La victoire contre West Ham n'a pas été sans moments de tension. Malgré une première mi-temps dominée par les Reds, qui menaient 3-0, les Hammers, revigorés, ont menacé de revenir au score en début de seconde période grâce à Tomas Soucek. Slot lui-même a remarqué qu'il pouvait sentir la « nervosité » régner dans le stade lorsque les visiteurs ont commencé à trouver des espaces. Cependant, Ekitike et ses coéquipiers en attaque ont assuré que les points restaient à Anfield grâce à une finition impitoyable qui a apaisé les inquiétudes des supporters locaux.

Revenant sur les rebondissements du match, Ekitike a déclaré : « Oui, je pense que c'était une belle victoire, un bon travail de l'équipe. Je suis vraiment heureux de cette victoire. Nous devons continuer sur notre lancée, car il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la fin du championnat. Mais je suis vraiment heureux, je pense que c'était très important aujourd'hui. » Il a ajouté à propos de l'avance rapide : « Quand vous jouez ce genre de matchs et que vous marquez tôt, ça aide. Ça aide l'équipe et les supporters aussi. Vous vous sentez plus en confiance. Et évidemment, c'est agréable d'arriver à la mi-temps avec un score de 3-0. Mais ils ont montré que cela ne signifiait rien, car ils pouvaient revenir dans le match. »