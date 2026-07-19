« Je ne veux pas aller en prison ! » - L'attaquant espagnol a serré la main du président américain Donald Trump à contrecœur après la finale de la Coupe du monde

Interrogé par Panenka, l’attaquant a été invité à dire ce qu’il pensait de la perspective de rencontrer le président américain lors de la cérémonie de remise des médailles d’après-match. Fidèle à sa réputation de franc-parler sur les questions politiques et sociales telles que les droits LGBTQ+, l’attaquant a répondu avec humour. « Oui, eh bien, je ne veux pas aller en prison ! », a ironisé Iglesias.

« J’y ai réfléchi, j’ai même imaginé la scène. J’espère pouvoir le saluer alors que nous serons tous très heureux, et que tout soit vite terminé pour que je puisse oublier tout ça », a-t-il déclaré. « Parfois, il faut aussi savoir oublier les moments que l’on a vécus », a-t-il poursuivi, estimant que la finale de la Coupe du monde n’était pas le moment « de susciter la polémique ».

Il conclut : « Les gens connaissent déjà mes opinions et j’adorerais faire beaucoup de choses, mais la réalité, c’est que, même si certains me considèrent comme tout-puissant, je n’ai pas autant de pouvoir que ça pour affronter certaines situations. C’est compliqué, vraiment. »







