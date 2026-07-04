Sous la pression, le sélectionneur de la Seleção a rappelé que sa longue carrière au plus haut niveau du football européen le mettait à l’abri des jugements extérieurs.

Ancelotti a déclaré : « En Italie, on dit que tous les hommes veulent être entraîneurs et toutes les femmes architectes. Je ne sais pas si je comprends le football ou non, mais personne ne peut me juger là-dessus. La seule chose qui est certaine, c’est que j’ai préparé plus de 1 400 matchs. Ce n’est peut-être pas suffisant pour comprendre le football, mais c’est certainement une belle expérience.

Une seule personne a dirigé plus de rencontres que moi : Alex Ferguson, avec plus de 2 000 matchs. J’écoute les conseils de chacun, mais la seule personne vraiment habilitée à m’en donner est Alex Ferguson. Je suis certain à 100 % de ne pas être un génie, et tout aussi certain de ne pas être un imbécile. »