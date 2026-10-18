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« Je ne savais pas quoi faire ! » : Diego Gomez se confie sur sa réaction pleine d’émotion après sa frappe sensationnelle de 51 mètres contre Crystal Palace
Un moment de pure audace à l’Amex
Gomez a signé un geste de génie qui restera gravé pendant des décennies dans l’histoire du derby de la M23. Dimanche, lors d’un début de match fulgurant à l’Amex Stadium, le joueur de 23 ans a vu le gardien de Crystal Palace, Walter Benitez, s’éloigner largement de son but et a décoché une frappe parfaitement dosée depuis l’intérieur de sa propre moitié de terrain. Mesuré à exactement 51 mètres, ce tir a fait chavirer les supporters locaux : le ballon a survolé le gardien argentin, qui tentait de revenir, avant de finir au fond des filets. L’équipe de Fabian Hurzeler menait ainsi de deux buts après moins de sept minutes de jeu.
L’international paraguayen, arrivé de l’Inter Miami pour 11 millions de livres sterling début 2025, a expliqué que sa décision de tirer avait été presque instinctive lorsqu’il a vu la position du gardien. Interrogé par Natalie Gedra pour Sky Sports juste après la victoire, il a reconnu avoir été surpris par l’émotion du moment. « Quand j’ai marqué, je ne savais pas où courir, je ne savais pas quoi faire ! », a raconté Gomez à propos de sa célébration joyeuse, mais hésitante. « Quand j’ai récupéré le ballon, je savais que le gardien était un peu avancé. J’étais très heureux d’avoir marqué ce but. C’est une question de fraternité et d’intensité. On continue à faire ça à l’entraînement et en match. »
- AFP
Un but statistiquement significatif pour Gomez
Si ce but était un chef-d’œuvre visuel, les chiffres montrent aussi qu’il s’agit d’un événement qui ne se produit qu’une fois par décennie dans le football anglais. La frappe victorieuse de Gomez, de 51 mètres, est le but inscrit de la plus grande distance en Premier League depuis 2017. Elle rappelle immédiatement les frappes lointaines restées dans les mémoires, notamment celle de Wayne Rooney, de 58 mètres, pour Everton contre West Ham United en novembre de cette année-là.
Il s’agissait du premier but de Gomez en championnat cette saison, mais les supporters de Brighton connaissaient déjà sa capacité à frapper puissamment de loin. Lors de sa première saison en Angleterre, le milieu de terrain avait marqué quatre fois lors d’une victoire écrasante 6-0 contre Barnsley en Carabao Cup, notamment sur une demi-volée de 32 mètres. Son arrivée en provenance de la MLS, où il avait notamment joué aux côtés de Lionel Messi, avait apporté une grande qualité technique sur la côte sud de l’Angleterre.
Le brio tactique et le pressing de Brighton
La décision de tirer d’aussi loin a été en partie influencée par le placement des coéquipiers de Gomez. Lorsqu’il a reçu le ballon en pivotant, les autres attaquants de Brighton étaient très regroupés, ce qui rendait difficile une passe vers l’avant. Constatant l’absence de solution de passe immédiate et repérant la position vulnérable de Benitez, Gomez a choisi l’option la plus audacieuse. Contrairement à de nombreux joueurs qui auraient tenté un lob subtil dans cette situation, le Paraguayen a frappé le ballon avec puissance et en hauteur. Malgré son repli désespéré, Benitez n’a pas eu le temps de revenir pour effectuer un arrêt.
Benitez a été titularisé dans le but de Crystal Palace en raison de la blessure du gardien habituellement titulaire, Dean Henderson, toujours indisponible à cause d’un problème à la cheville. Le gardien remplaçant a été surpris par la rapidité du changement de possession, un scénario récurrent dans un match où Brighton s’est montré efficace en transition.
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Rejoindre les légendes des buts inscrits de loin
Gomez voit désormais son nom figurer aux côtés de légendes passées maîtres dans l’art de marquer depuis la ligne médiane. David Beckham avait propulsé sa carrière dans une autre dimension grâce à un but similaire inscrit pour Manchester United face à Wimbledon, lors de la première journée de la saison 1996-1997. Alors que Beckham avait utilisé une frappe enroulée de l’intérieur du pied, Gomez a misé sur la puissance pure de sa frappe.
La victoire 5-0 face à Crystal Palace confirme un peu plus le statut de Brighton comme l’équipe la plus dangereuse du championnat sur les tirs de loin. Le club a tenté cinq tirs à plus de 50 mètres cette saison, contre huit seulement pour tous les autres clubs de Premier League réunis.
Sous la houlette de Fabian Hurzeler, Brighton se montre de plus en plus audacieux dans ses choix de tirs et a inscrit 23 buts lors de ses sept premiers matches de championnat. Grâce à cette victoire, Brighton est monté à la troisième place et maintient la pression sur Manchester City, leader de la Premier League, et Arsenal, deuxième.
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