Manchester City a décroché une victoire tendue 1-0 contre Manchester United à Old Trafford, grâce à une frappe décisive de Haaland à la 60e minute. Le but avait d’abord été refusé sur le terrain avant qu’une intervention de la VAR ne juge le Norvégien en position licite.

Cependant, l’instance des arbitres professionnels a ensuite reconnu une erreur importante en validant ce but. Pro Ref a concédé que son coéquipier Enzo Fernandez faisait activement action de jeu depuis une position de hors-jeu, à seulement quelques mètres du buteur.

L’instance arbitrale a confirmé que la VAR n’avait pas reconnu l’impact subjectif de Fernandez sur la séquence. Elle a indiqué qu’un visionnage au bord du terrain aurait dû être recommandé, ce qui a conduit à des excuses adressées à Manchester United pour cette « erreur de jugement ».



