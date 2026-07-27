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« Je ne vais pas accepter ces mensonges ! » - Neymar dément avec véhémence les allégations « malveillantes » concernant le vestiaire de Santos après son doublé face à Chapecoense
Neymar rompt le silence sur les tensions au sein du vestiaire
L'icône brésilienne Neymar a rapidement démenti les rumeurs d'une crise interne au Santos FC, après le match nul spectaculaire (2-2) de son équipe face à Chapecoense. Malgré ses exploits sur le terrain, où il a inscrit un doublé pour arracher un point, l'attaquant chevronné s'est retrouvé au cœur d'une polémique concernant son comportement en coulisses. Selon certaines informations, Neymar aurait déclenché une altercation dans les vestiaires en insultant Ananias et Bontempo.
Réagissant directement à ces rumeurs via une story Instagram, Neymar a insisté sur le fait que ces allégations étaient fausses, déclarant : « Salut tout le monde ! J'espère que vous passez tous un bon dimanche. Ce n'est évidemment pas le dimanche que nous espérions, mais c'est la vie. Nous devons garder la tête haute et continuer à travailler.
« J'ai vu des articles affirmant que j'aurais s'en être pris aux jeunes joueurs dans les vestiaires, ce qui est un mensonge éhonté. À ceux qui propagent cette rumeur, je vous en prie, arrêtez. Ne faites pas ça. Ne mentez pas. »
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Protéger le noyau dur des cadres
L’ancienne figure emblématique du FC Barcelone et du PSG a souligné que, malgré une ambiance électrique dans le vestiaire, il s’agissait d’un effort collectif du groupe de leaders, non d’une attaque ciblée contre les jeunes.
« Demandez à n’importe qui qui se trouvait dans cette salle », a-t-il poursuivi. « Nous avons demandé des comptes à toute l’équipe. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa] et moi-même avons tous pris la parole… Nous sommes compétitifs et nous voulons gagner. Mais personne ne s’en est pris aux jeunes joueurs. Je ne tolérerai pas que l’on dise cela. »
Le joueur de 34 ans s’est montré particulièrement critique envers la manière dont ces informations ont été relayées, les qualifiant de « malveillantes ».
« À l’avenir, je ne tolérerai plus ces mensonges diffusés sur Internet. Se demander des comptes dans le vestiaire est une pratique normale dans le football. C’est ce que font les équipes qui veulent gagner.
« Ceux qui écrivent ces articles malveillants et mensongers n’y connaissent rien. Vous ne savez pas ce qu’est le football, et vous n’avez jamais fait partie d’un vrai groupe. Alors… », a-t-il conclu en terminant la vidéo par un geste de silence.
Talent fulgurant mais discipline à géométrie variable
Sur la pelouse, Neymar demeure la pièce maîtresse de Santos. De retour en fanfare, il a répondu à ses détracteurs en célébrant l’un de ses deux buts en exhibant une carte. Il a ensuite transformé un penalty dans le temps additionnel, mais l’après-midi s’est terminé sur une note amère : son troisième carton jaune de la saison le privera du prochain match de Serie A contre l’Athletico Paranaense à Vila Belmiro.
Ce nouveau avertissement fait suite à des critiques sur ses choix extra-sportifs, notamment une apparition publique lors d'un tournoi de poker alors que ses coéquipiers étaient en compétition à l'étranger. Reste que son impact sous pression demeure incontestable : c'est lui qui a permis au Peixe de revenir dans la partie alors que le club se dirigeait vers une défaite à domicile.
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Les retombées à Vila Belmiro
Bien que Neymar ait minimisé la gravité des insultes, le club mène actuellement une enquête afin de préserver l’harmonie du groupe en cette période délicate. Selon les allégations, l’attaquant aurait traité Bontempo de « merde » et se serait moqué de l’avenir du jeune joueur ; toutefois, Bontempo et Ananias ont depuis publiquement nié l’échange de telles propos.
Santos aborde désormais une période chargée, avec des rendez-vous majeurs en Copa Sudamericana et en Copa do Brasil. Forfait pour la rencontre de championnat face à l’Athletico Paranaense, Neymar laissera ses coéquipiers sous les projecteurs ; la réaction du groupe sera donc scrutée avec attention.
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