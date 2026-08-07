Les spéculations autour d’un remaniement du milieu de terrain de City se sont intensifiées alors que l’intérêt annoncé de Barcelone pour Rodri, ainsi que de possibles mouvements concernant Mateo Kovacic et Tijjani Reijnders, alimentent les discussions.

Malgré des passages réguliers sur le banc après janvier et son absence du groupe pour la finale de la FA Cup, Nico a refusé de s’attarder sur la rotation de l’effectif, préférant se concentrer sur ses contributions, notamment son but décisif en demi-finale contre Bournemouth.

Nico a ajouté : « Je ne pense pas que cela ait été difficile pour moi. Quand je joue, je pense que je fais vraiment du bon travail. Un bon exemple a été la demi-finale de la FA Cup, quand j’ai fait un bon match. À chaque chance que j’ai eue, j’ai essayé de faire de mon mieux.

« La finale de la FA Cup, je n’y étais pas, mais nous avons gagné, donc c’était une journée incroyable pour moi. Si nous gagnons, je suis heureux. Mon rêve est de gagner des trophées. Si je ne joue aucun match et que nous gagnons la Ligue des champions l’année prochaine, je serai très heureux », a-t-il affirmé.