AFP
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« Je ne suis pas un idiot ! » a clamé Carlo Ancelotti, s’adressant à ses détracteurs, tandis que le sélectionneur du Brésil affirme que l’ancien entraîneur de Manchester United est la SEULE personne à même de lui prodiguer des conseils
Ancelotti balaie les critiques publiques
Malgré la victoire 2-1 arrachée face au Japon à Houston, l’entraîneur chevronné a essuyé de vives critiques. Menés au score, les quintuples champions du monde ont renversé la vapeur grâce à des buts de Casemiro et Gabriel Martinelli en seconde période. Une réaction jugée trop timide par l’opinion publique.
D’ordinaire impassible, l’Italien s’est montré sur la défensive lorsque sa capacité à mener l’équipe vers le prochain tour à élimination directe a été évoquée. Il a finalement brandi la longévité de sa carrière pour tenter de faire taire les sceptiques.
- Getty Images Sport
L'Italien conserve son record historique
Sous la pression, le sélectionneur de la Seleção a rappelé que sa longue carrière au plus haut niveau du football européen le mettait à l’abri des jugements extérieurs.
Ancelotti a déclaré : « En Italie, on dit que tous les hommes veulent être entraîneurs et toutes les femmes architectes. Je ne sais pas si je comprends le football ou non, mais personne ne peut me juger là-dessus. La seule chose qui est certaine, c’est que j’ai préparé plus de 1 400 matchs. Ce n’est peut-être pas suffisant pour comprendre le football, mais c’est certainement une belle expérience.
Une seule personne a dirigé plus de rencontres que moi : Alex Ferguson, avec plus de 2 000 matchs. J’écoute les conseils de chacun, mais la seule personne vraiment habilitée à m’en donner est Alex Ferguson. Je suis certain à 100 % de ne pas être un génie, et tout aussi certain de ne pas être un imbécile. »
Endrick adresse un hommage divin
Malgré la frustration grandissante des supporters face au manque de fluidité du jeu offensif de l’équipe, le staff technique conserve l’entière confiance du vestiaire. L’attaquant Endrick a ainsi apporté un soutien sans réserve à son entraîneur, saluant l’intuition unique de ce technicien chevronné.
Endrick a déclaré : « Je ne pense pas qu’il aurait pu y avoir un meilleur choix que lui. Il n’a pas peur. Il fait ce qu’il pense être juste, et les choses se mettent tout simplement en place. On dirait que Dieu veille sur lui, et qu’il est inspiré, car tout ce que fait Carlo fonctionne à merveille. Quand l’entraîneur me dit de faire quelque chose, je n’hésite pas. Je fais simplement tout ce qu’il me demande. »
- (C)Getty images
Le match des huitièmes de finale exige une amélioration
Le Brésil se rendra à New York dimanche pour affronter la Norvège en huitièmes de finale. L'équipe européenne alignera un bloc défensif très discipliné, ce qui signifie que la Seleção devra faire preuve d'une bien plus grande fluidité pour éviter une élimination prématurée. Alors que la pression monte et que les attentes internes sont élevées, Ancelotti a besoin d'une performance convaincante pour justifier ses choix de sélection et maintenir son élan à l'approche des quarts de finale.
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