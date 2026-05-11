« Je ne suis pas un magicien » : en prêt à Barcelone, Marcus Rashford s’interroge sur son avenir et livre une déclaration surprenante au sujet de son superbe coup franc contre le Real Madrid

Dimanche soir, Rashford est entré dans la légende du FC Barcelone en ouvrant le score d’une frappe sensationnelle lors de la victoire 2-0 contre le Real Madrid, qui a officiellement offert le titre de Liga aux Blaugrana. À 28 ans, il devient le premier Anglais depuis 41 ans à remporter le championnat d’Espagne et inscrit, de surcroît, le premier coup franc d’un Clásico pour le Barça depuis Lionel Messi en 2012.

Revenant sur cette victoire historique et son but, Rashford a révélé un manque de confiance surprenant avant de tirer le coup franc. « Non, je n’allais pas tirer », a-t-il déclaré aux journalistes dans la zone mixte. « Je ne comptais pas tirer… car, une fois le ballon posé, je ne voyais pas l’angle. Je ne pensais pas que ça finirait au fond, alors je voulais centrer. Puis tout le monde m’a encouragé à frapper, ce qui m’a donné un coup de pouce. Heureusement, j’ai tenté ma chance, et le résultat a été un joli but. »