L’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, a célébré sa toute première victoire à l’extérieur contre la Juventus en tant qu’entraîneur, après la démonstration tactique de son équipe lors d’un succès 3-0. La Lazio a surclassé la Juventus grâce à des buts d’Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru.

Cette victoire couronne un remarquable redressement pour un club confronté à des contraintes sur le marché des transferts estival et éliminé prématurément de la Coupe d’Italie.

Gattuso a attribué l’ascension rapide de son équipe au sommet de la Serie A aux liens affectifs forts qui unissent son groupe.