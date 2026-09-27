Après une soirée dramatique à Wembley, où l’Espagne a renversé la situation pour s’imposer, l’ailier de Barcelone Anthony Gordon s’est montré très affirmatif au sujet de la place de l’Angleterre dans le football mondial. L’ancien joueur d’Everton, auteur d’une belle égalisation dans la soirée, a estimé que l’Angleterre évoluait désormais sur le même plan tactique et technique que l’équipe de Luis de la Fuente. Cependant, Roy Keane, dans son rôle de consultant pour ITV Sport, était loin d’être convaincu par le raisonnement de l’attaquant, soulignant que le palmarès récent de l’Espagne constituait la preuve ultime de l’écart entre les deux nations.

Keane a livré une analyse fidèlement à sa réputation de franchise, en faisant clairement comprendre que la confiance n’équivaut pas forcément à la qualité. Répondant à l’attaquant anglais, Keane a déclaré sur ITV Sport : « Je ne suis pas d’accord avec Gordon, je pense qu’il y a un écart. Je pense qu’il y en a un, évidemment [l’Espagne est] championne du monde, championne d’Europe. » Les propos de l’Irlandais ont résumé une soirée durant laquelle l’Angleterre a montré quelques éclairs de génie, mais a finalement flanché face à une sélection espagnole qui semble avoir un ascendant psychologique et technique dans les moments à haute pression, en particulier après Mikel Oyarzabal a répété ses exploits de la finale de l’Euro 2024 pour inscrire le but de la victoire.