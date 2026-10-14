ZUMA Press Wire
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« Je ne vais pas me taire ! » : Lisandro Martinez risque de s’attirer les foudres de Manchester United en réitérant ses critiques virulentes contre la direction lors d’une deuxième interview choc après la défaite face à l’Atlético de Madrid
Une soirée cauchemardesque à Madrid
La mauvaise série de Manchester United s'est poursuivie : le club s'est incliné 2-0 sur le terrain de l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Ce résultat porte à cinq matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues. Cette soirée difficile dans la capitale espagnole a été aggravée par l'expulsion directe de Leny Yoro à la 74e minute pour avoir annihilé une occasion manifeste de but.
Mais c'est après le coup de sifflet final que la situation a pris une autre tournure. Martinez s'en est pris avec une virulence stupéfiante à la direction du club, visant notamment le directeur sportif Jason Wilcox. La sortie de l'Argentin a mis en lumière ce qu'il considère comme un manque de soutien envers l'entraîneur Michael Carrick après un mercato décevant.
Loin de revenir sur ses premières déclarations d'après-match, le joueur de 28 ans est allé plus loin. Il a accordé une deuxième interview à Peter Schmeichel, légende du club, réaffirmant sa frustration et défiant la direction de prendre des mesures disciplinaires à son encontre.
- Alterphotos
« Je ne vais pas me taire »
Le défenseur s’est exprimé auprès de CBS Sports et a réaffirmé sa position avec force. Déplorant le manque de profondeur de l’effectif, il a réclamé des changements institutionnels de grande ampleur. « Nous avons beaucoup de matches, nous devons faire tourner les joueurs et, selon moi, notre effectif n’est pas aussi bon que celui des autres grandes équipes. J’en attends davantage du club », a-t-il insisté.
« Je ne vais pas me taire ; nous devons avoir plus d’ambition », a poursuivi Martinez. « J’essaie de rester positif et d’être honnête. Nous devons changer et en faire plus, car je pense que nous sommes capables de faire mieux. Nous avons les joueurs pour cela. Mais quand vous regardez les matches à la télévision, vous voyez les joueurs et l’entraîneur, et vous les montrez du doigt, à juste titre. Nous assumons nos responsabilités. »
Il a conclu par un dernier avertissement aux dirigeants d’Old Trafford : « Mais j’en attends aussi davantage du club, vous savez ? J’en attends plus. Je ne vais pas me taire. Nous avons besoin de plus d’ambition. Nous devons parler davantage de remporter la Ligue des champions et la Premier League. Si nous ne disons pas la vérité, rien ne changera. »
Rooney fustige un agenda « irrespectueux »
La situation à Old Trafford a suscité de vives critiques de la part de Wayne Rooney, légende du club, qui accuse le défenseur de saper ses coéquipiers. L’ancien attaquant a laissé entendre que les interviews avaient été soigneusement préparées à l’avance et qu’elles pourraient gravement nuire au moral du groupe si rien n’était fait.
« Je pense que Martinez avait tout prémédité, a déclaré Rooney. C’est triste, parce que lorsque les joueurs doivent tous rester soudés, on ne peut pas leur dire ce qui se passe au-dessus d’eux. Je pense que c’est aussi un peu irrespectueux envers ses coéquipiers : il leur manque de respect en disant qu’ils ne sont pas assez bons. »
- Getty Images Sport
Déplacement crucial à Elland Road
Tous les regards seront tournés vers Carrick et la direction de Manchester United pour voir comment ils géreront le cas de ce défenseur au franc-parler dans les prochains jours. Manchester United a désespérément besoin de rebondir et de mettre fin à sa mauvaise passe, mais les retombées de cette affaire explosive domineront inévitablement la préparation de son prochain match.
Manchester United retrouvera la Premier League dimanche 18 octobre, avec un déplacement difficile à Leeds. Reste à savoir si Martinez fera partie du groupe retenu pour ce déplacement.
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