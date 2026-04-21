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« Je ne veux pas lui en vouloir » : Endrick clarifie sa relation avec Paulo Fonseca après les critiques publiques de l’entraîneur lyonnais
Endrick s'illustre au Parc des Princes
Dimanche soir, Endrick a rappelé au monde entier son immense potentiel en menant l’attaque lyonnaise lors de la victoire 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Prêté par le Real Madrid, le jeune Brésilien de 19 ans n’a eu besoin que de six minutes pour faire taire le Parc des Princes d’une frappe puissante à la première intention, lançant ainsi parfaitement un succès crucial dans la course à la Ligue des champions.
Son quatrième but en Ligue 1 cette saison a répondu de la meilleure manière aux critiques qui pointaient du doigt sa récente baisse de forme. Après la rencontre, les débats ont toutefois rapidement porté sur sa relation avec l’entraîneur Fonseca, qui n’a pas hésité à exiger davantage de la jeune star brésilienne ces dernières semaines.
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L'attaquant dément toute friction
Au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Endrick a fait preuve d’une maturité remarquable en écartant toute idée de conflit avec son entraîneur. « Il n’y a aucun problème avec l’entraîneur », a-t-il expliqué. « Il doit prendre des décisions. Je ne lui en veux pas. Nous avons parlé. Maintenant, je dois donner la meilleure réponse sur le terrain. »
Fonseca explique son approche « d’amour vache »
Les tensions ont commencé lorsque Fonseca a publiquement remis en cause l’implication du jeune joueur après un match nul frustrant et sans but contre Angers. À l’époque, le technicien portugais avait déclaré qu’Endrick avait « l’obligation d’en faire plus », déclenchant un débat sur la régularité et l’attitude de l’attaquant durant une série de rencontres difficiles.
Depuis, le technicien portugais a assumé ses méthodes, expliquant que ces piques publiques visaient à stimuler l’attaquant. « En tant qu’entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour susciter des réactions chez les joueurs, et c’est ce que j’ai fait », a-t-il récemment déclaré.
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Lyon retrouve le podium
En battant le leader de la Ligue 1, Lyon retrouve le podium, un rebond spectaculaire après être tombé à la sixième place en février. À quatre journées de la fin, le club français lutte pour un billet pour la Ligue des champions.
La fin de saison s’annonce toutefois ardue, avec des rendez-vous majeurs face à Rennes, actuellement dans le top 5, et Lens, toujours en course pour le titre. Si Endrick parvient à maintenir ce niveau de forme, l’exigence de Fonseca pourrait bien être vue comme le catalyseur qui a redonné confiance à son avant-centre star.