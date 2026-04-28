« J'espère que Flo Wirtz fera un excellent Mondial. Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur exceptionnel », a déclaré Klopp à la BBC. Klopp avait quitté son poste d’entraîneur au FC Liverpool à l’été 2024 ; un an plus tard, les Reds ont recruté Wirtz pour 125 millions d’euros en provenance de Leverkusen. Pour sa première saison à Anfield Road, Wirtz ne répond pas encore aux attentes suscitées par ce transfert record.
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« Je ne veux pas mettre de pression sur ce jeune », déclare Jürgen Klopp, qui espère simplement qu’il réalisera « une Coupe du monde fantastique » sous les couleurs de la DFB
« Je ne veux pas mettre la pression sur ce garçon. Je pense sincèrement qu’il a déjà montré de quoi il était capable au cours d’une saison difficile », a déclaré Klopp. Actuellement, Liverpool, tenant du titre en Angleterre, pointe à la quatrième place de la Premier League sous les ordres de l’entraîneur Arne Slot. Avec un retard de 15 points sur le leader Arsenal à quatre journées de la fin, les Reds ne peuvent plus défendre leur couronne nationale.
En Ligue des champions, les Reds ont été éliminés sans véritable espoir en quarts de finale, battus deux fois 2-0 par le Paris Saint-Germain, tenant du titre.
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Florian Wirtz s'est récemment illustré lors d'un match amical en Suisse.
« J'espère que tous mes anciens joueurs feront une excellente Coupe du monde », a déclaré Jürgen Klopp, qui suivra le tournoi en tant qu'expert.
Wirtz a fait ses débuts en équipe nationale allemande en septembre 2021 et compte à ce jour 39 sélections pour dix buts. En mars, il s’est illustré lors de la victoire 4-3 de l’Allemagne en amical en Suisse, avec deux buts et deux passes décisives. Le joueur de 22 ans est d’ores et déjà certain de figurer dans la liste des 26 joueurs allemands que le sélectionneur national Julian Nagelsmann dévoilera en mai.
Les matchs de groupe de l'Allemagne lors de la Coupe du monde :
14 juin, 19 h Allemagne - Curaçao 20 juin à 22 h Allemagne - Côte d’Ivoire 25 juin à 22 h Équateur - Allemagne