« Je ne suis pas sûr qu'il reste longtemps au Bayern Munich » : le FCB reçoit des prévisions peu réjouissantes concernant sa superstar

« C'est un joueur d'une classe à part » et « le moteur offensif du Bayern », s'est enthousiasmé Desailly à propos de son compatriote. « La façon dont il utilise le ballon est tout simplement incroyable. Et la discipline dont il fait preuve au sein du système est assez impressionnante. Il fait partie de l'élite », a poursuivi l'ancien défenseur de classe mondiale.

Recruté à Crystal Palace pour 53 millions d’euros en 2024, Olise s’est rapidement imposé comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde sous le maillot bavarois. Son éventuel départ constituerait donc un véritable coup dur pour le FC Bayern.

Ces dernières semaines, le Real Madrid, le FC Barcelone et le FC Liverpool ont été régulièrement cités comme prétendants. Selon Sport Bild fin mars, Liverpool serait même prêt à débourser 200 millions d’euros pour s’offrir ses services.