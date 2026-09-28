Le monde du football n’a jamais vraiment cessé de débattre de la conclusion dramatique de la saison 2011-12 de Premier League, mais les braises ont été ravivées une nouvelle fois après les commentaires de l’ancien arbitre Mike Dean et de la légende de Manchester United Wayne Rooney.

Réagissant à un extrait ressorti de Dean et Rooney en train d’évoquer le match, publication de Cisse sur X, l’ancien joueur de Liverpool et de Marseille a écrit : « Je ne vais pas vous laisser raconter des conneries comme ça ! Ayons une vraie discussion et parlons-en, parce qu’il n’y a aucune chance que j’accepte encore vos conneries, alors faisons-le. »

Cette colère découle de l’idée que QPR, sachant qu’il était maintenu grâce à des résultats obtenus ailleurs, n’avait pas l’esprit de compétition nécessaire pour aller au bout du match, permettant finalement à Dzeko et Aguero d’inscrire les buts qui ont arraché le titre des mains de Manchester United dans les toutes dernières secondes de la saison.