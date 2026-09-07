AFP
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« Je ne vois personne les arrêter » : Chris Sutton fait une prédiction audacieuse sur Arsenal alors que le club londonien s’impose comme une « puissance » de la Premier League
Départ parfait pour Arsenal
Arsenal a frappé fort au début de la saison de Premier League. Le club londonien a pris le maximum de neuf points lors de ses trois premiers matches, en ne concédant qu’un seul but dans l’opération. Son début de saison parfait a notamment été marqué par des cadres qui ont répondu présent dans les moments cruciaux. Cela a été parfaitement illustré par une récente victoire contre le rival londonien Chelsea.
Ce début impressionnant a suscité d’immenses éloges de la part des observateurs. Ancien vainqueur de la Premier League, Sutton est le dernier en date à déclarer publiquement que le club du nord de Londres est clairement l’équipe à battre cette saison.
- Getty Images Sport
Sutton fait une prédiction audacieuse sur Arsenal
Sutton, qui a remporté le titre avec Blackburn Rovers, a été impressionné par la régularité d'Arsenal. Il estime que le club reste nettement devant le reste du peloton, même après que ses rivaux ont dépensé des centaines de millions de livres pendant le mercato estival. L'ancien international anglais insiste sur le fait que leur dynamique en fait les immenses favoris pour remporter le trophée.
« Je ne vois pas qui peut arrêter Arsenal », a déclaré Sutton à BBC. « C'est une telle machine. Chelsea est une bonne équipe, mais Arsenal trouve toujours un moyen de gagner. »
Les échos des historiques Invincibles
La solidité défensive d'Arsenal égale déjà des jalons historiques. Le club a remporté ses trois premiers matches de première division en encaissant moins de deux buts pour la troisième fois seulement de son histoire.
L'une de ces précédentes occasions remonte à la fameuse campagne 2003-2004, qui s'était achevée avec une saison de championnat entière sans défaite pour Arsenal. Le club reste également sur une impressionnante série de huit victoires consécutives en championnat, à cheval sur la saison dernière.
Cette forme irrésistible pousse Sutton à se demander si une véritable course au titre va seulement se matérialiser, en déclarant : « Pouvez-vous arrêter Arsenal ? Je ne pense pas qu'ils [les autres équipes de Premier League] le puissent. »
- Getty Images Sport
Des chocs contre Naples et Sunderland attendent au programme
Arsenal va désormais se tourner vers la scène européenne. Le club lancera sa campagne de Ligue des champions mercredi avec un déplacement exigeant en Italie pour affronter Naples. Après ses joutes européennes, Arsenal retrouvera les compétitions nationales le week-end prochain. L’équipe se rendra au Stadium of Light pour affronter Sunderland samedi.
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