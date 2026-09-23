Si Reijnders avait d’abord mis en avant l’« ambition » d’Al-Qadsiah de devenir le « plus grand d’Asie » en août, il a désormais livré une explication bien plus directe de ses motivations. Alors qu’il doit, selon certaines informations, toucher 86 M£ sur la durée de son contrat de plusieurs années, le milieu de terrain a reconnu que la sécurité financière avait tout simplement guidé sa décision.

« Moi, un mercenaire ? Je ne peux pas le nier », a déclaré Reijnders à NOS. « Une fois ma carrière de joueur terminée, je ne veux plus avoir à travailler. Bien sûr, je n’aurais probablement plus eu besoin de travailler après mon contrat à Manchester City non plus, mais ce transfert me permet d’assurer l’avenir des prochaines générations de ma famille. »

Il a ajouté : « Je ne vais pas mentir à ce sujet. En signant ce contrat, je peux m’assurer que même mes petits-enfants seront à l’abri financièrement, alors pourquoi ne le ferais-je pas ? On peut toujours jouer les donneurs de leçons sur le plan moral, mais je pense que tout le monde dirait oui à ça. »



