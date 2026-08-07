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« Je ne veux pas partir » : Nico Gonzalez met fin aux rumeurs sur un départ de Manchester City
L’Espagnol balaie les rumeurs de départ
Gonzalez a réaffirmé son intention de rester à City cet été, alors que les spéculations grandissent autour d’un possible départ. L’Espagnol de 24 ans a rejoint Porto en février 2025 avec un contrat de quatre ans et demi et a déjà disputé 58 matches avec Manchester City. Bien qu’il ait joué à 41 reprises la saison dernière, dont 28 comme titulaire, son temps de jeu a diminué après qu’il semble être tombé en disgrâce auprès de Pep Guardiola durant la seconde moitié de la campagne 2025-2026.
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« Je suis heureux ici »
Évoquant les rumeurs d’un départ de l’Etihad Stadium, Nico a clairement indiqué qu’il se sentait bien à Manchester City et qu’il était convaincu que la direction n’avait aucune intention de le vendre. Face aux journalistes, il a déclaré : « Je suis heureux ici. Je ne veux pas partir, et je pense que le club veut que je reste. Je n’ai rien vu, mais je suis heureux ici.
« Je ne pense pas qu’un joueur ait sa place garantie pour tous les matches. Tout le monde doit travailler dur. Nous sommes l’une des meilleures équipes du monde et, évidemment, il y a de la concurrence à chaque poste. C’est ce qui nous permet d’être dans la position qui est la nôtre, de gagner autant de Premier League et de lutter pour tout. »
La concurrence nourrit l’harmonie du groupe
Les spéculations autour d’un remaniement du milieu de terrain de City se sont intensifiées alors que l’intérêt annoncé de Barcelone pour Rodri, ainsi que de possibles mouvements concernant Mateo Kovacic et Tijjani Reijnders, alimentent les discussions.
Malgré des passages réguliers sur le banc après janvier et son absence du groupe pour la finale de la FA Cup, Nico a refusé de s’attarder sur la rotation de l’effectif, préférant se concentrer sur ses contributions, notamment son but décisif en demi-finale contre Bournemouth.
Nico a ajouté : « Je ne pense pas que cela ait été difficile pour moi. Quand je joue, je pense que je fais vraiment du bon travail. Un bon exemple a été la demi-finale de la FA Cup, quand j’ai fait un bon match. À chaque chance que j’ai eue, j’ai essayé de faire de mon mieux.
« La finale de la FA Cup, je n’y étais pas, mais nous avons gagné, donc c’était une journée incroyable pour moi. Si nous gagnons, je suis heureux. Mon rêve est de gagner des trophées. Si je ne joue aucun match et que nous gagnons la Ligue des champions l’année prochaine, je serai très heureux », a-t-il affirmé.
- Nexpher Images
La bataille du milieu de terrain exige de la concentration
Nico fait désormais face à une concurrence féroce pour s’assurer une place de titulaire dans l’entrejeu de Manchester City tout au long de la pré-saison et lors des premières semaines de la campagne à venir. La direction du club tiendra à le conserver comme une option de rotation précieuse, dans un contexte d’incertitude persistante autour de l’avenir à long terme de plusieurs cadres. Son défi immédiat sera de prouver sa valeur avant le match d’ouverture de Manchester City en Premier League contre Bournemouth, le 23 août.
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