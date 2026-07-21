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« Je ne suis pas stupide » : le nouveau sélectionneur du Portugal réaffirme son plan concernant Cristiano Ronaldo et assure qu'il n'apportera pas de changements radicaux après la déception de la Coupe du monde
Jésus prévoit peu de changements
Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jesus, qui a signé un contrat de quatre ans pour conduire l’équipe nationale jusqu’à la Coupe du monde 2030, a affirmé qu’il n’effectuerait pas de révolution dans l’effectif avant ses débuts en Ligue des Nations. À 71 ans, il considère que le temps de préparation trop court rend toute expérimentation majeure trop risquée, notamment après l’élimination de l’équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette approche pragmatique confirme que Ronaldo, 41 ans, reste au cœur de ses plans.
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L'entraîneur aborde la question de la stabilité de l'effectif.
L'ancien entraîneur d'Al-Nassr a rassuré le public en affirmant qu'il ne modifierait que quelques noms par rapport à l'effectif qui a disputé la phase de qualification en Amérique du Nord. S'adressant à Canal 11, Jesus a déclaré : « Les gens pourraient penser que le nouvel entraîneur va arriver et changer beaucoup de joueurs. Cela n'arrivera pas. Je ne suis pas stupide. De plus, je n'ai pas assez de temps pour intégrer plusieurs joueurs qui n'ont pas été sélectionnés cette fois-ci. »
Il a ajouté : « Au cours des quatre prochaines années, de nouveaux joueurs émergeront sans doute, mais l’effectif restera proche de celui retenu pour la Coupe du monde 2026. Deux ou trois nouveaux joueurs, pas plus. »
L'accent est désormais mis sur la performance
Tout en conservant le noyau dur de l’équipe, dont la superstar de l’Al-Nassr Cristiano Ronaldo, Jesus exige une nette amélioration des performances pour rester compétitif sur la scène européenne.
Abordant le niveau de l’équipe nationale, il a ajouté : « Si l’équipe nationale ne joue pas mieux qu’elle ne l’a fait lors de la Coupe du monde, je ne ferai pas mieux non plus. Avec mon staff technique, nous devons mieux jouer, sinon nous continuerons simplement à courir après un rêve que nous poursuivons depuis des années.
« Nous possédons d’excellents joueurs, mais nous ne gagnons pas assez. Nous avons remporté l’Euro il y a dix ans, et nous avons remporté deux Ligues des Nations, qui n’est pas la compétition la plus importante, mais c’est la plus difficile car on y affronte toujours les meilleures équipes européennes. L’année dernière encore, le Portugal, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont atteint la finale. »
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Une nouvelle ère s’apprête à débuter
Le premier test du sélectionneur aura lieu le 24 septembre, à l'occasion du match d'ouverture du groupe A4 de la Ligue des Nations, qui opposera le Portugal au Pays de Galles. C'est désormais à Jesus de clarifier l'avenir international de Ronaldo, après avoir conquis ensemble le titre de champion de la Pro League saoudienne avec Al-Nassr la saison dernière. Leurs retrouvailles en équipe nationale devraient marquer le début de la transition vers une nouvelle ère pour la Seleção.
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