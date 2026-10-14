« Je ne vais pas me taire »

La mauvaise série de Manchester United s'est poursuivie : le club s'est incliné 2-0 sur le terrain de l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Ce résultat porte à cinq matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues. Cette soirée difficile dans la capitale espagnole a été aggravée par l'expulsion directe de Leny Yoro à la 74e minute pour avoir annihilé une occasion manifeste de but.

Mais c'est après le coup de sifflet final que la situation a pris une autre tournure. Martinez s'en est pris avec une virulence stupéfiante à la direction du club, visant notamment le directeur sportif Jason Wilcox. La sortie de l'Argentin a mis en lumière ce qu'il considère comme un manque de soutien envers l'entraîneur Michael Carrick après un mercato décevant.

Loin de revenir sur ses premières déclarations d'après-match, le joueur de 28 ans est allé plus loin. Il a accordé une deuxième interview à Peter Schmeichel, légende du club, réaffirmant sa frustration et défiant la direction de prendre des mesures disciplinaires à son encontre.



