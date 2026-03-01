AFP
Traduit par
« Je ne suis pas si heureux » - Hugo Ekitike n'est pas satisfait de son nombre de buts marqués à Liverpool, malgré ses 16 réalisations lors de sa première saison
Ekitike en veut encore plus malgré une performance exceptionnelle
Le joueur de 23 ans, qui est arrivé à Merseyside l'été dernier après un transfert massif de 79 millions de livres sterling depuis l'Eintracht Francfort, a ouvert le score contre les Hammers avant de devenir le créateur pour ses coéquipiers Alexis Mac Allister et Cody Gakpo. Bien qu'il ait remporté le titre de meilleur joueur du match, Ekitike était d'humeur réfléchie après le coup de sifflet final. « Pour être honnête, j'aurais pu marquer plus. Je ne suis pas vraiment satisfait ! Mais il ne s'agit pas seulement de buts, il y a aussi les passes décisives. Aujourd'hui, je pense en avoir fait une ou deux. Tant que je peux aider l'équipe et m'impliquer, c'est le plus important. Je veux gagner, donc personnellement, je suis content. J'ai hâte de disputer les prochains matchs », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.
- AFP
Une quête incessante de la perfection
L'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est rapidement imposé comme l'un des chouchous des supporters d'Anfield, mais ses dernières déclarations laissent entrevoir un joueur en quête permanente de perfection. Avant la victoire écrasante contre West Ham, Ekitike avait connu une série frustrante de quatre matchs sans marquer, une période de disette qui pesait clairement sur les épaules du jeune attaquant. Même avec 16 buts en 37 apparitions lors de sa première saison, il refuse de se reposer sur ses lauriers alors que l'équipe d'Arne Slot se bat pour terminer en beauté dans les compétitions nationales et européennes.
« Je peux évidemment m'améliorer, j'aurais pu marquer lors des derniers matchs, j'ai eu de bonnes occasions. Je dois donc continuer à travailler. Je veux donner le meilleur de moi-même pour aider davantage l'équipe, car je sais que je peux apporter plus. Mais il s'agit toujours d'apprendre et de s'améliorer. Je vais essayer d'être encore meilleur lors des prochains matchs, de marquer plus et de m'impliquer davantage », a ajouté Ekitike, soulignant ses objectifs personnels pour le reste de la saison.
Les nerfs d'Anfield apaisés par une performance cinq étoiles
La victoire contre West Ham n'a pas été sans moments de tension. Malgré une première mi-temps dominée par les Reds, qui menaient 3-0, les Hammers, revigorés, ont menacé de revenir au score en début de seconde période grâce à Tomas Soucek. Slot lui-même a remarqué qu'il pouvait sentir la « nervosité » régner dans le stade lorsque les visiteurs ont commencé à trouver des espaces. Cependant, Ekitike et ses coéquipiers en attaque ont assuré que les points restaient à Anfield grâce à une finition impitoyable qui a apaisé les inquiétudes des supporters locaux.
Revenant sur les rebondissements du match, Ekitike a déclaré : « Oui, je pense que c'était une belle victoire, un bon travail de l'équipe. Je suis vraiment heureux de cette victoire. Nous devons continuer sur notre lancée, car il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la fin du championnat. Mais je suis vraiment heureux, je pense que c'était très important aujourd'hui. » Il a ajouté à propos de l'avance rapide : « Quand vous jouez ce genre de matchs et que vous marquez tôt, ça aide. Ça aide l'équipe et les supporters aussi. Vous vous sentez plus en confiance. Et évidemment, c'est agréable d'arriver à la mi-temps avec un score de 3-0. Mais ils ont montré que cela ne signifiait rien, car ils pouvaient revenir dans le match. »
- AFP
Leçons apprises sur le terrain d'entraînement
L'un des principaux points positifs pour Liverpool ces dernières semaines a été son efficacité sur les coups de pied arrêtés. Les Reds ont transformé une ancienne faiblesse en une arme redoutable, Ekitike soulignant l'effort collectif pour améliorer cet aspect de leur jeu.
« Nous avons évidemment rencontré quelques problèmes en début de saison. Nous en avons discuté tous ensemble et avons travaillé sur les coups de pied arrêtés à l'entraînement. C'est bien que cela ait fonctionné aujourd'hui. Je pense que nous le méritions parce que nous y avons mis beaucoup d'énergie, donc c'est agréable », a expliqué le Français. « Chaque match est difficile, avec de grandes équipes et de grands joueurs. Ils ne lâchent rien jusqu'à la fin du match. Donc, chaque match que nous jouons est toujours difficile, ce n'est jamais un match facile. Mais nous avons montré que nous pouvions gagner des matchs et nous devons continuer. »
Publicité