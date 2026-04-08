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Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

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« Je ne vais pas aborder ce sujet ici » : après sa performance exceptionnelle contre le Real Madrid, le gardien du Bayern Manuel Neuer se montre catégorique sur un point

Ligue des Champions
M. Neuer
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Allemagne
Coupe du monde

Lors du match de Ligue des champions contre le Real Madrid, Manuel Neuer s'impose comme le héros du FC Bayern Munich grâce à plusieurs arrêts décisifs. Le joueur de 40 ans esquive ensuite habilement les questions concernant un éventuel retour en équipe nationale.

« Est-ce qu'on aborde le sujet maintenant ? », a demandé le numéro un du club le plus titré d'Allemagne lorsque, après la victoire 2-1 des Munichois, les journalistes présents dans la zone mixte l'ont interrogé sur un éventuel retour en équipe nationale allemande.

  • Neuer a ensuite ajouté : « Comme je l'ai dit : nous n'allons pas aborder ce sujet ici. Où avons-nous joué aujourd'hui ? C'était une performance sensationnelle, nous ne parlons pas ici de l'équipe nationale. J'ai dit ce que j'avais à dire et je me concentre sur le FC Bayern. »

    Pour lui, l’essentiel est avant tout d’avoir « remporté ce match ici », a déclaré le joueur de 40 ans. « Il est important de confirmer cela lors du match retour. Tout le reste n’a aucune importance pour moi. »

    Neuer a été le joueur le plus en vue sur le terrain face aux Merengues, s'imposant à plusieurs reprises face à l'attaque des Merengues emmenée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. À l'issue du match, l'UEFA lui a d'ailleurs décerné le titre officiel d'« Homme du match ».

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    Eberl fait l'éloge de Neuer : « Il nous a sauvés »

    Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a également salué la performance de son gardien, qualifiant celle-ci de « brillante ». « Honnêtement, je ne suis pas surpris par cette performance. Manu joue à ce niveau depuis le début de la saison. Il a un bon sens du placement et nous a sauvés à plusieurs reprises aujourd’hui. »

    Eberl n'a toutefois pas souhaité s'exprimer sur un éventuel retour en équipe nationale : « Je ne suis pas responsable du sélectionneur national aujourd’hui », a-t-il déclaré en souriant.

    À quelques mois de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la DFB est en plein débat sur le choix du gardien de but. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait en fait choisi Oliver Baumann, de Hoffenheim, comme numéro un pour le tournoi, mais de nombreux experts réclament la sélection de Neuer.

    À 40 ans, il a été le gardien titulaire de la DFB pendant près de 15 ans, mais il a annoncé sa retraite anticipée de l'équipe nationale après l'élimination en quarts de finale de l'Euro 2024 à domicile contre l'Espagne. Marc-André ter Stegen, gardien remplaçant de longue date, devait initialement succéder à Neuer, mais il est très probable qu'il ne soit pas retenu en raison de ses nombreuses blessures cette saison.

  • Les prochains matchs du FC Bayern Munich

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 11 avril

    18h30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Mercredi 22 avril

    20 h 45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d'Allemagne)