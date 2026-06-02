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« Je ne suis pas là pour tricher ! » - Sergio Ramos réagit au feuilleton du rachat de Séville alors que l'intervention de la Liga a entraîné l'échec de l'opération
Le rachat échoue avant l’échéance
Selon The Athletic, un accord de 444 millions d’euros devait permettre à un consortium mené par Ramos d’acquérir 85 % du FC Séville. Les négociations ont finalement échoué lorsque le groupe d’investisseurs, dont des Mexicains, a modifié sa proposition financière lors d’une réunion de dernière minute. Les actionnaires actuels ont rejeté cette nouvelle structure, jugée incohérente, privant ainsi le club andalou, déjà en difficulté financière, d’un investissement vital à la veille de l’expiration de la période d’exclusivité, fixée au 31 mai.
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Ramos défend l'intégrité du club
S'exprimant devant les médias, Ramos a fermement rejeté toute accusation d'irrégularité liée à la proposition révisée. Il a déclaré : « Je tiens à préciser que je suis ici pour parler uniquement de Séville, et je répondrai autant que possible, tout en respectant la confidentialité que nous avons toujours observée. Malgré les mises en garde, je prends mes responsabilités et je vais exposer les faits de première main. Je suis convaincu que nous avons présenté un projet très solide, le meilleur pour que Séville retrouve la place qui lui revient.
Tout le monde sait que la situation du club est très, très délicate. Notre groupe d’investisseurs voulait apporter sa pierre à l’édifice et contribuer à assurer sa pérennité. Au fil des négociations, les positions ont évolué, et pas seulement de notre côté. Au départ, nous avions proposé 3 175 € par action pour acquérir 85 % du club. Ce montant a été révisé car une augmentation de capital de 120 millions d’euros a été préconisée, et non 80 millions. Avec la proposition finale, nous voulons garantir la viabilité financière du club, c’est pourquoi nous avons augmenté le montant de l’augmentation de capital. La seule différence est que le paiement des actions se fera en deux versements. Nous n’avons pas reçu de réponse depuis mercredi.
Je suis toujours à Séville et je reste disponible pour les écouter. C’est la première fois que je prends place ici en tant qu’homme d’affaires, non en tant que footballeur, et je respecte tout le monde, même si ces propos me semblent déplacés. Notre offre respecte les directives de LaLiga. Le club a besoin d’une augmentation de capital de 120 M€, pas de 80 M€. Je ne demande pas que les actions valent moins cher, mais que les actionnaires s’impliquent aussi pour assurer la pérennité du club.
« Si le club est vraiment leur priorité absolue, ils devraient nous soutenir. Nous ne volons ni ne trompons personne. DMI est à mes côtés depuis le début, et la réalité est parfois déformée. Les fonds proviennent intégralement de Banco Santander et d’une autre banque internationale, sans limite, soyons clairs. Si l’opération ne se fait pas, ce sera parce qu’une augmentation de capital de 120 millions aura été lancée et qu’une offre supérieure à la nôtre sera présentée. »
Le consortium garde espoir
Malgré les tensions publiques et une contre-déclaration des actionnaires affirmant qu'ils n'avaient enfreint aucune clause de la lettre d'intention, Ramos restait confiant quant à la possibilité de sauver l'accord : « Nous sommes très sereins car, à aucun moment, nous n'avons enfreint les termes de la négociation. Il y a eu des informations erronées sur ce qui s'est passé ; nous n'avons violé aucune clause de la lettre d'intention. J'aimerais qu'ils me rappellent et je garde espoir.
Je suis convaincu que notre offre constitue une excellente opportunité, tant pour les actionnaires que pour la pérennité du club. Je pourrais venir ici et dire des choses insensées, mais l’intention reste de conclure l’accord. Le temps presse : l’augmentation de capital doit être finalisée avant le 30 juin, sous peine de fragiliser davantage le club. Notre proposition a été mal présentée ; je tiens à ce que les supporters sévillans en connaissent les termes exacts. Si cela a poussé Del Nido Benavente à rallier les autres actionnaires, je me réjouirai que l’opération serve cet objectif.
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Le FC Séville cherche à attirer de nouveaux investissements.
Le FC Séville cherche activement de nouveaux investisseurs pour assainir ses finances et respecter le fair-play financier avant le mercato estival. Le club est sous pression : une augmentation de capital de 120 millions d’euros doit être finalisée avant le 30 juin pour compenser les lourdes pertes des quatre dernières années. De son côté, Ramos, toujours libre de tout contrat après son départ de Monterrey, voit son avenir à long terme rester en suspens.