Sur sa JB5 app personnelle, Bellingham a partagé une photo de son trophée fraîchement livré, posé dans son écrin de présentation. Le joueur de 23 ans a fait part de sa surprise face à cette distinction, admettant ouvertement qu’il ignorait totalement l’existence de cette récompense.

« Soulier de bronze de la Coupe du monde... Je ne savais pas que ça existait, mais merci quand même », a écrit Bellingham en accompagnement de l’image.

Le Soulier de bronze de la FIFA est décerné depuis le tournoi de 1982 en Espagne, avec parmi les précédents lauréats des icônes du football comme Zico, Gary Lineker, Ronaldo et Neymar. Le total de sept buts de Bellingham est notamment le plus élevé jamais enregistré pour un lauréat de la troisième place.

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