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« Je ne suis jamais hors-jeu » - Comment la superstar de Manchester City Erling Haaland a maîtrisé l’art de rester en jeu pour martyriser Manchester United dans le derby de Manchester
Erreur de la VAR dans le derby de Manchester
Manchester City a décroché une victoire tendue 1-0 contre Manchester United à Old Trafford, grâce à une frappe décisive de Haaland à la 60e minute. Le but avait d’abord été refusé sur le terrain avant qu’une intervention de la VAR ne juge le Norvégien en position licite.
Cependant, l’instance des arbitres professionnels a ensuite reconnu une erreur importante en validant ce but. Pro Ref a concédé que son coéquipier Enzo Fernandez faisait activement action de jeu depuis une position de hors-jeu, à seulement quelques mètres du buteur.
L’instance arbitrale a confirmé que la VAR n’avait pas reconnu l’impact subjectif de Fernandez sur la séquence. Elle a indiqué qu’un visionnage au bord du terrain aurait dû être recommandé, ce qui a conduit à des excuses adressées à Manchester United pour cette « erreur de jugement ».
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Haaland prend personnellement le drapeau du hors-jeu
Haaland est resté perplexe lorsque l'arbitre assistant a d'abord levé son drapeau, révélant qu'il avait pris la décision de l'officiel très à cœur. « Je ne suis normalement pas hors-jeu, donc j'ai parlé à [l'arbitre] Michael Oliver et je lui ai dit que je l'avais pris un peu personnellement, qu'il ait pensé que j'étais hors-jeu », a déclaré l'attaquant à Sky Sports après le match.
La star de City a vite compris que la décision serait probablement annulée après avoir jeté un coup d'œil vers le banc. Il a ajouté : « J'ai regardé vers Enzo [Maresca], le coach, et il m'a fait un pouce levé, donc j'ai plus ou moins su que c'était un but, alors je me suis un peu préparé à aller célébrer. »
Interrogé par Viaplay sur sa réaction immédiate au drapeau levé, Haaland a écarté tout doute sur sa position. « Non », a-t-il répondu sèchement. « J'ai vu qu'il y avait eu une déviation, donc je me suis dit que quelqu'un l'avait peut-être touché ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. »
Une vie consacrée au timing de haut niveau
Cette conscience spatiale hors norme n’a rien d’un hasard. Selon The Athletic, la superstar norvégienne a drastiquement réduit sa fréquence de hors-jeu depuis son arrivée à City, passant de 0,55 toutes les 90 minutes au Borussia Dortmund à seulement 0,2. En fait, 43 joueurs de Premier League ont été signalés hors-jeu plus souvent que lui au cours des deux dernières années. Il a même conservé un bilan parfait lors de ses apparitions estivales en Coupe du monde, en évitant totalement le drapeau sur cinq matches.
Haaland attribue ce timing d’élite à une obsession de toute une vie pour déjouer le piège du hors-jeu, une compétence qu’il a affinée aux côtés de son père. « C’est quelque chose sur lequel je travaille depuis que j’ai 13 ans à Bryne et je joue toujours de la même manière... sauf que maintenant je suis plus rapide, meilleur et plus véloce », a-t-il expliqué dans une précédente interview.
L’introduction de la technologie n’a fait que valider son approche méticuleuse. « Si vous êtes hors-jeu avec la VAR, vous n’avez aucune chance. Je pense que la VAR m’a encore plus aidé, parce que vous avez la décision, a noté Haaland. La vérité, c’est qu’elle montre que je suis presque jamais hors-jeu. »
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L’instance arbitrale lance une révision complète
Alors que Manchester City savoure des points cruciaux remportés dans le derby, les répercussions de cette erreur d’arbitrage entraîneront sans aucun doute un examen rigoureux des protocoles de la VAR à Old Trafford. L’instance arbitrale a promis une enquête complète sur l’incident afin d’éviter des erreurs subjectives similaires lors de rencontres à fort enjeu.
Pour Haaland, l’objectif reste de prolonger son irrésistible forme de buteur. Fort de la preuve statistique de son exceptionnelle discipline de placement, les défenses adverses auront une tâche encore plus difficile pour piéger le Norvégien avec un hors-jeu.
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