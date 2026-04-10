« Je ne voulais pas offenser les femmes », a déclaré Neymar, revenant sur ses propos controversés à l’égard de l’arbitre, après la réaction furieuse de la star de Santos suite à un carton jaune

Neymar s'est exprimé pour la première fois depuis la polémique sexiste suscitée lors de la victoire 2-0 de Santos face à Remo en début de mois. L'attaquant s'est mis dans une position délicate après avoir remis en cause le tempérament de l'arbitre d'une manière jugée offensante envers les femmes.

L’incident a éclaté à la 85^e minute, à la Vila Belmiro : après un tacle appuyé, l’attaquant a contesté la décision de l’arbitre, écopant d’un carton jaune synonyme de suspension automatique. Il a donc manqué le rendez-vous crucial contre Flamengo au Maracanã, que Santos a perdu 3-1. Au coup de sifflet final, Neymar, frustré, a pointé du doigt la performance de Sampaio : « C’est injuste. J'ai subi une faute par derrière en fin de match. Ce n'était pas la première fois. C'était la troisième ou la quatrième. Je suis juste allé me plaindre auprès de lui. Je lui ai dit : "Tu es fou ?", puis j'ai reçu un carton jaune. De toute façon, Savio est comme ça. Je pense qu'il s'est réveillé de mauvaise humeur (chico) et qu'il est arrivé au match comme ça. »

Au Brésil, « chico » peut faire référence au cycle menstruel féminin ; ainsi, la remarque a été perçue comme sexiste, sous-entendant que l’arbitre était de mauvaise humeur comme pourrait l’être une femme pendant ses règles.