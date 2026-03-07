Getty Images Sport
« Je ne suis pas sûr des règles » - Phil Parkinson déplore le carton rouge infligé à Wrexham alors que l'entraîneur était « confiant » que les Red Dragons battraient Chelsea lors d'un match endiablé de la FA Cup
Parkinson remet en question un licenciement « clair et évident »
Chelsea a survécu à une frayeur majeure pour battre Wrexham dans un match dramatique qui a nécessité des prolongations après un score de 2-2 à la fin des 90 minutes. Wrexham semblait sur le point de créer la surprise lorsque Callum Doyle a donné l'avantage à son équipe à la 78e minute. Cependant, les Blues ont trouvé une bouée de sauvetage in extremis grâce au défenseur Josh Acheampong, qui a égalisé à la 82e minute.
À la 93e minute, le VAR est intervenu pour expulser Dobson après une faute violente visant à stopper une contre-attaque rapide, donnant ainsi l'avantage numérique aux visiteurs juste avant que le match n'entre en prolongation.
Le momentum a ensuite basculé lorsque Garnacho a marqué à la 96e minute, donnant l'avantage à Chelsea. L'attaquant brésilien Joao Pedro a ensuite scellé la victoire en inscrivant un quatrième but à la 120+5e minute. Chelsea poursuit désormais sa quête pour détrôner le champion en titre, Crystal Palace, qui avait battu Manchester City en finale la saison dernière.
Parkinson a exprimé sa frustration après le coup de sifflet final, estimant que son équipe était sur le point de créer une surprise historique avant l'expulsion. S'adressant à BBC Sport, il a déclaré : « En deuxième mi-temps, je pense que nous étions la meilleure équipe et j'étais convaincu que nous allions gagner. L'arbitre a donné un carton jaune. Je ne suis pas sûr des règles, c'est la première fois que nous avons recours à la VAR et il faut que ce soit clair et évident pour l'annuler. Je pense que l'arbitre aurait pu s'en tenir au carton jaune. »
Les Red Dragons montrent leur qualité
Malgré la défaite finale 4-2, Wrexham a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec l'élite. Les buts de Doyle et une frappe précoce de Sam Smith ont permis à l'équipe galloise de rester dans la course tout au long de 120 minutes de football effrénées. Parkinson n'a pas tari d'éloges sur les efforts déployés par ses joueurs contre l'équipe de Liam Rosenior.
« Je suis très satisfait de la façon dont nous nous sommes comportés ce soir », a ajouté Parkinson. « Nous avons montré beaucoup de bonnes choses dans notre jeu et avons pratiqué un excellent football. Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour arrêter Chelsea, nous croyons en notre jeu. Nous étions frustrés de ne pas mener à la mi-temps. Les garçons ont beaucoup donné ce soir et jouer les prolongations à 10 contre 11 est vraiment difficile. »
Des occasions manquées dans le chaos
Le match a été un spectacle palpitant qui a vu Wrexham mener puis revenir au score grâce à Doyle après que Chelsea ait momentanément pris le contrôle. Même en infériorité numérique, les hôtes ont refusé de baisser les bras, se créant plusieurs occasions qui auraient pu mener à une séance de tirs au but, voire à une victoire surprise au Racecourse Ground.
Revenant sur les occasions manquées en fin de match, Parkinson a déclaré : « Nous voulions vraiment tout donner en deuxième période et nous avons eu de belles occasions. Nous avons eu des moments forts même à 10 contre 11 et les garçons méritent beaucoup de crédit ce soir. J'ai dit à la mi-temps des prolongations qu'il y aurait encore des occasions pour nous. Malheureusement, nous n'en avons pas profité, mais nous devons tirer beaucoup de courage de cette performance. »
Les yeux rivés sur le prix ultime
Si cette défaite marque la fin de leur parcours en FA Cup, leur performance a renforcé la conviction au sein de l'équipe qu'elle est destinée à atteindre des niveaux plus élevés. Le défenseur Doyle a admis que le carton rouge avait été le tournant du match, mais a insisté sur le fait que l'équipe se concentrait désormais à nouveau sur son objectif principal, à savoir gravir les échelons du football.
Au sujet des ambitions à long terme de l'équipe, Doyle a déclaré à BBC Sport : « C'est difficile à accepter contre une équipe de haut niveau. Je pense que nous avons très bien joué jusqu'à la fin du match. L'expulsion ne nous a pas aidés. C'est un test important, ils sont une grande équipe dans les grandes ligues, et c'est un bon test pour nous contre des joueurs de haut niveau. Nous avons un autre match mardi, nous devons donc continuer. J'espère que c'est l'objectif [la promotion], mais nous devons simplement nous y tenir. »
