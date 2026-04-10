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« Je ne voulais pas offenser les femmes », a déclaré Neymar, revenant sur ses propos controversés à l’égard de l’arbitre, après la réaction furieuse de la star de Santos suite à un carton jaune
Tensions autour d’un arbitre de Serie A
Neymar s'est exprimé pour la première fois depuis la polémique sexiste suscitée lors de la victoire 2-0 de Santos face à Remo en début de mois. L'attaquant s'est mis dans une position délicate après avoir remis en cause le tempérament de l'arbitre d'une manière jugée offensante envers les femmes.
L’incident a éclaté à la 85^e minute, à la Vila Belmiro : après un tacle appuyé, l’attaquant a contesté la décision de l’arbitre, écopant d’un carton jaune synonyme de suspension automatique. Il a donc manqué le rendez-vous crucial contre Flamengo au Maracanã, que Santos a perdu 3-1. Au coup de sifflet final, Neymar, frustré, a pointé du doigt la performance de Sampaio : « C’est injuste. J'ai subi une faute par derrière en fin de match. Ce n'était pas la première fois. C'était la troisième ou la quatrième. Je suis juste allé me plaindre auprès de lui. Je lui ai dit : "Tu es fou ?", puis j'ai reçu un carton jaune. De toute façon, Savio est comme ça. Je pense qu'il s'est réveillé de mauvaise humeur (chico) et qu'il est arrivé au match comme ça. »
Au Brésil, « chico » peut faire référence au cycle menstruel féminin ; ainsi, la remarque a été perçue comme sexiste, sous-entendant que l’arbitre était de mauvaise humeur comme pourrait l’être une femme pendant ses règles.
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Neymar apporte des précisions sur ses propos controversés
Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, le joueur de 34 ans est revenu sur cette affaire lors d’un dîner avec ses amis proches et sa famille. À propos de l’expression en question, Neymar a déclaré : « Je l’ai dit sur le ton de la plaisanterie, je voulais dire qu’il était agacé et qu’il n’avait pas envie de parler… Je n’avais aucune intention d’offenser une femme.
Quant au terme « chico », je ne savais pas qu’il pouvait être perçu comme une abréviation problématique. J’aurais dû me contenter de dire qu’il était stressé et qu’il ne voulait pas parler. Je ne voulais absolument pas faire de mal. Les choses évoluent rapidement aujourd’hui ; ces discussions font partie de cette évolution. »
Confrontation en coulisses et remontrances d’un ami
La séquence YouTube montre que la polémique n’a pas seulement agité les médias, mais aussi l’entourage proche de Neymar. Au cours du repas, Bianca Coimbra, l’épouse d’un proche du joueur, a profité de l’occasion pour expliquer pourquoi ses propos présentaient une connotation misogyne, déclarant : « Historiquement, les femmes sont dévalorisées lorsqu’elles ont leurs règles. Quand on dit qu’il prend une mauvaise décision parce que « elle a ses règles », on invalide fondamentalement les décisions d’une femme pendant son cycle menstruel. »
Le joueur a reconnu que ce qui devait être un dîner informel s’est transformé en un débat approfondi sur son attitude. « C’était censé être un repas tranquille, mais ça a tourné au sujet controversé (rires) », a-t-il commenté. « À chaque fois que les médias montent une polémique autour de mon nom, mes amis et moi en discutons. Nous avons des points de vue différents, et c’est positif pour ouvrir un peu plus nos esprits et mieux comprendre l’autre. »
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La pression monte, et la surveillance disciplinaire s’intensifie.
Après ses propos polémiques, Neymar a essuyé une vive vague de critiques sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes réclamant des sanctions disciplinaires supplémentaires. S’il a échappé à une suspension immédiate, la Ligue durcit néanmoins son stance face à ce type d’incidents. À titre de comparaison, Gustavo Marques avait écopé de douze matches de suspension pour des propos sexistes en première division brésilienne. De son côté, Santos se concentre sur l’aspect sportif et vise à prendre ses distances avec la zone de relégation de la Série A à l’occasion de son match contre l’Atlético Mineiro ce week-end.