« Je ne suis pas un tribunal de l'opinion publique » : l'entraîneur de Marseille réagit à la nouvelle polémique suscitée par les excuses de Roberto De Zerbi dans l'affaire Mason Greenwood

La polémique a repris cette semaine lorsque De Zerbi, le nouvel entraîneur de Tottenham, a présenté des excuses officielles pour avoir précédemment soutenu publiquement Greenwood.

De Zerbi, qui avait recruté Greenwood à l'OM, avait auparavant décrit l'attaquant comme un « type bien » et affirmé qu'il avait « payé le prix fort » après que les accusations de tentative de viol, de coups et blessures et de comportement contrôlant et coercitif aient été abandonnées à son encontre en 2023.

Alors que De Zerbi a ressenti le besoin de se rapprocher des supporters des Spurs mécontents de ses propos passés, Beye a adopté une approche diamétralement opposée.