« Je ne veux pas lui en vouloir » : Endrick clarifie sa relation avec Paulo Fonseca après les critiques publiques de l’entraîneur lyonnais

Dimanche soir, Endrick a rappelé au monde entier son immense potentiel en menant l’attaque lyonnaise lors de la victoire 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Prêté par le Real Madrid, le jeune Brésilien de 19 ans n’a eu besoin que de six minutes pour faire taire le Parc des Princes d’une frappe puissante à la première intention, lançant ainsi parfaitement un succès crucial dans la course à la Ligue des champions.

Son quatrième but en Ligue 1 cette saison a répondu de la meilleure manière aux critiques qui pointaient du doigt sa récente baisse de forme. Après la rencontre, les débats ont toutefois rapidement porté sur sa relation avec l’entraîneur Fonseca, qui n’a pas hésité à exiger davantage de la jeune star brésilienne ces dernières semaines.