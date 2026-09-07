Arsenal a frappé fort au début de la saison de Premier League. Le club londonien a pris le maximum de neuf points lors de ses trois premiers matches, en ne concédant qu’un seul but dans l’opération. Son début de saison parfait a notamment été marqué par des cadres qui ont répondu présent dans les moments cruciaux. Cela a été parfaitement illustré par une récente victoire contre le rival londonien Chelsea.

Ce début impressionnant a suscité d’immenses éloges de la part des observateurs. Ancien vainqueur de la Premier League, Sutton est le dernier en date à déclarer publiquement que le club du nord de Londres est clairement l’équipe à battre cette saison.