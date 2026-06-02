S'exprimant devant les médias, Ramos a fermement rejeté toute accusation d'irrégularité liée à la proposition révisée. Il a déclaré : « Je tiens à préciser que je suis ici pour parler uniquement de Séville, et je répondrai autant que possible, tout en respectant la confidentialité que nous avons toujours observée. Malgré les mises en garde, je prends mes responsabilités et je vais exposer les faits de première main. Je suis convaincu que nous avons présenté un projet très solide, le meilleur pour que Séville retrouve la place qui lui revient.

Tout le monde sait que la situation du club est très, très délicate. Notre groupe d’investisseurs voulait apporter sa pierre à l’édifice et contribuer à assurer sa pérennité. Au fil des négociations, les positions ont évolué, et pas seulement de notre côté. Au départ, nous avions proposé 3 175 € par action pour acquérir 85 % du club. Ce montant a été révisé car une augmentation de capital de 120 millions d’euros a été préconisée, et non 80 millions. Avec la proposition finale, nous voulons garantir la viabilité financière du club, c’est pourquoi nous avons augmenté le montant de l’augmentation de capital. La seule différence est que le paiement des actions se fera en deux versements. Nous n’avons pas reçu de réponse depuis mercredi.

Je suis toujours à Séville et je reste disponible pour les écouter. C’est la première fois que je prends place ici en tant qu’homme d’affaires, non en tant que footballeur, et je respecte tout le monde, même si ces propos me semblent déplacés. Notre offre respecte les directives de LaLiga. Le club a besoin d’une augmentation de capital de 120 M€, pas de 80 M€. Je ne demande pas que les actions valent moins cher, mais que les actionnaires s’impliquent aussi pour assurer la pérennité du club.

« Si le club est vraiment leur priorité absolue, ils devraient nous soutenir. Nous ne volons ni ne trompons personne. DMI est à mes côtés depuis le début, et la réalité est parfois déformée. Les fonds proviennent intégralement de Banco Santander et d’une autre banque internationale, sans limite, soyons clairs. Si l’opération ne se fait pas, ce sera parce qu’une augmentation de capital de 120 millions aura été lancée et qu’une offre supérieure à la nôtre sera présentée. »