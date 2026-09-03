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« Je ne veux pas mettre davantage de pression » : l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany donne une importante mise à jour sur l’alerte autour de la santé de Jamal Musiala
Musiala se rapproche d’un retour en équipe première
L'entraîneur du Bayern, Kompany, a donné des nouvelles positives concernant la condition physique de Musiala. S'exprimant mercredi, le technicien belge a confirmé que l'international allemand pourrait bientôt être disponible pour jouer. Musiala est totalement absent des activités de l'équipe première depuis qu'il a souffert d'un problème neurologique durant l'été.
Par conséquent, il n'a joué aucun rôle lors du récent match de DFB-Pokal du Bayern, restant sur le côté pendant que ses coéquipiers s'imposaient 4-1 contre Osnabruck, pensionnaire de deuxième division. Malgré son absence récente, Kompany reste optimiste quant à l'avenir immédiat du milieu offensif. L'entraîneur a laissé entendre qu'un retour à la compétition se rapprochait enfin.
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Kompany refuse de mettre la pression sur le milieu de terrain
Alors que Musiala progresse, Kompany est déterminé à ne pas précipiter le retour du jeune prodige sur les terrains avant qu’il ne soit totalement prêt. L’entraîneur a expliqué que le meneur de jeu allemand « pourrait » être une option pour leur prochain match de Bundesliga contre Schalke, samedi. Cependant, l’ancien défenseur a insisté sur le fait que le bien-être du joueur dictera la décision finale. Il a clairement indiqué que Musiala ne reviendra que lorsque le moment sera parfaitement opportun pour sa santé.
S’exprimant devant les médias après le large succès en coupe contre Osnabruck, Kompany a souligné son approche prudente en déclarant : « Mais je ne veux pas mettre encore plus de pression sur ce garçon. »
Le milieu de terrain gère des crises d’absence
Cette approche prudente fait suite à une période profondément inquiétante pour le talentueux meneur de jeu. Musiala n’a plus joué pour l’équipe de Kompany depuis qu’il s’est effondré sur le terrain lors de deux matches amicaux de pré-saison distincts. Le joueur a lui-même confié qu’il souffrait actuellement de crises d’absence traitables.
Ces épisodes neurologiques ont suscité une vive inquiétude, puisqu’ils se sont produits à deux reprises en l’espace de seulement quatre jours pendant la préparation estivale du Bayern. Le premier incident a eu lieu lors d’un match de pré-saison face au rival de Bundesliga, le RB Leipzig. Trois jours plus tard, le 18 août, la star allemande a subi un deuxième malaise lors d’une autre rencontre amicale.
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Le promu Schalke attend samedi
Le Bayern se prépare désormais à affronter Schalke, fraîchement promu, en Bundesliga ce samedi. Kompany doit décider s’il inclut Musiala dans son groupe pour le déplacement ou s’il accorde encore du temps au milieu de terrain pour récupérer. S’il reste indisponible, le staff médical continuera de surveiller son affection traitable. En fin de compte, le club veillera à ce que l’international allemand ne subisse aucune pression alors qu’il travaille en vue d’un retour en toute sécurité sur les terrains.
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