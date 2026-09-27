Getty Images Sport
Traduit par
« Je ne suis pas d’accord ! » : Roy Keane réfute l’affirmation d’Anthony Gordon selon laquelle l’Angleterre est au même niveau que l’Espagne, championne du monde
Keane rejette l’évaluation optimiste de Gordon
Après une soirée dramatique à Wembley, où l’Espagne a renversé la situation pour s’imposer, l’ailier de Barcelone Anthony Gordon s’est montré très affirmatif au sujet de la place de l’Angleterre dans le football mondial. L’ancien joueur d’Everton, auteur d’une belle égalisation dans la soirée, a estimé que l’Angleterre évoluait désormais sur le même plan tactique et technique que l’équipe de Luis de la Fuente. Cependant, Roy Keane, dans son rôle de consultant pour ITV Sport, était loin d’être convaincu par le raisonnement de l’attaquant, soulignant que le palmarès récent de l’Espagne constituait la preuve ultime de l’écart entre les deux nations.
Keane a livré une analyse fidèlement à sa réputation de franchise, en faisant clairement comprendre que la confiance n’équivaut pas forcément à la qualité. Répondant à l’attaquant anglais, Keane a déclaré sur ITV Sport : « Je ne suis pas d’accord avec Gordon, je pense qu’il y a un écart. Je pense qu’il y en a un, évidemment [l’Espagne est] championne du monde, championne d’Europe. » Les propos de l’Irlandais ont résumé une soirée durant laquelle l’Angleterre a montré quelques éclairs de génie, mais a finalement flanché face à une sélection espagnole qui semble avoir un ascendant psychologique et technique dans les moments à haute pression, en particulier après Mikel Oyarzabal a répété ses exploits de la finale de l’Euro 2024 pour inscrire le but de la victoire.
- Getty Images Sport
Les occasions manquées de l’Angleterre à Wembley
Le match aurait pu raconter une toute autre histoire pour les hommes de Tuchel si les moments clés avaient tourné en leur faveur. Harry Kane avait d’abord donné l’avantage à l’Angleterre 2-1 avant la pause, mais la soirée du capitaine a pris une mauvaise tournure lorsqu’il a manqué un penalty crucial en seconde période. Un glissement au moment décisif a vu le ballon s’envoler à côté, et la dynamique a presque immédiatement changé de camp. Alex Baena a égalisé avant qu’Oyarzabal ne frappe en fin de match pour briser une nouvelle fois les cœurs anglais, prouvant que l’Espagne possède un réalisme qui fait actuellement défaut aux hôtes dans les grands rendez-vous.
Gordon est resté combatif malgré le résultat, insistant sur le fait que les détails du match ne reflétaient pas un écart de niveau. S’exprimant auprès d’ITV Sport, il a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y ait un écart [avec l’Espagne], j’ai l’impression qu’on est juste là. On peut gagner ce match très facilement. Si le penalty rentre, on peut ensuite gagner le match. Avec le recul, c’est toujours facile de dire ça. Mais je me suis senti bien dans le match. Je ne pense pas qu’il y ait un écart et je pense que si on les avait joués en finale, j’aurais été confiant. Être confiant ne se traduit pas toujours par une victoire, mais je pense que vous avez vu ce soir que nous sommes une grande équipe. »
Différences tactiques et contrôle de la possession
Cette défaite a mis en lumière les difficultés persistantes de l’Angleterre à dicter le tempo par la possession face à des adversaires de tout premier plan, malgré sa menace en contre-attaque. Actuellement engagée dans le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations aux côtés de la Croatie et de la République tchèque, la sélection de Tuchel doit vite se remobiliser avant d’affronter la République tchèque lors de son prochain match, mardi.
Revenant sur ces nuances tactiques dans la zone mixte après la rencontre, Gordon a déclaré à Sky Sports News : « Ce que j’ai dit en milieu de semaine, c’était surtout à leur sujet, sur la façon dont ils maîtrisent cela, et ils sont incroyables dans ce domaine ; ce sont les meilleurs. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas bons dans ce domaine ; nous le sommes. C’est juste que nous ne sommes pas aussi bons qu’eux, à mon avis. Mais nous sommes meilleurs dans d’autres choses. Je pense que mon but a résumé cela. À quel point nous avons été directs, à quelle vitesse nous sommes allés d’un but à l’autre. C’est de cela que je parlais, ce style de jeu direct. Qui est aussi propre et soigné, simplement à notre manière anglaise. »
- Getty Images Sport
Le parcours de l’équipe de Tuchel en Ligue des nations se poursuit
Après le match de mardi contre la Tchéquie, l’Angleterre poursuivra sa fenêtre internationale avec un déplacement en Croatie le 3 octobre, avant de recevoir la Tchéquie pour le match retour le 6 octobre. Après avoir assuré sa remontée dans l’élite à l’issue d’un passage en Ligue B la saison dernière, l’Angleterre cherche à retrouver de l’élan dans une compétition où son meilleur résultat reste une troisième place lors de la campagne inaugurale 2018-2019.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles