Antonio Rüdiger a perdu son statut de pilier de la défense et sa place de titulaire en équipe d’Allemagne, mais il ne jalouse pas ses « successeurs » qui occupent désormais des rôles plus importants. « Chacun a son heure, et c’est maintenant la leur. Je suis heureux pour ces garçons. Je ne peux que les soutenir », a déclaré mercredi le joueur de 33 ans au quartier général de la DFB à Winston-Salem.
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« Je ne suis pas du genre à me laisser abattre ! » Antonio Rüdiger, le remplaçant de luxe de la DFB, répond à ses détracteurs et se présente comme un véritable joueur d’équipe pour la Coupe du monde
« Ce n'est pas facile d'être sur le banc », a-t-il reconnu, mais l'équipe prime sur tout. « Nous n'avons tous qu'un seul objectif ici, chacun est important. Si l'on peut apporter sa contribution depuis l'extérieur, c'est tant mieux. » Il s'efforce donc « de s'amuser avec les autres et de répandre de bonnes ondes ».
C’est précisément ce qu’il a appliqué lors de la conférence de presse aux États-Unis. « Son pied gauche vaut de l’or », a-t-il affirmé à propos du défenseur Nico Schlotterbeck, avant d’ajouter : « Il faut lui reconnaître ça ». Il a ensuite présenté son coéquipier Jonathan Tah comme le « nouveau chef » et l’a félicité : « Jona a vraiment quelque chose de spécial. Rien que sur le plan physique, c’est impressionnant. Si j’étais attaquant et que je devais l’affronter, ce serait vraiment difficile. »
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Antonio Rüdiger répond à ses détracteurs et aux commentaires haineux sur Internet : « La mauvaise presse, c'est aussi de la bonne presse »
Souvent au cœur des débats, surtout sur Internet où la haine se déverse, Antonio Rüdiger garde son sang-froid. « Je ne m’apitoie pas sur mon sort. Je respecte les avis sérieux et j’accueille la critique constructive », a-t-il déclaré. Puis, avec pragmatisme : « Mon nom génère beaucoup de clics. Une mauvaise presse peut parfois être une bonne presse. »
Quant à la haine, il assume : « Sur les réseaux, je suis le bouc émissaire, ça ne me dérange pas. » Dans les stades, ses tacles rugueux, à l’image de son intervention lors de la Ligue des Nations contre l’Italie, sont acclamés. Alors il tranche : « Laissons les réseaux aux réseaux, et restons dans le monde réel. »