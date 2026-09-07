L'entraîneur de Chelsea, Alonso, a admis avoir commis une erreur cruciale concernant Caicedo après la défaite 2-1 de son équipe contre Arsenal en Premier League. Chelsea était privé de son influent milieu de terrain pour ce choc londonien très attendu dimanche. Caicedo avait auparavant déjà manqué le match d'ouverture du club en championnat contre Fulham ainsi qu'une victoire en League Cup contre Luton Town.

Il a finalement fait sa première apparition de la saison lors d'une victoire palpitante contre Brighton, mais son retour ne s'est pas déroulé comme prévu. Entré à la 68e minute à la place de Pedro Neto, Caicedo n'est resté que 14 minutes avant de quitter la pelouse en boitant. Il a ensuite été remplacé par la recrue estivale Valentin Barco, un contretemps qui l'a complètement écarté du match contre Arsenal.