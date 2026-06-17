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Antonio RüdigerGetty Images

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« Je ne suis pas du genre à me laisser abattre ! » Antonio Rüdiger, le remplaçant de luxe de la DFB, répond à ses détracteurs et se présente comme un véritable joueur d’équipe pour la Coupe du monde

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Antonio Rüdiger
N. Schlotterbeck
J. Tah

Antonio Rüdiger divise. Mais, lors de cette Coupe du monde, le défenseur central, désormais remplaçant, fait preuve d’un esprit d’équipe remarquable et répond avec maturité aux critiques.

Antonio Rüdiger a perdu son statut de pilier de la défense et sa place de titulaire en équipe d’Allemagne, mais il ne jalouse pas ses « successeurs » qui occupent désormais des rôles plus importants. « Chacun a son heure, et c’est maintenant la leur. Je suis heureux pour ces garçons. Je ne peux que les soutenir », a déclaré mercredi le joueur de 33 ans au quartier général de la DFB à Winston-Salem.

  • « Ce n'est pas facile d'être sur le banc », a-t-il reconnu, mais l'équipe prime sur tout. « Nous n'avons tous qu'un seul objectif ici, chacun est important. Si l'on peut apporter sa contribution depuis l'extérieur, c'est tant mieux. » Il s'efforce donc « de s'amuser avec les autres et de répandre de bonnes ondes ».

    C’est précisément ce qu’il a appliqué lors de la conférence de presse aux États-Unis. « Son pied gauche vaut de l’or », a-t-il affirmé à propos du défenseur Nico Schlotterbeck, avant d’ajouter : « Il faut lui reconnaître ça ». Il a ensuite présenté son coéquipier Jonathan Tah comme le « nouveau chef » et l’a félicité : « Jona a vraiment quelque chose de spécial. Rien que sur le plan physique, c’est impressionnant. Si j’étais attaquant et que je devais l’affronter, ce serait vraiment difficile. » 

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    Antonio Rüdiger répond à ses détracteurs et aux commentaires haineux sur Internet : « La mauvaise presse, c'est aussi de la bonne presse »

    Souvent au cœur des débats, surtout sur Internet où la haine se déverse, Antonio Rüdiger garde son sang-froid. « Je ne m’apitoie pas sur mon sort. Je respecte les avis sérieux et j’accueille la critique constructive », a-t-il déclaré. Puis, avec pragmatisme : « Mon nom génère beaucoup de clics. Une mauvaise presse peut parfois être une bonne presse. »

    Quant à la haine, il assume : « Sur les réseaux, je suis le bouc émissaire, ça ne me dérange pas. » Dans les stades, ses tacles rugueux, à l’image de son intervention lors de la Ligue des Nations contre l’Italie, sont acclamés. Alors il tranche : « Laissons les réseaux aux réseaux, et restons dans le monde réel. »

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