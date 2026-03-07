« Je ne suis pas sûr des règles » - Phil Parkinson déplore le carton rouge infligé à Wrexham alors que l'entraîneur était « confiant » que les Red Dragons battraient Chelsea lors d'un match endiablé de la FA Cup

Chelsea a survécu à une frayeur majeure pour battre Wrexham dans un match dramatique qui a nécessité des prolongations après un score de 2-2 à la fin des 90 minutes. Wrexham semblait sur le point de créer la surprise lorsque Callum Doyle a donné l'avantage à son équipe à la 78e minute. Cependant, les Blues ont trouvé une bouée de sauvetage in extremis grâce au défenseur Josh Acheampong, qui a égalisé à la 82e minute.

À la 93e minute, le VAR est intervenu pour expulser Dobson après une faute violente visant à stopper une contre-attaque rapide, donnant ainsi l'avantage numérique aux visiteurs juste avant que le match n'entre en prolongation.

Le momentum a ensuite basculé lorsque Garnacho a marqué à la 96e minute, donnant l'avantage à Chelsea. L'attaquant brésilien Joao Pedro a ensuite scellé la victoire en inscrivant un quatrième but à la 120+5e minute. Chelsea poursuit désormais sa quête pour détrôner le champion en titre, Crystal Palace, qui avait battu Manchester City en finale la saison dernière.

Parkinson a exprimé sa frustration après le coup de sifflet final, estimant que son équipe était sur le point de créer une surprise historique avant l'expulsion. S'adressant à BBC Sport, il a déclaré : « En deuxième mi-temps, je pense que nous étions la meilleure équipe et j'étais convaincu que nous allions gagner. L'arbitre a donné un carton jaune. Je ne suis pas sûr des règles, c'est la première fois que nous avons recours à la VAR et il faut que ce soit clair et évident pour l'annuler. Je pense que l'arbitre aurait pu s'en tenir au carton jaune. »