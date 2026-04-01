« Je ne souhaite pas m'engager dans cette discussion » : Thomas Tuchel réagit vivement à une question sur la « pression » exercée sur l'Angleterre après la défaite « douloureuse » face au Japon

La défaite face au Japon a été aggravée par une liste croissante d'absents qui inquiète le staff technique anglais. À l'approche des dernières semaines de la saison nationale, l'Allemand a admis qu'il s'inquiétait pour la condition physique de ses joueurs vedettes.

« Ce sera angoissant de regarder la télévision ce week-end et par la suite, car désormais, chaque blessure musculaire peut signifier qu'un joueur sera forfait », a déclaré Tuchel. « C'est une chose que des joueurs s'en aillent, que des joueurs se blessent, ce qui n'est de toute façon pas agréable, mais ensuite Jordan Henderson, qui est une figure clé pour nous au sein du groupe, est forfait, Declan Rice est forfait, Bukayo [Saka] est forfait.

« Ce sont les capitaines de leurs clubs, et ce sont eux qui fixent le niveau. Et puis Harry Kane est forfait, donc c’est en gros tout le groupe de leaders qui est indisponible. Cela affecte, bien sûr, l’équipe… À partir de maintenant, pour les huit prochaines semaines, je suis inquiet, bien sûr, et j’espère que tout se passera bien pour les joueurs, qu’ils resteront en bonne santé. »