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« Je ne vois pas d’autre attaquant meilleur que lui » : pourquoi Cristiano Ronaldo doit être titulaire avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2026, alors qu’un ancien coéquipier salue son talent « unique »
Ronaldo demeure un joueur « à part »
Maniche, ancien coéquipier de Ronaldo en sélection portugaise, apporte son soutien à la star d’Al-Nassr et affirme qu’il doit demeurer le pilier de l’attaque lusitanienne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Malgré les débats sur son âge et sa mobilité, Maniche estime que la capacité innée de Ronaldo à marquer des buts le distingue de tous les autres avant-postes portugais.
Âgé de 41 ans lors du coup d’envoi de la compétition nord-américaine, l’attaquant continue de marquer de façon régulière en Saudi Pro League comme en sélection. Pour Maniche, qui l’a côtoyé lors de l’Euro 2004, aligner le vétéran relève avant tout du mérite sportif, non de la réputation.
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Faute de meilleures alternatives
L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'Atlético de Madrid a souligné que, malgré la richesse technique du Portugal, l'équipe manque d'un finisseur de la trempe de Ronaldo.
Il souligne que la condition physique et le professionnalisme de l’attaquant sont les principales raisons pour lesquelles il peut encore rivaliser au plus haut niveau malgré sa fin de carrière.
« Je ne vois pas d’autre attaquant meilleur que lui », a-t-il déclaré à Flashscore en évoquant l’effectif actuellement à la disposition du sélectionneur Roberto Martínez. Pour lui, Ronaldo est un talent « unique » dont la simple présence crée de l’espace et des occasions pour les autres, ce qui en fait un élément essentiel du onze de départ alors que le Portugal cherche à capitaliser sur ses récentes performances.
Mourinho, la solution pour le Real Madrid
Au-delà des sujets liés à l’équipe nationale, Maniche s’est également exprimé sur l’avenir de son ancien mentor à Porto puis à Chelsea, José Mourinho. Alors que « The Special One » est régulièrement annoncé pour un retour retentissant au Real Madrid, Maniche affirme que le technicien portugais possède encore les épaules pour assumer la pression du Santiago Bernabéu, malgré les critiques qui estiment ses méthodes désormais dépassées.
« Refuser un club comme le Real Madrid est difficile. Cet intérêt ne m’étonne pas. Il existe un lien solide entre Florentino Pérez et José Mourinho. Quand ce dernier a pris les commandes du club merengue, le FC Barcelone dominait le continent, et il a rapidement redonné du crédit à la Maison blanche. Mais au-delà des spéculations, Mourinho demeure un technicien extrêmement compétent et direct, capable de rallier les joueurs à sa cause. Les critiques qui estiment qu’il a perdu sa capacité à gagner ou qu’il n’a pas su s’adapter au football moderne ne tiennent, selon Maniche, pas la route.
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Tous les regards sont tournés vers 2026.
Malgré les appels à une transition lancés par certains experts, Martinez s’appuie toujours sur son capitaine. Porté par son ambition d’atteindre les 1 000 buts, Ronaldo pourrait disputer au Qatar sa dernière chance de soulever le seul grand titre manquant à son palmarès.
Tous les regards seront donc braqués sur lui le 17 juin, lors du premier match du groupe K de la Coupe du monde 2026 face à la RD Congo. Un groupe qui comprend également la Colombie et l’Ouzbékistan.