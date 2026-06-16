L'attaquant a dissipé les doutes de son entraîneur sur sa capacité à tenir 90 minutes, tout en reconnaissant les risques liés à l'idée de jouer malgré la douleur sur la plus grande scène internationale.

Saka a déclaré : « Je ne veux rien dire qui aille à l’encontre de l’entraîneur. Mais ce que je dirais, c’est qu’entre Mikel [Arteta], l’équipe médicale d’Arsenal et celle de l’Angleterre, depuis mars, ils m’ont pris en charge de manière incroyable et m’ont aidé à revenir sur le terrain et à faire ce que je peux pour l’équipe. Je me sens mieux que je ne me suis senti ces derniers mois. Je suis prêt à jouer.

« En tant que joueur, c’est le plus gros pari, surtout si on n’est pas au meilleur de sa forme. On a le choix : soit on ne joue pas, soit on se lance en sachant que les gens vont nous juger de la même manière. Au final, les gens se moquent de savoir comment on se sent, ils attendent qu’on soit à la hauteur, qu’on soit performant. Je suis heureux de prendre ce pari. Je dirais que ça a payé. Je continuerai à le faire, mais je me sens bien mieux qu’en mars et je suis prêt à jouer. »