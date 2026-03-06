« Je ne vais pas rester assis sur mon canapé à me ronger les ongles » - Daniel Farke est extrêmement confiant que Leeds United ne sera pas relégué de la Premier League

Si la FA Cup offre une distraction bienvenue et une voie potentielle vers Wembley, Farke ne se fait aucune illusion quant à l'objectif principal. Le manager a reconnu que, même s'il n'est pas obsédé par les résultats de rivaux tels que West Ham, Tottenham ou Nottingham Forest, il sait exactement ce que son équipe doit faire pour rester dans la division une saison de plus et exige de ses joueurs qu'ils prouvent qu'ils ont leur place au plus haut niveau.

« Je ne suis pas assis sur mon canapé à me ronger les ongles en espérant que West Ham, Nottingham [Forest] ou Tottenham perdent. C'est peut-être une saison où il faut un ou deux points de plus que d'habitude, mais nous avons besoin de sept à neuf points, c'est un fait, et lors de ces derniers matchs, nous avons toutes les chances de gagner ces points, mais même lors des trois prochains matchs, nous avons des chances. Si nous n'y parvenons pas lors des six derniers matchs, alors nous ne méritons pas de jouer en Premier League, mais tout ce que j'ai vu m'a donné beaucoup de confiance », a ajouté Farke.