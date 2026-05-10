« Je ne suis pas Lamine » : Raphinha admet qu’il ne peut pas rivaliser avec le « génial » Yamal, alors que le jeune prodige du FC Barcelone est forfait pour le Clásico contre le Real Madrid en raison d’une blessure

Yamal s’est imposé cette saison comme le symbole incontesté de la créativité du FC Barcelone. Son absence, alors qu’il poursuit sa convalescence, laisse un vide considérable dans le onze de départ de Hansi Flick. Si Raphinha apparaît comme le candidat naturel pour occuper le couloir droit, l’ancien joueur de Leeds United a rapidement pris ses distances par rapport aux comparaisons avec le jeune prodige de 18 ans.

« Si je joue sur l’aile droite, ne vous attendez pas à des prouesses, car je ne suis pas Lamine. Lamine est une star et ce qu’il accomplit est exceptionnel », a-t-il reconnu avec une honnêteté rafraîchissante dans une interview accordée à Movistar et rapportée par Sport.