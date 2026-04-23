« Je ne vois pas Arsenal le licencier » - Pourquoi Mikel Arteta pourrait tout de même partir si les Gunners ne remportent pas le titre de Premier League, alors qu'un ancien attaquant répond aux critiques sur son « manque de sang-froid »

Ce n'est pas la première fois qu'Arsenal dégringole de la première place après avoir bénéficié d'une avance confortable. Dans ce contexte, à quoi faut-il attribuer cette incapacité à aller jusqu'au bout ?

Interrogé sur ces revers, Dickov a écarté les hypothèses de stress, de fatigue ou de manque de sang-froid, estimant que les blessures pesaient lourd : « Je pense que les blessures jouent un rôle. Ce n'est pas une excuse. Si l’on se penche sur les dernières semaines, l’absence simultanée de Riccardo Calafiori et de Jurrien Timber, deux joueurs clés du système d’Arsenal, a clairement pesé. Certains estiment que Bukayo Saka n’a pas brillé statistiquement cette saison, mais son impact reste considérable dès qu’il foule la pelouse.

« D’un autre côté, si l’on regarde City, ils ont connu des blessures en début de saison, mais ils disposent aujourd’hui d’un effectif au complet et en pleine forme. Le timing fait parfois toute la différence. Ce n’est pas un hasard si Manchester City, à ce stade de la saison, a pris un excellent départ grâce à l’expérience dont il dispose.

Du côté d’Arsenal, je ne parle pas de manque de courage. Cette équipe a été fantastique toute la saison. Elle a commis de petites erreurs qui, dans d’autres circonstances, seraient passées inaperçues, mais on ne peut pas se permettre de les faire quand Man City vous souffle dans le cou, car ils savent exactement ce qu’ils font.

Les gens disent que De Bruyne ou Kyle Walker sont partis, c’est vrai. Mais je répète depuis des semaines qu’ils ont dans leur vestiaire des joueurs qui sont des gagnants invétérés.

Cette saison, avec [Gianluigi] Donnarumma, la Ligue des champions, ou encore l’Italie championne, ils ont déjà tout connu : Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Tous ne jouent pas en même temps, mais leur simple présence dans le vestiaire est décisive.

« D’ordinaire, avec une telle avance, Arsenal aurait pu relâcher la pression. Mais City, fort de son expérience, sait qu’il peut continuer à foncer et comble le retard, comme il l’a déjà démontré. »