La manière de la défaite a particulièrement agacé De Zerbi, qui a pointé des défaillances tactiques précises ainsi qu’un manque de solidité mentale sous pression. Tottenham a encaissé un but alors qu’il évoluait à dix en raison d’une blessure au visage de Micky van de Ven, avant de céder plus tard sur un long ballon direct à la suite d’un dégagement du gardien. De Zerbi a insisté sur la nécessité pour ses cadres de prendre le contrôle de ce type de situations sur le terrain.

« Nous avons encaissé un but inacceptable sur un long dégagement, avec un long ballon, et nous le savions avant le match, parce que cette saison Aston Villa joue 86 % de longs ballons en plus que la saison dernière et nous en avons parlé lors de très, très nombreuses réunions », a regretté l’entraîneur.

De Zerbi a fait porter la responsabilité sur les membres expérimentés de son onze de départ afin d’empêcher l’équipe de s’effondrer lorsque la dynamique change. « C’est ma responsabilité, j’assume ma responsabilité, mais à ce moment du match, quand le match est différent de la possession du ballon, du jeu dans le dernier tiers, parce que nous ne pouvons pas jouer 90 minutes dans le dernier tiers comme en première période, parce qu’il y a un adversaire, Aston Villa n’est pas une si mauvaise équipe, c’est une bonne équipe. Et au moment où nous devons défendre et où nous devons défendre de manière compacte, les leaders doivent être des leaders et guider l’équipe », a poursuivi l’Italien.