« Je ne suis pas sûr qu'il restera longtemps au Bayern Munich », a déclaré l'ancien international français et champion du monde 1998, selon Sport1, en marge des Laureus World Sports Awards à Madrid lundi, à propos d'Olise.
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« Je ne suis pas sûr qu'il reste longtemps au Bayern Munich » : le FCB reçoit des prévisions peu réjouissantes concernant sa superstar
« C'est un joueur d'une classe à part » et « le moteur offensif du Bayern », s'est enthousiasmé Desailly à propos de son compatriote. « La façon dont il utilise le ballon est tout simplement incroyable. Et la discipline dont il fait preuve au sein du système est assez impressionnante. Il fait partie de l'élite », a poursuivi l'ancien défenseur de classe mondiale.
Recruté à Crystal Palace pour 53 millions d’euros en 2024, Olise s’est rapidement imposé comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde sous le maillot bavarois. Son éventuel départ constituerait donc un véritable coup dur pour le FC Bayern.
Ces dernières semaines, le Real Madrid, le FC Barcelone et le FC Liverpool ont été régulièrement cités comme prétendants. Selon Sport Bild fin mars, Liverpool serait même prêt à débourser 200 millions d’euros pour s’offrir ses services.
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Le départ éventuel de Michael Olise ? Le FC Bayern affiche un calme olympien.
Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029, Olise devrait rester en Bavière. Les dirigeants du champion d’Allemagne affichent donc un calme olympien concernant l’avenir de l’un de leurs joueurs clés. « Quel que soit le club qui lui fasse des avances : celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern », a souligné Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern, au magazine Sport Bild. Le directeur sportif Max Eberl a également déclaré, au sujet d’un éventuel départ d’Olise cet été : « Nous ne nous en préoccupons pas. »
Pour l’instant, Desailly n’évoque aucun club précis pour la prochaine destination d’Olise, mais il a tout de même déclaré : « Il est jeune, attendons d’abord la fin de la Coupe du monde. Je ne connais pas les termes du contrat. Son talent est immense, peut-être en Premier League. Ils veulent les meilleurs. Il est l’un des meilleurs. »
En Premier League, il a déjà disputé 82 matchs sous les couleurs de Crystal Palace avant de rejoindre le club bavarois. Cette saison, l’international français de 24 ans a déjà pris part à 47 actions décisives (18 buts, 29 passes décisives) en 44 rencontres avec le FCB, se distinguant notamment lors des deux quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.
FC Bayern Munich : Michael Olise et ses coéquipiers visent le triplé
Dimanche, grâce à leur victoire 4-2 contre le VfB Stuttgart, les Bavarois ont assuré dès la 30^e journée de Bundesliga le titre de champions d'Allemagne. Lors des célébrations qui ont suivi, Olise a suscité une double surprise, car il ne portait pas le maillot spécialement conçu pour l'occasion et n'apparaissait pas non plus sur la photo des champions.
La célébration a été brève : deux autres trophées pourraient encore revenir à Munich d’ici la fin de la saison. Mercredi, Olise et ses coéquipiers affronteront le Bayer Leverkusen en demi-finale de la Coupe d’Allemagne, avec une finale fin mai contre le VfB Stuttgart ou le SC Fribourg.
Enfin, après leur exploit contre le Real Madrid, les hommes de Vincent Kompany continuent de viser un triomphe en Ligue des champions. En demi-finale, le Bayern défiera un autre cador, le Paris Saint-Germain : l’aller est programmé en France le 28 avril, et le retour huit jours plus tard à Munich.
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Michael Olise : ses statistiques au FC Bayern
Jeux
99
Buts
38 passes décisifs.
Passes décisives
52 titres
Titres
Double champion d’Allemagne (2025, 2026) et vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne (2025).