La frayeur de Van Dijk n’était pas la seule inquiétude médicale pour les Néerlandais : le pilier du milieu de terrain, Frenkie de Jong, ignorait également s’il serait aligné d’entrée. Le milieu de terrain a révélé que ses problèmes physiques remontaient à un choc survenu plus tôt dans la semaine, lors des préparatifs de l’équipe. « Nous avons eu un choc à l’entraînement, et j’étais moi-même impliqué », a expliqué De Jong. « J’ai subi quelques contusions, mais finalement, tout allait bien. »

Bien qu’il ait participé à la victoire de samedi, il a admis ne pas avoir été épargné par la douleur durant la rencontre. « J’ai effectivement ressenti une gêne pendant le match, mais elle était tolérable », a-t-il précisé. Si sa participation aux prochaines séances d’entraînement reste incertaine, le milieu de terrain se montre confiant quant à sa récupération.

« Nous verrons comment mon corps réagit, mais j’ai confiance », a-t-il conclu.