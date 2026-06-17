« Ce n'est pas facile d'être sur le banc », a-t-il reconnu, mais l'équipe prime sur tout. « Nous n'avons tous qu'un seul objectif ici, chacun est important. Si l'on peut apporter sa contribution depuis l'extérieur, c'est tant mieux. » Il s'efforce donc « de s'amuser avec les autres et de répandre de bonnes ondes ».

C’est précisément ce qu’il a appliqué lors de la conférence de presse aux États-Unis. « Son pied gauche vaut de l’or », a-t-il affirmé à propos du défenseur Nico Schlotterbeck, avant d’ajouter : « Il faut lui reconnaître ça ». Il a ensuite présenté son coéquipier Jonathan Tah comme le « nouveau chef » et l’a félicité : « Jona a vraiment quelque chose de spécial. Rien que sur le plan physique, c’est impressionnant. Si j’étais attaquant et que je devais l’affronter, ce serait vraiment difficile. »