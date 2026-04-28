« Je ne veux pas mettre la pression sur ce garçon. Je pense sincèrement qu’il a déjà montré de quoi il était capable au cours d’une saison difficile », a déclaré Klopp. Actuellement, Liverpool, tenant du titre en Angleterre, pointe à la quatrième place de la Premier League sous les ordres de l’entraîneur Arne Slot. Avec un retard de 15 points sur le leader Arsenal à quatre journées de la fin, les Reds ne peuvent plus défendre leur couronne nationale.

En Ligue des champions, les Reds ont été éliminés sans véritable espoir en quarts de finale, battus deux fois 2-0 par le Paris Saint-Germain, tenant du titre.