L'entraîneur du Bayern, Kompany, a donné des nouvelles positives concernant la condition physique de Musiala. S'exprimant mercredi, le technicien belge a confirmé que l'international allemand pourrait bientôt être disponible pour jouer. Musiala est totalement absent des activités de l'équipe première depuis qu'il a souffert d'un problème neurologique durant l'été.

Par conséquent, il n'a joué aucun rôle lors du récent match de DFB-Pokal du Bayern, restant sur le côté pendant que ses coéquipiers s'imposaient 4-1 contre Osnabruck, pensionnaire de deuxième division. Malgré son absence récente, Kompany reste optimiste quant à l'avenir immédiat du milieu offensif. L'entraîneur a laissé entendre qu'un retour à la compétition se rapprochait enfin.