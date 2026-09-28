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« Je ne vais pas te laisser dire des conneries pareilles ! » : Djibril Cisse répond à Mike Dean au sujet des tactiques « étranges » du QPR avant le but iconique de Sergio Agüero pour Manchester City
Cissé répond aux théories du complot « bullshit »
Le monde du football n’a jamais vraiment cessé de débattre de la conclusion dramatique de la saison 2011-12 de Premier League, mais les braises ont été ravivées une nouvelle fois après les commentaires de l’ancien arbitre Mike Dean et de la légende de Manchester United Wayne Rooney.
Réagissant à un extrait ressorti de Dean et Rooney en train d’évoquer le match, publication de Cisse sur X, l’ancien joueur de Liverpool et de Marseille a écrit : « Je ne vais pas vous laisser raconter des conneries comme ça ! Ayons une vraie discussion et parlons-en, parce qu’il n’y a aucune chance que j’accepte encore vos conneries, alors faisons-le. »
Cette colère découle de l’idée que QPR, sachant qu’il était maintenu grâce à des résultats obtenus ailleurs, n’avait pas l’esprit de compétition nécessaire pour aller au bout du match, permettant finalement à Dzeko et Aguero d’inscrire les buts qui ont arraché le titre des mains de Manchester United dans les toutes dernières secondes de la saison.
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Les tactiques « étranges » à la loupe
La controverse porte sur un moment de jeu bien précis après l’égalisation de Dzeko à la 92e minute. Lorsque QPR a remis en jeu depuis le rond central, l’équipe a immédiatement envoyé un long ballon dans la moitié de terrain de Manchester City, rendant de fait la possession au camp de Roberto Mancini.
Dean, qui était l’arbitre central de la rencontre, a reconnu qu’il avait eu du mal à comprendre la prise de décision des visiteurs sur le moment. Il a déclaré : « Une fois que QPR a su qu’il était maintenu, je crois que Mackie était sur le terrain en train de célébrer alors que le match se jouait encore. Ils (City) reviennent à 2-2, et eux (QPR) se contentent de leur rendre le ballon. Et nous, on se disait : “qu’est-ce qui se passe, pourquoi ils leur rendent le ballon tout de suite ?” Je l’ai dit dans l’oreillette. C’était vraiment étrange. Donner le coup d’envoi et leur rendre le ballon immédiatement. Neil Swarbrick, le quatrième arbitre, a dit : “restez concentrés, il va se passer quelque chose.” On sentait qu’il allait se passer quelque chose. Ça se voyait. »
Rooney rejoint le concert des soupçons
Rooney a été l’un des critiques les plus virulents des événements de cet après-midi-là, ressentant naturellement la douleur d’avoir perdu un titre d’une manière aussi déchirante. L’actuel entraîneur de Plymouth Argyle a souligné que l’effectif de QPR ce jour-là comptait plusieurs joueurs ayant des liens importants avec l’Etihad Stadium, notamment Nedum Onuoha et Shaun Wright-Phillips, aux côtés de l’imprévisible Joey Barton.
Dans une publication distincte sur les réseaux sociaux, Cisse a renvoyé la responsabilité vers les propres défaillances de Manchester United tout au long de la saison de 38 matches. Il a demandé sans détour à ses abonnés : « Est-ce notre faute s’ils ont perdu 5 matches en championnat et attendu le dernier match pour gagner le championnat ??? »
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Défendre les célébrations d’après-match
Un autre point de discorde pour les supporters de Manchester United a été la vue de Cisse en train de célébrer sur la pelouse avec des joueurs de Manchester City après le coup de sifflet final. Des images de l'attaquant enlacé avec Samir Nasri ont souvent été utilisées comme « preuve » d'un manque de détachement professionnel.
Il avait auparavant déclaré à FourFourTwo : « Je ne vais plus accepter cette accusation. Je célébrais avec Nasri. Je n'ai pas célébré avec Mario Balotelli, Aguero ou qui que ce soit d'autre. J'ai célébré avec mon frère, Samir, qui était mon ami depuis 15 ans. J'étais heureux pour mon ami et aussi parce que nous avions réussi à nous maintenir. Je me fiche de Man City. Mon ami a finalement remporté la Premier League après de nombreuses années en Angleterre et j'étais heureux pour lui et aussi pour moi. C'est tout. »
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