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« Je ne voulais rien dire » : Roberto De Zerbi, furieux, ignore les joueurs de Tottenham après le dramatique effondrement d'Aston Villa
De Zerbi réduit le vestiaire au silence après une défaite à domicile
L’atmosphère au Tottenham Hotspur Stadium a atteint un nouveau point bas samedi, lorsque De Zerbi a choisi d’observer le silence juste après l’effondrement de son équipe. Le technicien italien a expliqué qu’il avait délibérément choisi de ne pas s’adresser au groupe immédiatement après le match afin d’éviter des déclarations à chaud ou contre-productives, précisant que son silence découlait d’un désir de garder son calme plutôt que d’un quelconque problème personnel ou d’un différend avec ses joueurs.
« C’est peut-être mieux. Je n’ai pas parlé aux joueurs aujourd’hui parce que je ne voulais rien dire. Non, je n’ai rien contre eux », a déclaré De Zerbi.
- AFP
Des erreurs défensives et un vide en matière de leadership critiqués
La manière de la défaite a particulièrement agacé De Zerbi, qui a pointé des défaillances tactiques précises ainsi qu’un manque de solidité mentale sous pression. Tottenham a encaissé un but alors qu’il évoluait à dix en raison d’une blessure au visage de Micky van de Ven, avant de céder plus tard sur un long ballon direct à la suite d’un dégagement du gardien. De Zerbi a insisté sur la nécessité pour ses cadres de prendre le contrôle de ce type de situations sur le terrain.
« Nous avons encaissé un but inacceptable sur un long dégagement, avec un long ballon, et nous le savions avant le match, parce que cette saison Aston Villa joue 86 % de longs ballons en plus que la saison dernière et nous en avons parlé lors de très, très nombreuses réunions », a regretté l’entraîneur.
De Zerbi a fait porter la responsabilité sur les membres expérimentés de son onze de départ afin d’empêcher l’équipe de s’effondrer lorsque la dynamique change. « C’est ma responsabilité, j’assume ma responsabilité, mais à ce moment du match, quand le match est différent de la possession du ballon, du jeu dans le dernier tiers, parce que nous ne pouvons pas jouer 90 minutes dans le dernier tiers comme en première période, parce qu’il y a un adversaire, Aston Villa n’est pas une si mauvaise équipe, c’est une bonne équipe. Et au moment où nous devons défendre et où nous devons défendre de manière compacte, les leaders doivent être des leaders et guider l’équipe », a poursuivi l’Italien.
De Zerbi soutient Solanke malgré ses difficultés
La forme décevante de la recrue phare Dominic Solanke ne fait qu’ajouter à la frustration de De Zerbi. L’attaquant, qui devait mener la ligne avec une redoutable efficacité, n’est que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison. L’entraîneur a admis que la condition physique et la confiance de l’avant-centre ne sont actuellement pas au niveau requis.
« Nous avons évidemment besoin de plus de sa part, mais c’est l’un de mes joueurs, j’aime Dom en tant que joueur et je resterai avec lui jusqu’au bout. Il a besoin de rester, de se sentir mieux, sa condition physique n’est clairement pas assez bonne, mais c’est normal pour lui. Peut-être qu’à ce moment-là, il n’est pas au niveau en termes de confiance en lui, parce qu’il est bien meilleur que ce Dom Solanke », a déclaré De Zerbi.
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Un entraînement intensif attend les stars restantes
Avec une grande partie de son effectif qui partira en sélection pendant la trêve internationale de trois semaines, De Zerbi considère cette pause à venir comme un avantage plutôt qu’une perturbation. Alors que les joueurs appelés maintiendront leur rythme de compétition avec leurs sélections respectives, l’entraîneur voit cette coupure comme une fenêtre idéale pour recentrer les efforts sur le club. Pour les joueurs clés qui resteront sur place, De Zerbi prévoit de mettre en place un programme d’entraînement intensif.
« Les joueurs qui partent en sélection doivent jouer, ils doivent travailler, et les autres joueurs comme [Conor] Gallagher, Solanke, Tosin [Adarabioyo], [Marcos] Senesi, Savio, c’est sûr, nous devons travailler davantage parce que la condition physique ne m’a pas plu dans ce match », a conclu De Zerbi.
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