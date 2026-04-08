Neuer a ensuite ajouté : « Comme je l'ai dit : nous n'allons pas aborder ce sujet ici. Où avons-nous joué aujourd'hui ? C'était une performance sensationnelle, nous ne parlons pas ici de l'équipe nationale. J'ai dit ce que j'avais à dire et je me concentre sur le FC Bayern. »

Pour lui, l’essentiel est avant tout d’avoir « remporté ce match ici », a déclaré le joueur de 40 ans. « Il est important de confirmer cela lors du match retour. Tout le reste n’a aucune importance pour moi. »

Neuer a été le joueur le plus en vue sur le terrain face aux Merengues, s'imposant à plusieurs reprises face à l'attaque des Merengues emmenée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. À l'issue du match, l'UEFA lui a d'ailleurs décerné le titre officiel d'« Homme du match ».