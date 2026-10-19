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« Je ne voulais plus entraîner ! » : Comment Gennaro Gattuso a bâti un groupe soudé comme une famille pour surprendre la Juventus
Gattuso bâtit un « groupe soudé comme une famille » pour battre la Juventus
L’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, a célébré sa toute première victoire à l’extérieur contre la Juventus en tant qu’entraîneur, après la démonstration tactique de son équipe lors d’un succès 3-0. La Lazio a surclassé la Juventus grâce à des buts d’Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru.
Cette victoire couronne un remarquable redressement pour un club confronté à des contraintes sur le marché des transferts estival et éliminé prématurément de la Coupe d’Italie.
Gattuso a attribué l’ascension rapide de son équipe au sommet de la Serie A aux liens affectifs forts qui unissent son groupe.
- Jonathan Moscrop
Un entraîneur explique l’évolution de la gestion d’un effectif moderne
Revenant sur son évolution en tant qu’entraîneur, Gattuso a reconnu avoir dû adapter son tempérament fougueux pour établir le contact avec les joueurs d’aujourd’hui. « J’ai dit que je ne voulais plus être entraîneur parce que j’ai été joueur », a confié Gattuso à DAZN Italia.
« Chaque fois que je voyais certaines attitudes, je rentrais chez moi avec mal au ventre. J’ai travaillé sur moi-même. Il y a deux ou trois points sur lesquels je suis intransigeant, mais pour le reste, j’écoute les joueurs. »
« Avec les téléphones et les appareils, c’est le monde dans lequel ils vivent aujourd’hui et je dois l’accepter. »
Gattuso met en avant la confiance et l’expérience internationale
Gattuso a souligné que le fait de fixer des limites claires tout en laissant de la liberté aux joueurs avait créé un environnement dans lequel chacun pouvait s’épanouir. « Les choses sur lesquelles je ne transige pas, ils doivent les respecter, c’est tout. Je pense que c’est le secret », a ajouté Gattuso.
« Mes expériences à l’étranger m’ont aussi aidé à découvrir différentes mentalités... et je leur parle pendant le travail, j’essaie de les mettre dans les meilleures conditions. »
« Aujourd’hui, les joueurs abandonnent à la première difficulté. Il faut donc les empêcher de baisser les bras. »
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La Lazio bâtit sa stabilité sur le long terme avant les prochains défis
La gestion moderne du groupe par Gattuso a redonné de l’élan à l’effectif de la Lazio et renforcé sa cohésion, malgré les protestations persistantes des supporters contre les propriétaires du club en dehors du terrain.
Le remarquable esprit collectif de la Lazio continue de lui permettre d’obtenir des résultats importants face aux meilleures équipes du championnat.
La Lazio cherchera à préserver cette forte culture d’équipe lors de ses prochains matches de championnat.
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