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« Je ne sentais plus ma jambe » – Virgil van Dijk a suscité l’inquiétude après un violent choc lors de la victoire des Pays-Bas contre la Suède
Une frayeur nerveuse
Bien que les Oranje aient dominé la Suède 5-1, Van Dijk a subi un choc violent qui a brièvement alerté le staff technique néerlandais.
Au micro de la NOSaprès le match, le défenseur de Liverpool a décrit avec précision les sensations physiques désorientantes resssenties immédiatement après un violent choc : « J’ai pris un coup violent à la hanche et je ne sentais plus le haut de ma cuisse, c’était donc un peu fou », a expliqué Van Dijk, avant de relativiser : « Mais c’était probablement juste un nerf coincé. »
- AFP
Van Dijk minimise les craintes concernant sa blessure
Lors du prochain match des Oranje contre la Tunisie, Van Dijk battra le record et deviendra le capitaine néerlandais ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde. Il est actuellement à égalité avec sept rencontres de Coupe du monde en tant que capitaine, aux côtés de légendes telles que Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer et Ruud Krol.
Malgré cette contusion, il ne s’attend pas à de gros problèmes pour la suite. Il espère simplement reprendre l’entraînement dans les prochains jours et se tenir à la disposition du sélectionneur. « Je pense que ce n’est pas trop grave, mais on en saura plus très vite », a conclu Van Dijk.
Une nouvelle menace plane sur les Oranje
La frayeur de Van Dijk n’était pas la seule inquiétude médicale pour les Néerlandais : le pilier du milieu de terrain, Frenkie de Jong, ignorait également s’il serait aligné d’entrée. Le milieu de terrain a révélé que ses problèmes physiques remontaient à un choc survenu plus tôt dans la semaine, lors des préparatifs de l’équipe. « Nous avons eu un choc à l’entraînement, et j’étais moi-même impliqué », a expliqué De Jong. « J’ai subi quelques contusions, mais finalement, tout allait bien. »
Bien qu’il ait participé à la victoire de samedi, il a admis ne pas avoir été épargné par la douleur durant la rencontre. « J’ai effectivement ressenti une gêne pendant le match, mais elle était tolérable », a-t-il précisé. Si sa participation aux prochaines séances d’entraînement reste incertaine, le milieu de terrain se montre confiant quant à sa récupération.
« Nous verrons comment mon corps réagit, mais j’ai confiance », a-t-il conclu.
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Les Oranje visent la première place
Après un match nul décevant face au Japon lors de la première journée, qui avait valu des critiques à l’entraîneur Ronald Koeman, les Pays-Bas ont rebondi en livrant une prestation offensive dévastatrice pour démanteler la Suède. Cody Gakpo a été le fer de lance de cette victoire écrasante en inscrivant un superbe doublé, tandis que Brian Brobbey a lui aussi trouvé le chemin des filets à deux reprises, permettant ainsi aux Oranje de prendre définitivement le large.
Si Anthony Elanga a réduit l’écart pour les Scandinaves, Crysencio Summerville a finalement porté l’estocade, offrant aux Néerlandais une victoire éclatante. Après avoir neutralisé une formation suédoise qui avait précédemment dominé la Tunisie 5-1, les hommes de Koeman occupent désormais une position favorable pour remporter leur groupe ; une victoire contre la Tunisie lors de leur dernier match leur garantirait la première place.