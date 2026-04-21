« Je ne vois pas Eddie Howe rester aux commandes la saison prochaine », assure Alan Shearer, estimant que l’entraîneur de Newcastle est « sacrifié » par des joueurs « épouvantables »

Invité du podcast « The Rest is Football », Shearer a exprimé ses vives inquiétudes au sujet de la pérennité d’Howe et de la perte d’éclat apparente du manager après la récente défaite contre Bournemouth.

S’inquiétant pour l’avenir du technicien anglais à Newcastle, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League a déclaré : « Même si c’est dur pour Eddie, je ne sais pas ce qu’il va se passer pour lui. J’ai écouté son interview après la rencontre, je l’ai observé sur le bord du terrain, et je me demande : veut-il vraiment repartir au combat ? En aura-t-il l’occasion ?

Si rien ne change, j’aimerais qu’il reste, mais a-t-il le sentiment qu’il aura cette chance ? Veut-il recommencer ? Newcastle United va-t-il devoir s’en séparer ? Je ne vois pas Eddie Howe aux commandes de Newcastle la saison prochaine, malheureusement. Je regarde son interview et je ne suis pas sûr qu’il ait encore la combativité nécessaire. »