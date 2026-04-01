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« Je ne souhaite pas m'engager dans cette discussion » : Thomas Tuchel réagit vivement à une question sur la « pression » exercée sur l'Angleterre après la défaite « douloureuse » face au Japon
Tuchel met fin aux rumeurs sur le « poids du maillot »
Au lendemain d’une défaite frustrante 1-0 au stade national, on a demandé directement à Tuchel si la pression liée au fait de représenter l’Angleterre s’avérait trop lourde à porter pour son effectif actuel. Le tacticien allemand a marqué une longue pause avant de répondre sans détour à cette question posée sur ITV Sport : « Non. Je ne pense pas. Je ne souhaite pas m'engager dans cette discussion car je pense que ce que nous voulons faire et la manière dont nous voulons jouer sont très clairs, et je préfère me concentrer davantage sur les principes, sur l'action, sur la réflexion, sur ce que cela signifie. Jouer pour l'Angleterre s'accompagne de pression. Cela s'accompagne de bruit. C'est comme ça. Nous devons voir comment les joueurs s’adaptent à cela et nous ne pouvons le savoir qu’en essayant, alors nous avons essayé et nous devons en tirer les leçons. »
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« Cette défaite à domicile fait très mal »
Cette défaite en match amical face au Japon a constitué un nouveau coup de realité pour l'Angleterre après le match nul de la semaine dernière contre l'Uruguay, alors que la Coupe du monde approche à grands pas. Bien qu'elle ait dominé le match en termes de possession, un manque de concentration a permis à Mitoma, la star de Brighton, de marquer sur une contre-attaque, et les hôtes n'ont pas réussi à égaliser malgré un tir d'Elliot Anderson qui a heurté le poteau.
Revenant sur ce résultat, Tuchel, visiblement frustré, a admis que perdre devant son public était difficile à accepter. « Bien sûr que ça fait mal. C'est toujours douloureux de perdre, et perdre à domicile fait très mal. Nous avons été punis pour un rien, pour une seule contre-attaque en première mi-temps. Nous avons besoin de ces matchs, nous savons que c'est un adversaire coriace, nous avions plusieurs joueurs indisponibles », a ajouté l'entraîneur.
Une vague de blessures perturbe la préparation de la Coupe du monde
La défaite face au Japon a été aggravée par une liste croissante d'absents qui inquiète le staff technique anglais. À l'approche des dernières semaines de la saison nationale, l'Allemand a admis qu'il s'inquiétait pour la condition physique de ses joueurs vedettes.
« Ce sera angoissant de regarder la télévision ce week-end et par la suite, car désormais, chaque blessure musculaire peut signifier qu'un joueur sera forfait », a déclaré Tuchel. « C'est une chose que des joueurs s'en aillent, que des joueurs se blessent, ce qui n'est de toute façon pas agréable, mais ensuite Jordan Henderson, qui est une figure clé pour nous au sein du groupe, est forfait, Declan Rice est forfait, Bukayo [Saka] est forfait.
« Ce sont les capitaines de leurs clubs, et ce sont eux qui fixent le niveau. Et puis Harry Kane est forfait, donc c’est en gros tout le groupe de leaders qui est indisponible. Cela affecte, bien sûr, l’équipe… À partir de maintenant, pour les huit prochaines semaines, je suis inquiet, bien sûr, et j’espère que tout se passera bien pour les joueurs, qu’ils resteront en bonne santé. »
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La sélection finale de l'équipe approche à grands pas
La trêve internationale de mars étant désormais terminée, l'attention de Tuchel se tourne désormais vers les derniers matchs de préparation prévus en juin contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica. D'ici là, l'Allemand aura confirmé la composition définitive de son groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde et aura une idée beaucoup plus précise de son onze de départ préféré.