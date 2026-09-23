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« Je ne veux plus avoir à travailler ! » : l’ancien flop de Manchester City Tijjani Reijnders fait un aveu stupéfiant de « chasseur d’argent » sur l’Arabie saoudite après son transfert à 52 M£
Mécontent à l’Etihad
Reijnders a quitté Manchester City cet été après une seule saison frustrante. Arrivé en provenance de l’AC Milan pour 46,5 millions de livres sterling avec de grandes attentes, le joueur de 28 ans a eu du mal à s’imposer durablement, disputant 50 matches sans avoir un impact constant. Il a finalement bouclé un transfert de 52 millions de livres sterling vers Al-Qadsiah, pensionnaire de la Saudi Pro League.
L’international néerlandais était fondamentalement mécontent de son utilisation tactique à l’Etihad. Préférant un rôle dynamique de box-to-box en tant que numéro 8, il s’est retrouvé à plusieurs reprises replacé à un poste plus offensif de numéro 10. Des prétendants européens comme l’Atletico de Madrid et la Juventus ont manifesté leur intérêt, mais les exigences financières de City ont ouvert la voie à un départ vers le Moyen-Orient.
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« Moi, quelqu’un qui court après l’argent ? Je ne peux pas le nier »
Si Reijnders avait d’abord mis en avant l’« ambition » d’Al-Qadsiah de devenir le « plus grand d’Asie » en août, il a désormais livré une explication bien plus directe de ses motivations. Alors qu’il doit, selon certaines informations, toucher 86 M£ sur la durée de son contrat de plusieurs années, le milieu de terrain a reconnu que la sécurité financière avait tout simplement guidé sa décision.
« Moi, un mercenaire ? Je ne peux pas le nier », a déclaré Reijnders à NOS. « Une fois ma carrière de joueur terminée, je ne veux plus avoir à travailler. Bien sûr, je n’aurais probablement plus eu besoin de travailler après mon contrat à Manchester City non plus, mais ce transfert me permet d’assurer l’avenir des prochaines générations de ma famille. »
Il a ajouté : « Je ne vais pas mentir à ce sujet. En signant ce contrat, je peux m’assurer que même mes petits-enfants seront à l’abri financièrement, alors pourquoi ne le ferais-je pas ? On peut toujours jouer les donneurs de leçons sur le plan moral, mais je pense que tout le monde dirait oui à ça. »
Défendre la Saudi Pro League
Tout en reconnaissant l’énorme manne financière, Reijnders insiste sur le fait que sa carrière compétitive est loin d’être terminée. Il affirme que la Saudi Pro League, où Al-Qadsiah occupe actuellement la quatrième place, évolue à un niveau supérieur à celui de l’élite néerlandaise.
« Ce n’est pas comme si je pouvais jouer à 65 % à chaque match là-bas », a expliqué Reijnders. « J’estime même que le championnat saoudien, avec tous ces grands noms, est supérieur à l’Eredivisie. Si les gens veulent juger le football là-bas, ils doivent d’abord le voir. »
Par ailleurs, ses discussions avec l’entraîneur d’Al-Qadsiah Brendan Rodgers l’ont convaincu qu’un retour dans le football européen de très haut niveau restait un objectif réalisable après trois ou quatre ans au Moyen-Orient. Il a ajouté : « Je pense que beaucoup de gens ont l’idée que votre carrière de footballeur de haut niveau est terminée quand vous choisissez de franchir un tel cap. J’ai aussi eu ce sentiment au début.
« Il (Rodgers) a dit que je pouvais très bien jouer ici pendant trois ou quatre ans en y prenant beaucoup de plaisir, puis retourner en Europe. Il y a désormais beaucoup d’exemples de cela. C’est aussi mon objectif. »
- ANP
Les engagements internationaux attendent
Reijnders a conservé sa place dans le groupe des Pays-Bas sous les ordres du nouveau sélectionneur national Xavi. L’entraîneur a publiquement défendu la qualité de la Saudi Pro League lors d’une récente conférence de presse, garantissant que les perspectives internationales du milieu de terrain restent pleinement intactes. Déjà auteur de trois buts lors de ses cinq premiers matches avec Al-Qadsiah, Reijnders va désormais chercher à transposer sa forme en club sur la scène internationale alors que les Néerlandais mettent en place de nouvelles idées tactiques.
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