« Je ne serai pas une doublure » : les coulisses d'une réunion secrète qui a mis fin à la relation entre Al-Nassr et Al-Aqidi !

Avant l'arrivée de l'agent du joueur au camp, la réunion qui a réuni Al-Aqidi et l'entraîneur Ange Postecoglou avait totalement clarifié la situation.

Al-Aqidi a directement interrogé son entraîneur sur son évaluation technique, et ce dernier lui a assuré qu'il était un gardien de grande qualité et que sa présence était importante pour l'équipe. Mais le joueur ne s'est pas contenté de cela : il a réclamé une réponse claire quant à son avenir, après des années de promesses non tenues.

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Al-Aqidi a expliqué qu'il ne refusait pas la concurrence, et qu'il acceptait de s'asseoir sur le banc si l'autre gardien était meilleur que lui, mais qu'il refusait de devenir un second choix lorsque les niveaux sont proches, ou même lorsque l'avantage lui revient.

La réponse d'Ange a été catégorique : il a affirmé qu'il ne pouvait accorder aucune garantie et qu'il comptait appliquer une politique de rotation entre Al-Aqidi et le Brésilien Bento, jusqu'à ce qu'il tranche ultérieurement sur l'identité du gardien titulaire.

Pour Al-Aqidi, cette réponse n'était pas suffisante. La réunion s'est terminée, mais le message était clair : le joueur n'accepterait pas de voir se répéter le même scénario. C'est de là qu'a commencé le processus de départ, qui s'est conclu par son transfert à Al-Fateh, refermant ainsi le rideau sur l'une des histoires les plus captivantes du mercato saoudien cet été.