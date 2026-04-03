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« Je ne suis pas un tribunal de l'opinion publique » : l'entraîneur de Marseille réagit à la nouvelle polémique suscitée par les excuses de Roberto De Zerbi dans l'affaire Mason Greenwood
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Les excuses de De Zerbi relancent le débat
La polémique a repris cette semaine lorsque De Zerbi, le nouvel entraîneur de Tottenham, a présenté des excuses officielles pour avoir précédemment soutenu publiquement Greenwood.
De Zerbi, qui avait recruté Greenwood à l'OM, avait auparavant décrit l'attaquant comme un « type bien » et affirmé qu'il avait « payé le prix fort » après que les accusations de tentative de viol, de coups et blessures et de comportement contrôlant et coercitif aient été abandonnées à son encontre en 2023.
Alors que De Zerbi a ressenti le besoin de se rapprocher des supporters des Spurs mécontents de ses propos passés, Beye a adopté une approche diamétralement opposée.
Beye refuse de porter un jugement sur le passé de Greenwood
Beye a clairement indiqué qu'il ne se laisserait pas entraîner dans le débat moral autour de Greenwood, malgré l'attention renouvelée suscitée par les récentes déclarations de De Zerbi en Angleterre.
S'adressant aux médias vendredi, l'entraîneur marseillais s'est montré ferme quant à l'histoire personnelle du joueur et à la polémique observée outre-Manche. « Vous me connaissez, je ne suis pas le tribunal de l'opinion publique, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis son entraîneur. Ce qui se passe dans un autre pays, je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet. Je n'ai pas vécu cette situation au départ. Je considère mon rôle comme entraîneur et il se limite à cela aujourd’hui dans cet aspect de la vie », a déclaré Beye.
Des éclaircissements sur l'avenir de Marseille
Au-delà de l'affaire Greenwood, Beye a profité de la conférence de presse pour faire le point sur son avenir au sein du club. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2027, des interrogations persistent quant à son maintien sur le banc si Marseille ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Beye s'est toutefois montré très confiant quant à sa situation au sein du club.
« Convaincu d’être ici l’année prochaine ? J’en suis convaincu, j’ai signé pour un an et demi. Tout ce que j’ai aujourd’hui, je le mérite, je n’ai rien volé. Je ne commente pas ces aspects. À ceux qui remettent en question la durée de mon contrat, la qualité de mon contrat, la réalité est que je mérite exactement ce que j’ai », a-t-il affirmé.
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La mission de Marseille en Ligue des champions
Alors que Marseille occupe actuellement la troisième place du classement de la Ligue 1, Beye se montre satisfait des progrès réalisés depuis qu’il a pris les rênes d’une équipe qui se classait quatrième.
« Si demain je veux un salaire encore plus élevé, je devrai être un entraîneur encore meilleur. Si demain je veux un contrat de trois ou quatre ans, je devrai être un entraîneur encore meilleur. Je suis très heureux d’être sous contrat jusqu’en 2027. Si ma deuxième année dépend de la qualification pour la Ligue des champions ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Mais ce qui est certain, c’est que je suis venu ici pour décrocher la qualification pour la Ligue des champions », a conclu Beye.