AFP
Traduit par
« Je ne veux pas de lui au Real Madrid » : Iker Casillas s'oppose au retour éventuel de José Mourinho au Bernabéu
Un rejet catégorique du retour de Mourinho
Casillas a pris la parole sur son compte X officiel pour évoquer l’un des sujets les plus brûlants à Madrid. Le contrat de Mourinho avec Benfica inclut une clause libératoire activable en fin de saison, ce qui relance les spéculations sur un possible retour du technicien portugais sur le banc madrilène. Pourtant, la légende des cages merengues ne souhaite pas voir l’entraîneur portugais revenir au Bernabéu.
En mentionnant le compte officiel du club, l’ancien capitaine s’est montré catégorique sur le profil d’entraîneur dont le club a besoin avant un éventuel départ d’Álvaro Arbeloa : « Je ne veux pas de lui au Real Madrid. Je pense que d’autres entraîneurs seraient mieux adaptés pour diriger le club de ma vie. »
- AFP
Des subtilités d’ordre professionnel, sans aucune rancune
Malgré leurs relations historiquement tendues au Real Madrid, où Mourinho l’avait écarté au profit de Diego López, provoquant une véritable fracture sociale au sein du club, Iker Casillas a tenu à séparer le professionnel du personnel. L’ancien gardien a d’abord salué le statut de « Special One » de l’entraîneur portugais, avant de préciser que ses propos reposaient sur une analyse sportive et non sur une animosité passée.
Pourtant, il a nuancé ses propos afin d’éviter toute confusion sur ses véritables motivations : « Je pense que c’est un grand professionnel. Je n’ai aucun problème avec Mourinho. C’est une opinion personnelle. Rien de plus », a-t-il tranché.
Inquiétudes face à l'absence de titres
Casillas n’a pas seulement évoqué le nom du futur entraîneur ; il a aussi analysé la situation actuelle de l’effectif madrilène dans un autre message. Il s’est montré critique envers les performances de l’équipe ces dernières saisons, soulignant que l’absence de trophées majeurs dans l’armoire à trophées du Bernabéu constituait un signal d’alarme pour la direction dirigée par Florentino Pérez. « Quand le Real Madrid passe deux saisons sans remporter de titre, il y a de quoi s’inquiéter », a-t-il déclaré.
- Getty Images
Et maintenant ?
Le Real Madrid s'est incliné 2-0 lors du Clásico ce week-end, offrant ainsi au FC Barcelone un deuxième titre consécutif en Liga. Malgré cette défaite, Arbeloa vise un fin de saison en fanfare avec des rencontres face au Real Oviedo, Séville et l'Athletic Club, en attendant la décision finale sur le futur entraîneur de l'équipe première.