Getty Images Sport
Traduit par
« Je ne vois pas Eddie Howe rester aux commandes la saison prochaine », assure Alan Shearer, estimant que l’entraîneur de Newcastle est « sacrifié » par des joueurs « épouvantables »
Les Magpies en chute libre
Newcastle pointe actuellement à la 14e place de la Premier League, payant cash une chute spectaculaire après les sommets atteints la saison dernière, qui lui avaient offert un billet pour la Ligue des champions. Les Magpies ont enchaîné trois défaites d’affilée sur le score de 2-1, dont un revers particulièrement cuisante face au rival local Sunderland, tandis que les recrues vedettes Nick Woltemade et Yoane Wissa peinent toujours à s’imposer. À eux deux, ils n’ont inscrit que huit des 46 buts de Newcastle en championnat cette saison, situation qui se traduit par un manque de cohérence tactique et une agitation croissante.
- Getty Images Sport
Le manque d’engagement est pointé du doigt
Invité du podcast « The Rest is Football », Shearer a exprimé ses vives inquiétudes au sujet de la pérennité d’Howe et de la perte d’éclat apparente du manager après la récente défaite contre Bournemouth.
S’inquiétant pour l’avenir du technicien anglais à Newcastle, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League a déclaré : « Même si c’est dur pour Eddie, je ne sais pas ce qu’il va se passer pour lui. J’ai écouté son interview après la rencontre, je l’ai observé sur le bord du terrain, et je me demande : veut-il vraiment repartir au combat ? En aura-t-il l’occasion ?
Si rien ne change, j’aimerais qu’il reste, mais a-t-il le sentiment qu’il aura cette chance ? Veut-il recommencer ? Newcastle United va-t-il devoir s’en séparer ? Je ne vois pas Eddie Howe aux commandes de Newcastle la saison prochaine, malheureusement. Je regarde son interview et je ne suis pas sûr qu’il ait encore la combativité nécessaire. »
Le conflit intérieur de Howe
Les critiques se sont étendues à l’effectif : Alan Shearer reproche aux joueurs de ne pas avoir soutenu leur entraîneur dans ce passage difficile, citant la défaite dans le derby contre Sunderland comme le point le plus bas. « J’ai observé les joueurs, et si c’est ça, à leurs yeux, se battre pour leur entraîneur, ils ont été épouvantables. Ils l’ont abandonné », a-t-il asséné.
Howe a toutefois réaffirmé son engagement envers les Magpies. « Je veux simplement servir le club et faire ce qui est bon pour le club de football. Ça a toujours été mon objectif. Si cela implique que je doive partir pour aider le club, alors bien sûr, c’est ce que je ferai, ça ne me pose aucun problème », a-t-il déclaré avant la rencontre face à Bournemouth.
« Il ne s’agit pas de moi. Mais si je pense être la bonne personne pour faire avancer le club, ce que je crois actuellement, alors je le ferai et je me battrai jusqu’au bout. Je me battrai plus fort que jamais, mais il s’agit de m’assurer que ces deux choses vont de pair. »
- Getty Images Sport
Les tests d’Emirates et les espoirs européens
Ce samedi, Newcastle se rend à l’Emirates Stadium pour défier Arsenal, l’un des prétendants au titre, dans l’espoir de renouer enfin avec la victoire. Avec 42 points en 33 matchs, les Magpies restent à six longueurs de Chelsea, sixième, ce qui rend la qualification européenne encore mathématiquement accessible. Mais, alors que la confiance est au plus bas, Howe doit réagir immédiatement pour éviter que la saison ne s’achève prématurément.