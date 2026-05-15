« Je ne suis plus un enfant » : Arne Slot n’a jamais songé à quitter Liverpool, assure l’entraîneur néerlandais, qui répond aux sifflets des supporters des Reds et aux interrogations sur son avenir

Interrogé sur la manière dont il gère la récente vague de critiques, Slot a mis en avant son âge et sa longue expérience dans le football professionnel. Il a expliqué : « Je dois toujours me demander : “Quel âge ai-je exactement ?” Je crois que j’ai 47 ans ! Je n’ai donc plus 12 ans. Je suis dans le football professionnel depuis l’âge de 16 ans, certes pas à ce niveau, mais j’ai appris à vivre avec l’alternance des éloges et des doutes.

C’est pareil pour un entraîneur. Nous sommes tous tellement habitués aux critiques positives et négatives que, si vous n’arrivez pas à les gérer, vous ne tiendrez jamais dans un club comme celui-ci. C’est l’une des leçons de cette saison : je sais plutôt bien gérer les critiques. Je garde la même attitude. Je conserve un esprit clair et je fais ce que j’ai à faire. »

Concernant son avenir, le technicien néerlandais a ajouté : « Je ne prends pas la décision seul, mais j’ai toutes les raisons de croire que je serai toujours l’entraîneur de Liverpool la saison prochaine. D’abord, je suis sous contrat, et ensuite, au vu des discussions en cours, c’est mon sentiment.

« Mais si vous ne réalisez pas la meilleure saison, surtout si vous la comparez à la saison dernière – si vous la comparez à d’autres saisons, le débat pourrait être différent –, cette saison n’a clairement pas été une grande saison. Il est donc normal que les critiques fusent. »