Gomez a signé un geste de génie qui restera gravé pendant des décennies dans l’histoire du derby de la M23. Dimanche, lors d’un début de match fulgurant à l’Amex Stadium, le joueur de 23 ans a vu le gardien de Crystal Palace, Walter Benitez, s’éloigner largement de son but et a décoché une frappe parfaitement dosée depuis l’intérieur de sa propre moitié de terrain. Mesuré à exactement 51 mètres, ce tir a fait chavirer les supporters locaux : le ballon a survolé le gardien argentin, qui tentait de revenir, avant de finir au fond des filets. L’équipe de Fabian Hurzeler menait ainsi de deux buts après moins de sept minutes de jeu.

L’international paraguayen, arrivé de l’Inter Miami pour 11 millions de livres sterling début 2025, a expliqué que sa décision de tirer avait été presque instinctive lorsqu’il a vu la position du gardien. Interrogé par Natalie Gedra pour Sky Sports juste après la victoire, il a reconnu avoir été surpris par l’émotion du moment. « Quand j’ai marqué, je ne savais pas où courir, je ne savais pas quoi faire ! », a raconté Gomez à propos de sa célébration joyeuse, mais hésitante. « Quand j’ai récupéré le ballon, je savais que le gardien était un peu avancé. J’étais très heureux d’avoir marqué ce but. C’est une question de fraternité et d’intensité. On continue à faire ça à l’entraînement et en match. »



