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« Je ne vois pas Arsenal le licencier » - Pourquoi Mikel Arteta pourrait tout de même partir si les Gunners ne remportent pas le titre de Premier League, alors qu'un ancien attaquant répond aux critiques sur son « manque de sang-froid »
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Quand Arsenal a-t-il été sacré champion d’Angleterre pour la dernière fois ?
Les Gunners ont vu leur avance de neuf points en tête du classement fondre comme neige au soleil, leur défaite face à Manchester City à l’Etihad Stadium s’étant avérée particulièrement coûteuse. Après avoir occupé la première place pendant plus de 200 jours, l’équipe d’Arteta a soudainement chuté à la deuxième place.
Sous la direction d’Arteta, les Gunners ont conclu trois exercices de rang à la deuxième place, toujours incapables de passer la ligne d’arrivée pour la première fois depuis le sacre des légendaires « Invincibles » en 2003-2004.
Arteta restera-t-il à la tête d’Arsenal la saison prochaine ?
Sans surprise, les spéculations vont bon train sur l’avenir d’Arteta et sur ce que représenterait un nouvel échec de justesse pour lui. Interrogé sur la possibilité que l’actuel entraîneur reste en poste pour le premier jour de la saison prochaine si le club manquait à nouveau un titre majeur, l’ancien attaquant des Gunners, Dickov – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à MrQ – a affirmé : « Je ne vois pas Arsenal le licencier. Je pense sincèrement que le travail accompli depuis son arrivée a complètement changé la donne : le club est désormais capable de rivaliser au plus haut niveau en Europe et en Premier League.
« Mais s’ils terminent cette saison sans rien, alors qu’il y a quelques semaines à peine ils avaient la possibilité de remporter quatre trophées, je pense que ça va être difficile. Ce seront des discussions délicates à mener. Je ne vois pas Arsenal le licencier, mais je pense que Mikel pourrait avoir le sentiment d’avoir mené l’équipe aussi loin qu’il le pouvait. »
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Cinq matchs ou dix ans : l’avenir d’Arteta sous la loupe
Interrogé sur l’éventualité que des choix stratégiques soient influencés par la disponibilité de techniciens de renom comme Diego Simeone ou Luis Enrique, Dickov a tranché : « Je ne crois pas que cela influencera le club. Ce sera autant une décision du club qu’une décision de Mikel Arteta.
Tout dépendra de la perception de Mikel : a-t-il le sentiment d’avoir mené l’équipe aussi loin qu’il le pouvait ? C’est un homme fier. S’ils terminent la saison les mains vides, il en souffrira. La question est de savoir s’il estimera que le moment est venu de s’asseoir avec le club pour parvenir à un accord mutuel ou à une sorte de compromis.
« Cela prouve à quel point ce sport est fou : il reste cinq matchs à disputer cette saison ; s’il remporte la Premier League, il pourrait rester dix ans de plus. Nous vivons vraiment dans un monde de fous. S’ils terminent sans rien, il leur sera difficile de continuer, non seulement en raison de cette saison, mais aussi de ce qui s’est passé lors des saisons précédentes. »
Les occasions manquées : à quoi attribuer les difficultés d’Arsenal dans la course au titre ?
Ce n'est pas la première fois qu'Arsenal dégringole de la première place après avoir bénéficié d'une avance confortable. Dans ce contexte, à quoi faut-il attribuer cette incapacité à aller jusqu'au bout ?
Interrogé sur ces revers, Dickov a écarté les hypothèses de stress, de fatigue ou de manque de sang-froid, estimant que les blessures pesaient lourd : « Je pense que les blessures jouent un rôle. Ce n'est pas une excuse. Si l’on se penche sur les dernières semaines, l’absence simultanée de Riccardo Calafiori et de Jurrien Timber, deux joueurs clés du système d’Arsenal, a clairement pesé. Certains estiment que Bukayo Saka n’a pas brillé statistiquement cette saison, mais son impact reste considérable dès qu’il foule la pelouse.
« D’un autre côté, si l’on regarde City, ils ont connu des blessures en début de saison, mais ils disposent aujourd’hui d’un effectif au complet et en pleine forme. Le timing fait parfois toute la différence. Ce n’est pas un hasard si Manchester City, à ce stade de la saison, a pris un excellent départ grâce à l’expérience dont il dispose.
Du côté d’Arsenal, je ne parle pas de manque de courage. Cette équipe a été fantastique toute la saison. Elle a commis de petites erreurs qui, dans d’autres circonstances, seraient passées inaperçues, mais on ne peut pas se permettre de les faire quand Man City vous souffle dans le cou, car ils savent exactement ce qu’ils font.
Les gens disent que De Bruyne ou Kyle Walker sont partis, c’est vrai. Mais je répète depuis des semaines qu’ils ont dans leur vestiaire des joueurs qui sont des gagnants invétérés.
Cette saison, avec [Gianluigi] Donnarumma, la Ligue des champions, ou encore l’Italie championne, ils ont déjà tout connu : Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Tous ne jouent pas en même temps, mais leur simple présence dans le vestiaire est décisive.
« D’ordinaire, avec une telle avance, Arsenal aurait pu relâcher la pression. Mais City, fort de son expérience, sait qu’il peut continuer à foncer et comble le retard, comme il l’a déjà démontré. »
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Manchester City mène la course grâce à sa supériorité offensive.
À cinq journées de la fin de la saison 2025-2026, la course au titre est plus serrée que jamais. Arsenal et City comptent le même nombre de victoires, de nuls, de défaites et de points, ainsi qu’une différence de buts de +37. L’équipe de Pep Guardiola occupe toutefois la première place, ayant marqué trois buts de plus que les Gunners.
Les hommes d’Arteta auront l’occasion de reprendre le commandement samedi lorsqu’ils accueilleront Newcastle, tandis que City sera en lice au même moment contre Southampton, formation de Championship, en demi-finale de la FA Cup.