel, a su aligner les temps forts de sa vie privée sur le calendrier chargé du football international. Lors d’une interview, Bruna a confirmé que cette grossesse était planifiée malgré les contraintes du circuit professionnel. « On se disait : “Et si on faisait un troisième ?” », a-t-elle rappelé, évoquant le moment où ils ont pris leur décision.
Elle révèle aussi un détail savoureux : elle a découvert sa grossesse la veille même de l’annonce officielle de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026. Ce heureux événement, survenant en pleine période d’exigences nationales, illustre la façon dont le couple conjugue vie de famille et pression médiatique autour de la Seleção.
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Coupe du monde : un coup de fouet physique et une romance conquise à l’arrachée
Si Bruna affronte les critiques sur son statut, elle a aussi été un véritable pilier pour Neymar durant sa convalescence suite à sa blessure au mollet. L’attaquant a manqué les premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde du Brésil contre le Maroc et Haïti, mais il est désormais réintégré au groupe pour la rencontre face à l’Écosse.
Son retour coïncide avec une période où le couple semble avoir retrouvé une stabilité après quelques turbulences. Bruna a confié avoir perdu patience face à une relation trop indécise et avoir confronté l’attaquant. « On était dans un va-et-vient permanent. J’ai fini par stresser », raconte-t-elle. « Je lui ai dit : “Tu sais quoi ? J’ai atteint mes limites. C’était génial de te rencontrer, je t’aime, mais là, j’en ai assez.” »
Cet ultimatum s’est révélé décisif : peu après, Neymar l’a invitée à fêter son anniversaire à Paris et, après une surprise de grande envergure, lui a officiellement demandé d’être sa petite amie. « Je suis arrivée et mon père, ma mère et ma sœur étaient là. Il avait fait venir tout le monde à mon insu », explique-t-elle.
Aujourd’hui, leur couple étant solidement établi et Bruna continuant de « payer ses propres factures » tout en développant sa marque, elle demeure une figure clé dans la vie d’un joueur qui porte sur ses épaules les espoirs de toute une nation.