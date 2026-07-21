« Je ne suis pas stupide » : le nouveau sélectionneur du Portugal réaffirme son plan concernant Cristiano Ronaldo et assure qu'il n'apportera pas de changements radicaux après la déception de la Coupe du monde

Tout en conservant le noyau dur de l’équipe, dont la superstar de l’Al-Nassr Cristiano Ronaldo, Jesus exige une nette amélioration des performances pour rester compétitif sur la scène européenne.

Abordant le niveau de l’équipe nationale, il a ajouté : « Si l’équipe nationale ne joue pas mieux qu’elle ne l’a fait lors de la Coupe du monde, je ne ferai pas mieux non plus. Avec mon staff technique, nous devons mieux jouer, sinon nous continuerons simplement à courir après un rêve que nous poursuivons depuis des années.

« Nous possédons d’excellents joueurs, mais nous ne gagnons pas assez. Nous avons remporté l’Euro il y a dix ans, et nous avons remporté deux Ligues des Nations, qui n’est pas la compétition la plus importante, mais c’est la plus difficile car on y affronte toujours les meilleures équipes européennes. L’année dernière encore, le Portugal, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont atteint la finale. »