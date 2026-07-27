L'icône brésilienne Neymar a rapidement démenti les rumeurs d'une crise interne au Santos FC, après le match nul spectaculaire (2-2) de son équipe face à Chapecoense. Malgré ses exploits sur le terrain, où il a inscrit un doublé pour arracher un point, l'attaquant chevronné s'est retrouvé au cœur d'une polémique concernant son comportement en coulisses. Selon certaines informations, Neymar aurait déclenché une altercation dans les vestiaires en insultant Ananias et Bontempo.

Réagissant directement à ces rumeurs via une story Instagram, Neymar a insisté sur le fait que ces allégations étaient fausses, déclarant : « Salut tout le monde ! J'espère que vous passez tous un bon dimanche. Ce n'est évidemment pas le dimanche que nous espérions, mais c'est la vie. Nous devons garder la tête haute et continuer à travailler.

« J'ai vu des articles affirmant que j'aurais s'en être pris aux jeunes joueurs dans les vestiaires, ce qui est un mensonge éhonté. À ceux qui propagent cette rumeur, je vous en prie, arrêtez. Ne faites pas ça. Ne mentez pas. »