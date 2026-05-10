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« Je ne suis pas Lamine » : Raphinha admet qu’il ne peut pas rivaliser avec le « génial » Yamal, alors que le jeune prodige du FC Barcelone est forfait pour le Clásico contre le Real Madrid en raison d’une blessure
Gérer les attentes en l'absence de Yamal
Yamal s’est imposé cette saison comme le symbole incontesté de la créativité du FC Barcelone. Son absence, alors qu’il poursuit sa convalescence, laisse un vide considérable dans le onze de départ de Hansi Flick. Si Raphinha apparaît comme le candidat naturel pour occuper le couloir droit, l’ancien joueur de Leeds United a rapidement pris ses distances par rapport aux comparaisons avec le jeune prodige de 18 ans.
« Si je joue sur l’aile droite, ne vous attendez pas à des prouesses, car je ne suis pas Lamine. Lamine est une star et ce qu’il accomplit est exceptionnel », a-t-il reconnu avec une honnêteté rafraîchissante dans une interview accordée à Movistar et rapportée par Sport.
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Le long chemin du retour après une blessure
Le retour de Raphinha sur la scène du Clásico a été retardé par un pépin physique survenu en sélection. L’ailier s’est blessé lors d’un match amical disputé avec le Brésil aux États-Unis, un coup dur qui l’a contraint à déclarer forfait pour le quart de finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid en début de saison.
Après une rééducation au Brésil, l’ailier se dit prêt à apporter sa pierre à l’édifice, même s’il admet ne pas être encore à 100 %. Interrogé sur son état, il a confié : « L’adversaire me convient, peut-être. Je cherche à retrouver ma meilleure forme. Je ne suis pas encore tout à fait au niveau. Nous nous attendons à un match assez compliqué, ils ont encore des chances mathématiques de remporter le championnat, donc ils ne vont rien nous laisser. Si nous gagnons, fêtons le titre. »
Engagement envers la cause blaugrana
Malgré les rumeurs persistantes l’envoyant en Premier League ou en Arabie saoudite, Raphinha a profité de la préparation d’avant-match pour réaffirmer son engagement envers le club catalan. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier brésilien n’envisage pas de départ imminent, quoi qu’en disent les spéculations sur son avenir.
Confirmant son désir de rester au club, Raphinha a déclaré : « Je me vois ici pour de nombreuses années. J'ai un contrat jusqu'en 2028 et si le club souhaite discuter avec moi, je suis ouvert à la discussion. »
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Le dilemme tactique de Flick pour le Clásico
Ces dernières semaines, Flick a géré son effectif avec prudence, préférant même laisser Raphinha sur le banc lors du match contre Osasuna par mesure de précaution. Mais avec le titre de champion en ligne de mire, l’entraîneur devrait s’appuyer sur l’expérience du Brésilien pour défier les « Blancos ». Si Raphinha reconnaît ne pas posséder le « petit plus » individuel de Yamal, sa discipline tactique et sa capacité à se montrer dangereux devant le but restent essentielles pour le Barça. Les Blaugrana entendent ainsi enterrer définitivement les espoirs de titre du Real Madrid et célébrer le sacre national devant un Camp Nou en fusion.