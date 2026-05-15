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« Je ne suis plus un enfant » : Arne Slot n’a jamais songé à quitter Liverpool, assure l’entraîneur néerlandais, qui répond aux sifflets des supporters des Reds et aux interrogations sur son avenir
Anfield sous pression
Slot reconnaît la pression croissante qui pèse sur Liverpool après une défense de titre laborieuse ayant éloigné les Reds de tous les grands trophées. Malgré la déception exprimée par les supporters ces derniers mois, le club est tout proche de valider son billet pour la Ligue des champions. L’équipe de Slot se concentre désormais sur un déplacement crucial à Aston Villa vendredi soir : une victoire assurerait mathématiquement son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine.
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Engagement envers la cause
Interrogé sur un éventuel départ, Slot a tranché : il reste à Anfield. « Je n’ai jamais envisagé de partir, car, comme je l’ai déjà dit, je suis convaincu que le club sera en meilleure posture la saison prochaine que cette année.
Même cette saison, il restait beaucoup en jeu : il y a deux mois, nous avons été battus par le Paris Saint-Germain et Manchester City, et c’est à ce moment-là que nos derniers espoirs de titre se sont évanouis. Néanmoins, nous pouvons encore « gagner » notre qualification pour la Ligue des champions.
C’est la première fois de ma carrière que je ne jouerai pas pour un trophée en fin de saison. Je n’ai manqué de remporter un titre qu’une seule fois ; donc ce sera la deuxième année. Ce sera un peu nouveau. »
Dans un contexte de plus en plus bruyant, la maturité reste un atout décisif sur le terrain.
Interrogé sur la manière dont il gère la récente vague de critiques, Slot a mis en avant son âge et sa longue expérience dans le football professionnel. Il a expliqué : « Je dois toujours me demander : “Quel âge ai-je exactement ?” Je crois que j’ai 47 ans ! Je n’ai donc plus 12 ans. Je suis dans le football professionnel depuis l’âge de 16 ans, certes pas à ce niveau, mais j’ai appris à vivre avec l’alternance des éloges et des doutes.
C’est pareil pour un entraîneur. Nous sommes tous tellement habitués aux critiques positives et négatives que, si vous n’arrivez pas à les gérer, vous ne tiendrez jamais dans un club comme celui-ci. C’est l’une des leçons de cette saison : je sais plutôt bien gérer les critiques. Je garde la même attitude. Je conserve un esprit clair et je fais ce que j’ai à faire. »
Concernant son avenir, le technicien néerlandais a ajouté : « Je ne prends pas la décision seul, mais j’ai toutes les raisons de croire que je serai toujours l’entraîneur de Liverpool la saison prochaine. D’abord, je suis sous contrat, et ensuite, au vu des discussions en cours, c’est mon sentiment.
« Mais si vous ne réalisez pas la meilleure saison, surtout si vous la comparez à la saison dernière – si vous la comparez à d’autres saisons, le débat pourrait être différent –, cette saison n’a clairement pas été une grande saison. Il est donc normal que les critiques fusent. »
- AFP
Dernière ligne droite avant la finale de la Ligue des champions
Liverpool se rendra à Villa Park avec Mohamed Salah, qui devrait faire son retour après une blessure aux ischio-jambiers, même si l’Égyptien est peu susceptible d’être titularisé. Si Ibrahima Konaté est apte à jouer, des doutes subsistent concernant Alisson et Florian Wirtz, qui souffre actuellement d’une gastro-entérite et suit un traitement antibiotique. Par ailleurs, les Reds s’attendent au retour d’Harvey Elliott cet été, le transfert définitif du milieu de terrain à Villa n’ayant pas été conclu suite à un prêt compliqué sous les ordres d’Unai Emery.