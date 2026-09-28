Le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel, fait face à un casse-tête dans ses choix avant le déplacement de mardi à Prague, après que deux membres clés du groupe ont été mis sur la touche lors des derniers préparatifs. Konsa et O'Reilly étaient notamment absents de la séance d’entraînement collective organisée au centre de Tottenham lundi matin. Tandis que le reste du groupe de 24 joueurs préparait le vol vers la capitale tchèque, les défenseurs d’Arsenal et de Manchester City ont dû suivre des programmes individualisés alors qu’ils tentent de surmonter des soucis de forme physique.

Le timing est particulièrement frustrant pour Tuchel, qui cherche désespérément à trouver une stabilité défensive après la défaite 3-2 de samedi contre l’Espagne, championne du monde, à Wembley. Le technicien allemand a révélé que les deux joueurs traînent des problèmes persistants qui les ont empêchés de rejoindre leurs coéquipiers sur la pelouse. Interrogé sur une éventuelle disponibilité du duo pour le match à la Fortuna Arena, Tuchel a déclaré aux journalistes lundi soir : « Je n’en suis pas encore sûr. Ils ont manqué l’entraînement aujourd’hui, c’est ce que vous avez vu. C’était à cause de petits problèmes. Mais il y a encore des problèmes. »