« Je ne veux pas de lui au Real Madrid » : Iker Casillas s'oppose au retour éventuel de José Mourinho au Bernabéu

Casillas a pris la parole sur son compte X officiel pour évoquer l’un des sujets les plus brûlants à Madrid. Le contrat de Mourinho avec Benfica inclut une clause libératoire activable en fin de saison, ce qui relance les spéculations sur un possible retour du technicien portugais sur le banc madrilène. Pourtant, la légende des cages merengues ne souhaite pas voir l’entraîneur portugais revenir au Bernabéu.

En mentionnant le compte officiel du club, l’ancien capitaine s’est montré catégorique sur le profil d’entraîneur dont le club a besoin avant un éventuel départ d’Álvaro Arbeloa : « Je ne veux pas de lui au Real Madrid. Je pense que d’autres entraîneurs seraient mieux adaptés pour diriger le club de ma vie. »