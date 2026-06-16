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« Je ne souhaite pas contredire le sélectionneur » : Bukayo Saka admet avoir pris un « risque » sur le plan physique avant le premier match de l’Angleterre contre la Croatie en Coupe du monde
Saka gère une blessure persistante
L'ailier d'Arsenal souffre d'un problème au tendon d'Achille, survenu lors de la finale de la Carabao Cup en mars contre Manchester City, qui l'a contraint à manquer sept matchs de championnat. Depuis, il n’a disputé qu’une seule rencontre complète de 90 minutes et a été remplacé tôt en finale de la Ligue des champions. Bien qu’il soit entré en jeu lors de la récente victoire 3-0 en match amical contre le Costa Rica, le sélectionneur anglais Tuchel a publiquement averti que la condition physique de l’attaquant était surveillée avec une extrême prudence.
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Winger déclare être prêt à 100 %
L'attaquant a dissipé les doutes de son entraîneur sur sa capacité à tenir 90 minutes, tout en reconnaissant les risques liés à l'idée de jouer malgré la douleur sur la plus grande scène internationale.
Saka a déclaré : « Je ne veux rien dire qui aille à l’encontre de l’entraîneur. Mais ce que je dirais, c’est qu’entre Mikel [Arteta], l’équipe médicale d’Arsenal et celle de l’Angleterre, depuis mars, ils m’ont pris en charge de manière incroyable et m’ont aidé à revenir sur le terrain et à faire ce que je peux pour l’équipe. Je me sens mieux que je ne me suis senti ces derniers mois. Je suis prêt à jouer.
« En tant que joueur, c’est le plus gros pari, surtout si on n’est pas au meilleur de sa forme. On a le choix : soit on ne joue pas, soit on se lance en sachant que les gens vont nous juger de la même manière. Au final, les gens se moquent de savoir comment on se sent, ils attendent qu’on soit à la hauteur, qu’on soit performant. Je suis heureux de prendre ce pari. Je dirais que ça a payé. Je continuerai à le faire, mais je me sens bien mieux qu’en mars et je suis prêt à jouer. »
La conquête du titre renforce la confiance
Saka figure parmi les joueurs d’Arsenal arrivés en retard au stage de préparation suite à leurs exploits en Ligue des champions et à leur titre historique en Premier League. L’ailier est convaincu que ce succès national renforcera la confiance de l’équipe en sélection, tandis que Noni Madueke se tient prêt à le remplacer sur le flanc droit si nécessaire. Saka a ajouté : « Il est important de savoir ce qu’il faut pour gagner, et nous avons désormais cette certitude. Cela nous donne davantage confiance. »
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Tuchel se retrouve face à un véritable casse-tête pour composer son équipe.
Tuchel est confronté à un véritable casse-tête tactique alors que l'Angleterre s'apprête à débuter sa campagne dans le groupe L de la Coupe du monde contre la Croatie à Dallas. Les Three Lions doivent gérer avec prudence l'état de santé fragile de Saka avant d'affronter le Ghana à Boston et le Panama à New York-New Jersey lors des prochains matchs de la phase de groupes. Il sera absolument crucial de préserver la forme de l'équipe tout au long de ce calendrier exténuant pour s'imposer dès le début et réussir sa phase de groupes.