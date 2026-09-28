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« Je ne suis pas encore sûr ! » Thomas Tuchel annonce un double coup dur sur blessure pour l’Angleterre avant le match contre la République tchèque, Ezri Konsa et Nico O’Reilly ayant manqué l’entraînement
Tuchel surveille un duo défensif
Le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel, fait face à un casse-tête dans ses choix avant le déplacement de mardi à Prague, après que deux membres clés du groupe ont été mis sur la touche lors des derniers préparatifs. Konsa et O'Reilly étaient notamment absents de la séance d’entraînement collective organisée au centre de Tottenham lundi matin. Tandis que le reste du groupe de 24 joueurs préparait le vol vers la capitale tchèque, les défenseurs d’Arsenal et de Manchester City ont dû suivre des programmes individualisés alors qu’ils tentent de surmonter des soucis de forme physique.
Le timing est particulièrement frustrant pour Tuchel, qui cherche désespérément à trouver une stabilité défensive après la défaite 3-2 de samedi contre l’Espagne, championne du monde, à Wembley. Le technicien allemand a révélé que les deux joueurs traînent des problèmes persistants qui les ont empêchés de rejoindre leurs coéquipiers sur la pelouse. Interrogé sur une éventuelle disponibilité du duo pour le match à la Fortuna Arena, Tuchel a déclaré aux journalistes lundi soir : « Je n’en suis pas encore sûr. Ils ont manqué l’entraînement aujourd’hui, c’est ce que vous avez vu. C’était à cause de petits problèmes. Mais il y a encore des problèmes. »
- AFP
Derniers tests de condition physique en vue
L’Angleterre doit faire face à un calendrier chargé durant la trêve internationale en cours, avec trois matches à l’horizon. Après le duel de mardi contre la République tchèque, l’équipe de Tuchel se déplacera pour affronter la Croatie samedi, avant de conclure cette fenêtre par un match retour face aux Tchèques le 6 octobre.
En développant sur la situation physique au sein du groupe, le sélectionneur de l’Angleterre a ajouté : « Aujourd’hui matin, nous avons eu un entraînement léger pour les gars qui ont débuté le match. Les tout derniers contrôles seront effectués demain matin. Si les médecins et les kinés donnent leur feu vert, alors nous serons prêts. Un jour de plus ferait vraiment la différence. J’ai le sentiment que les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd’hui veulent vraiment tous jouer et qu’ils sont prêts. »
La pression monte pour obtenir un résultat
Après un début de campagne de Ligue des nations marqué par une défaite, l’Angleterre se retrouve dans une position délicate au moment de retrouver la Ligue A cette saison, après avoir disputé l’édition précédente en Ligue B. L’équipe de Tuchel fait face à un test crucial contre la République tchèque, qui cherche elle aussi à rebondir après s’être inclinée 2-1 contre la Croatie lors de son match d’ouverture.
Évoquant l’enjeu du match, Tuchel a déclaré : « C’est un peu tôt pour parler de “match à gagner absolument”. C’est un peu tôt dans le groupe pour parler de “match à gagner absolument”. Nous respectons la qualité de l’adversaire. J’ai le sentiment que j’ai toujours besoin d’un résultat, peu importe où. Surtout après une défaite, même si c’est la façon d’avancer, malgré tout, on en a besoin pour soi-même, et pour montrer immédiatement une réaction. Le match de demain est la priorité absolue. »
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Dans la continuité du succès estival et des étapes marquantes du passé
L’Angleterre aborde cette campagne après avoir terminé à la troisième place de la Coupe du monde cet été. Les Anglais cherchent à rééditer leur meilleure performance en Ligue des nations de l’UEFA, obtenue lors de l’édition inaugurale 2018-2019, lorsqu’ils avaient également décroché une troisième place.
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