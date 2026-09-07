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« Je ne veux pas refaire la même erreur » : Xabi Alonso admet son erreur de sélection concernant Moises Caicedo après la défaite de Chelsea contre Arsenal
Caicedo forfait pour la défaite d’Arsenal
L'entraîneur de Chelsea, Alonso, a admis avoir commis une erreur cruciale concernant Caicedo après la défaite 2-1 de son équipe contre Arsenal en Premier League. Chelsea était privé de son influent milieu de terrain pour ce choc londonien très attendu dimanche. Caicedo avait auparavant déjà manqué le match d'ouverture du club en championnat contre Fulham ainsi qu'une victoire en League Cup contre Luton Town.
Il a finalement fait sa première apparition de la saison lors d'une victoire palpitante contre Brighton, mais son retour ne s'est pas déroulé comme prévu. Entré à la 68e minute à la place de Pedro Neto, Caicedo n'est resté que 14 minutes avant de quitter la pelouse en boitant. Il a ensuite été remplacé par la recrue estivale Valentin Barco, un contretemps qui l'a complètement écarté du match contre Arsenal.
- AFP
Alonso admet s’être trompé au sujet d’une blessure
S’exprimant après cette courte défaite, Alonso a donné des nouvelles de l’état de Caicedo. L’entraîneur a confirmé que ce nouveau problème n’était pas de longue durée, mais a reconnu avoir mal géré le calendrier de récupération du joueur.
« Ce n’est pas un problème de longue durée, mais il s’agit d’évaluer le risque », a déclaré Alonso, cité par Metro. « Probablement que, la semaine dernière, nous l’avons fait revenir trop tôt et je ne veux pas refaire la même erreur. »
Chelsea s’adapte sans ses plus grandes stars
Malgré la frustration suscitée par l’absence de Caicedo, Alonso a refusé de se servir des blessures comme excuse à la défaite contre Arsenal. Le technicien espagnol a insisté sur le fait qu’il conservait une totale confiance dans l’effectif actuellement à sa disposition.
« C’est facile, après des défaites, de parler des joueurs qui vous manquent, a souligné Alonso. Je n’irai pas sur ce terrain, je suis content des joueurs que nous avons.
« Bien sûr, tous les entraîneurs doivent composer avec les blessures, avec les suspensions. Avoir tous les joueurs disponibles pour tous les matches est impossible. Mais nous avons besoin de [Caicedo and Colwill] parce que ce sont des joueurs de tout premier plan et qu’avec eux, nous sommes une meilleure équipe. »
- (C)Getty Images
Chelsea veut rebondir
Après la douloureuse défaite en championnat face à Arsenal, Chelsea doit rapidement se reconcentrer sur la coupe nationale. L'équipe d'Alonso s'apprête à affronter Leeds United au troisième tour de la Carabao Cup ce mercredi. Il reste à voir si Caicedo jouera le moindre rôle, même si les récents commentaires de l'entraîneur laissent penser qu'une extrême prudence sera de mise.
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