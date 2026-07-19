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« Je ne veux pas aller en prison ! » - L'attaquant espagnol a serré la main du président américain Donald Trump à contrecœur après la finale de la Coupe du monde
Comment se déroule le protocole d’après-match ?
Alors que l’Espagne se prépare pour la finale historique de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine au MetLife Stadium, l’équipe de Luis de la Fuente vise un deuxième titre mondial. Mais la fastueuse cérémonie qui accompagne l’apogée du tournoi impose aux joueurs de la Roja une contrainte médiatique à gérer.
Les États-Unis étant l’un des principaux pays hôtes de cette édition élargie de la compétition, le président américain Donald Trump doit présider la cérémonie de remise des médailles et du trophée après la rencontre, dans le New Jersey. Pour un effectif comptant plusieurs joueurs connus pour leurs convictions sociales affirmées, ce protocole cérémoniel obligatoire est devenu un sujet de discussion mineur à l’approche du match, suscitant une réaction à la fois incisive et pleine d’humour de la part de l’une des voix progressistes les plus marquantes de l’équipe.
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Iglesias plaisante sur le fait d'éviter les ennuis judiciaires
Interrogé par Panenka, l’attaquant a été invité à dire ce qu’il pensait de la perspective de rencontrer le président américain lors de la cérémonie de remise des médailles d’après-match. Fidèle à sa réputation de franc-parler sur les questions politiques et sociales telles que les droits LGBTQ+, l’attaquant a répondu avec humour. « Oui, eh bien, je ne veux pas aller en prison ! », a ironisé Iglesias.
« J’y ai réfléchi, j’ai même imaginé la scène. J’espère pouvoir le saluer alors que nous serons tous très heureux, et que tout soit vite terminé pour que je puisse oublier tout ça », a-t-il déclaré. « Parfois, il faut aussi savoir oublier les moments que l’on a vécus », a-t-il poursuivi, estimant que la finale de la Coupe du monde n’était pas le moment « de susciter la polémique ».
Il conclut : « Les gens connaissent déjà mes opinions et j’adorerais faire beaucoup de choses, mais la réalité, c’est que, même si certains me considèrent comme tout-puissant, je n’ai pas autant de pouvoir que ça pour affronter certaines situations. C’est compliqué, vraiment. »
L'influence de Trump sur la Coupe du monde 2026
La présence de Donald Trump en finale rappelle son implication constante dans la compétition, lui qui avait déjà fait la une des journaux en raison de ses liens avec la direction de la FIFA. En phase à élimination directe, le président américain avait confirmé avoir fait pression sur le patron de l’instance, Gianni Infantino, au sujet d’un carton rouge infligé à Folarin Balogun.
Infantino a confirmé cette ingérence, précisant qu’il échangeait régulièrement avec les chefs d’État tout en rappelant que la décision finale appartenait aux instances judiciaires indépendantes de la FIFA. Finalement, la suspension d’un match a été reportée d’un an, permettant à la star de l’équipe nationale américaine de retrouver le terrain. Une telle intervention a fait du président une figure controversée dans les dernières phases de la compétition.
- AFP
En route vers le match décisif au MetLife Stadium
Alors que l'Espagne s'apprête à affronter l'Argentine de Lionel Messi, l'attention oscille entre le spectacle sur la pelouse et les personnalités massées en tribune d'honneur. Pour la Roja, l'essentiel est ailleurs : décrocher un deuxième titre mondial, quel que soit le parterre de dignitaires présents lors de la cérémonie.
Iglesias espère qu’en cas de succès, l’ivresse du titre rendra ce geste protocolaire plus supportable. Après plusieurs semaines de compétition intense aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le dernier acte verra le président du pays hôte remettre le trophée suprême à l’Espagne ou à l’Argentine.
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