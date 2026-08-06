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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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« Je ne serai pas une doublure » : les coulisses d'une réunion secrète qui a mis fin à la relation entre Al-Nassr et Al-Aqidi !

N. Alaqidi
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Choc majeur

Le départ de Nawaf Al-Aqidi d'Al-Nassr vers Al-Fateh n'a pas été un simple transfert ordinaire, mais la fin d'une longue histoire de promesses et d'attente, qui s'est achevée par une réunion décisive ayant changé l'avenir du gardien international.

 Entre la volonté de la direction de se renouveler, les tentatives des intermédiaires pour le conserver, et l'attachement du joueur à sa position, la séance qui l'a réuni avec l'entraîneur australien Ange Postecoglou est venue écrire le dernier chapitre de cette relation.

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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un accord tripartite qui a bouclé le transfert

    Les négociations se sont conclues par un accord total entre Al-Nassr, Al-Fateh et Nawaf Al-Aqidi pour le transfert du gardien dans les rangs d'Al-Fateh lors du mercato estival, dans une opération qui ne s'est pas limitée à la seule contrepartie financière.

    Selon les détails rapportés par le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Mureisel, Al-Nassr a perçu une somme d'argent, en plus du transfert de l'arrière droit Saïd Baâtiya et du gardien Abdelhadi Al-Alwan, tout en conservant un pourcentage sur la valeur d'une future revente d'Al-Aqidi, une démarche qui garantit au club de profiter de tout nouveau transfert du joueur dans les années à venir.

    Al-Nassr a ainsi refermé l'un des dossiers les plus complexes du mercato, après avoir craint de perdre le gardien gratuitement à l'approche de son entrée dans la période de libre.

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  • Du renouvellement à la décision de vendre

    Le paradoxe, c'est que la relation entre les deux parties n'a pas commencé sous tension. Au contraire, il existait une volonté commune de prolonger le contrat, et les aspects financiers ne représentaient pas non plus une véritable crise.

    Les coulisses indiquent que le prince Faisal ben Turki a pris contact avec Nawaf Al-Aqidi et son agent Mishal Al-Safaï, affirmant sa disposition à couvrir tout écart financier si l'offre d'Al-Nassr ne convenait pas, dans une tentative de garder le gardien au sein du club.

    Mais avec le temps, la position de la direction a changé, et l'idée de vendre le contrat du joueur a commencé à être sérieusement envisagée, par crainte de le voir partir gratuitement quelques mois plus tard. Cela a poussé plusieurs personnalités d'Al-Nassr, au premier rang desquelles Talal Al-Rashid, à intervenir pour rapprocher les points de vue, et même à convaincre l'agent du joueur de se rendre au stage de l'équipe au Portugal pour finaliser les démarches de prolongation.

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    Une réunion décisive qui a tout changé

    Avant l'arrivée de l'agent du joueur au camp, la réunion qui a réuni Al-Aqidi et l'entraîneur Ange Postecoglou avait totalement clarifié la situation.

    Al-Aqidi a directement interrogé son entraîneur sur son évaluation technique, et ce dernier lui a assuré qu'il était un gardien de grande qualité et que sa présence était importante pour l'équipe. Mais le joueur ne s'est pas contenté de cela : il a réclamé une réponse claire quant à son avenir, après des années de promesses non tenues.

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    Al-Aqidi a expliqué qu'il ne refusait pas la concurrence, et qu'il acceptait de s'asseoir sur le banc si l'autre gardien était meilleur que lui, mais qu'il refusait de devenir un second choix lorsque les niveaux sont proches, ou même lorsque l'avantage lui revient.

    La réponse d'Ange a été catégorique : il a affirmé qu'il ne pouvait accorder aucune garantie et qu'il comptait appliquer une politique de rotation entre Al-Aqidi et le Brésilien Bento, jusqu'à ce qu'il tranche ultérieurement sur l'identité du gardien titulaire.

    Pour Al-Aqidi, cette réponse n'était pas suffisante. La réunion s'est terminée, mais le message était clair : le joueur n'accepterait pas de voir se répéter le même scénario. C'est de là qu'a commencé le processus de départ, qui s'est conclu par son transfert à Al-Fateh, refermant ainsi le rideau sur l'une des histoires les plus captivantes du mercato saoudien cet été.

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