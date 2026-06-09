« Je ne vois pas d’autre attaquant meilleur que lui » : pourquoi Cristiano Ronaldo doit être titulaire avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2026, alors qu’un ancien coéquipier salue son talent « unique »

L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'Atlético de Madrid a souligné que, malgré la richesse technique du Portugal, l'équipe manque d'un finisseur de la trempe de Ronaldo.

Il souligne que la condition physique et le professionnalisme de l’attaquant sont les principales raisons pour lesquelles il peut encore rivaliser au plus haut niveau malgré sa fin de carrière.

« Je ne vois pas d’autre attaquant meilleur que lui », a-t-il déclaré à Flashscore en évoquant l’effectif actuellement à la disposition du sélectionneur Roberto Martínez. Pour lui, Ronaldo est un talent « unique » dont la simple présence crée de l’espace et des occasions pour les autres, ce qui en fait un élément essentiel du onze de départ alors que le Portugal cherche à capitaliser sur ses récentes performances.