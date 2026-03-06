Getty Images Sport
« Je ne vais pas rester assis sur mon canapé à me ronger les ongles » - Daniel Farke est extrêmement confiant que Leeds United ne sera pas relégué de la Premier League
Farke est convaincu que Leeds évitera la relégation
Au sujet de la pression liée à la lutte contre la relégation, Farke a déclaré : « Je ne panique pas du tout, je suis calme comme toujours, pourquoi devrais-je être nerveux ? C'était la première soirée décevante à Elland Road depuis des mois (la défaite contre Sunderland), mais nous jouions contre une équipe qui totalise désormais 40 points, nous avons eu 72 % de possession, nous avons posé des questions, un penalty évident n'a pas été sifflé en notre faveur, notre premier but a été refusé par la VAR, et leur penalty a été sifflé d'une manière ou d'une autre. Si nous jouions ce match 20 fois, je vous garantis que nous le gagnerions 16 fois. Bien sûr, il y a un petit manque, mais nous n'avons pas été dominés, pourquoi devrais-je m'inquiéter ? »
La survie reste la priorité absolue
Si la FA Cup offre une distraction bienvenue et une voie potentielle vers Wembley, Farke ne se fait aucune illusion quant à l'objectif principal. Le manager a reconnu que, même s'il n'est pas obsédé par les résultats de rivaux tels que West Ham, Tottenham ou Nottingham Forest, il sait exactement ce que son équipe doit faire pour rester dans la division une saison de plus et exige de ses joueurs qu'ils prouvent qu'ils ont leur place au plus haut niveau.
« Je ne suis pas assis sur mon canapé à me ronger les ongles en espérant que West Ham, Nottingham [Forest] ou Tottenham perdent. C'est peut-être une saison où il faut un ou deux points de plus que d'habitude, mais nous avons besoin de sept à neuf points, c'est un fait, et lors de ces derniers matchs, nous avons toutes les chances de gagner ces points, mais même lors des trois prochains matchs, nous avons des chances. Si nous n'y parvenons pas lors des six derniers matchs, alors nous ne méritons pas de jouer en Premier League, mais tout ce que j'ai vu m'a donné beaucoup de confiance », a ajouté Farke.
Affrontement en FA Cup contre un ancien employeur
La tâche immédiate pour Leeds est un match à domicile contre une équipe de Norwich City revitalisée, dirigée par Philippe Clement. Les Canaries sont en grande forme dans le championnat, remportant 10 de leurs 15 derniers matchs. Pour Farke, ce match revêt une importance particulière compte tenu de son histoire couronnée de succès à Carrow Road, même s'il insiste sur le fait que toute sentimentalité sera mise de côté dès que le coup d'envoi sera donné à Elland Road dimanche après-midi.
À propos de ces retrouvailles, Farke a déclaré : « Bien sûr, Norwich m'a donné ma première chance au Royaume-Uni, et cette équipe occupera toujours une place particulière dans mon cœur, mais je me concentre désormais uniquement sur mon club actuel. J'ai pleinement confiance en mes joueurs et mon staff. Pour être honnête, dans une compétition à élimination directe, seul le vainqueur compte. Cela ferait une grande différence. Gagner un championnat ou une coupe est quelque chose de spécial. J'aime l'ambiance des matchs à quitte ou double. Je ne sais pas si cela changerait beaucoup mon CV si nous atteignions les quarts ou les demi-finales, mais pour nous tous, ce serait le cas si nous remportions le titre. Ne nous emballons pas, nous devons faire notre travail contre une très bonne équipe de Norwich, nous devons nous concentrer uniquement sur ce match. »
Interdiction de toucher la ligne de touche
Leeds devra disputer ce match de coupe sans Farke sur le banc, celui-ci ayant accepté une suspension d'un match et une amende de 8 000 £ pour s'être confronté aux officiels après le match contre Manchester City.
