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« Je ne suis pas un magicien » : en prêt à Barcelone, Marcus Rashford s’interroge sur son avenir et livre une déclaration surprenante au sujet de son superbe coup franc contre le Real Madrid
Le coup de génie de Rashford offre le titre de LaLiga
Dimanche soir, Rashford est entré dans la légende du FC Barcelone en ouvrant le score d’une frappe sensationnelle lors de la victoire 2-0 contre le Real Madrid, qui a officiellement offert le titre de Liga aux Blaugrana. À 28 ans, il devient le premier Anglais depuis 41 ans à remporter le championnat d’Espagne et inscrit, de surcroît, le premier coup franc d’un Clásico pour le Barça depuis Lionel Messi en 2012.
Revenant sur cette victoire historique et son but, Rashford a révélé un manque de confiance surprenant avant de tirer le coup franc. « Non, je n’allais pas tirer », a-t-il déclaré aux journalistes dans la zone mixte. « Je ne comptais pas tirer… car, une fois le ballon posé, je ne voyais pas l’angle. Je ne pensais pas que ça finirait au fond, alors je voulais centrer. Puis tout le monde m’a encouragé à frapper, ce qui m’a donné un coup de pouce. Heureusement, j’ai tenté ma chance, et le résultat a été un joli but. »
Le maintien définitif au Camp Nou reste incertain.
Malgré ses exploits sur le terrain, l’avenir de Rashford demeure incertain alors que son prêt d’une saison touche à sa fin. L’attaquant s’est épanoui sous les ordres de Hansi Flick, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Des obstacles financiers pourraient toutefois entraver un transfert définitif. Selon certaines informations, si le club dispose d’une option d’achat de l’international anglais pour 26 millions de livres sterling, il hésiterait à satisfaire ses exigences salariales élevées en plus du montant du transfert.
Interrogé sur son éventuel maintien en Catalogne la saison prochaine, l’international anglais a livré une réponse énigmatique : « Je ne sais pas. Je ne suis pas magicien, mais si je l’étais, je resterais. On verra donc. » L’attaquant apprécie son séjour en Espagne, ajoutant : « C’est vraiment bien. Je suis venu ici pour gagner. Je veux remporter un maximum de titres. Celui-ci s’ajouterait donc à la liste. Cette équipe est exceptionnelle et elle dominera encore à l’avenir. En faire partie serait quelque chose de spécial. On verra. »
Il n’y a plus de retour en arrière possible à Old Trafford.
Alors que Barcelone étudie encore ses options, la position de Manchester United apparaît comme tranchée. Selon les dirigeants d’Old Trafford, le joueur formé au club n’a plus d’avenir chez les Red Devils, quel que soit son niveau en Liga. Le climat reste tendu depuis la perte du maillot floqué du n°10 et son exclusion de l’équipe première juste avant son départ estival.
Les Red Devils veulent à tout prix alléger la masse salariale et éviter de verser à l’attaquant un salaire hebdomadaire de 325 000 £, somme qui devait augmenter après la qualification en Ligue des champions sous les ordres de Michael Carrick. Si le Barça ne lève pas l’option d’achat avant la date limite, United cherchera immédiatement à céder le joueur à un autre club plutôt que de le réintégrer dans l’effectif.
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Carrick conserve le mystère sur la situation.
En tant qu’entraîneur par intérim de Manchester United, Carrick a refusé de tendre la main à l’attaquant lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel retour. Rashford n’a plus porté le maillot des Red Devils depuis décembre 2024, et le club semble satisfait de ses options offensives actuelles. Alors que le mercato estival approche, Carrick affiche publiquement une distance professionnelle.
« Je pense simplement qu’il y a des décisions à prendre en temps voulu sur certaines choses et, de toute évidence, Marcus se trouve dans cette situation », a récemment déclaré Carrick. « Mais à l’heure actuelle, rien n’a été décidé. Et ça le sera, car il faudra bien le faire à un moment donné. Mais à ce stade, il n’y a rien à dire. » Avec la Coupe du monde qui se profile et Barcelone qui tarde à concrétiser un accord, l’avenir de Rashford demeure l’un des dossiers les plus captivants du prochain mercato.