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« Je ne savais pas que ça existait ! » - Jude Bellingham stupéfait après avoir reçu un prix surprise de la Coupe du monde deux mois après la fin du tournoi
Reconnaissance tardive pour des exploits en tournoi
Bellingham a inscrit sept buts en huit apparitions lors du tournoi estival, établissant un nouveau record de buts pour un joueur de l’Angleterre lors d’une seule Coupe du monde. Le milieu de terrain a signé des doublés contre le Mexique et la Norvège, avant de retrouver le chemin des filets lors de la victoire contre la France en match pour la troisième place.
Son total final l’a placé au troisième rang ex aequo du classement des buteurs de la compétition, derrière seulement Kylian Mbappe et Lionel Messi. Cependant, le joueur du Real Madrid a devancé Erling Haaland pour s’adjuger seul le Soulier de bronze, grâce à une passe décisive enregistrée pendant le tournoi, contre aucune pour l’attaquant norvégien.
- AFP
« Je ne savais pas que ça existait »
Sur sa JB5 app personnelle, Bellingham a partagé une photo de son trophée fraîchement livré, posé dans son écrin de présentation. Le joueur de 23 ans a fait part de sa surprise face à cette distinction, admettant ouvertement qu’il ignorait totalement l’existence de cette récompense.
« Soulier de bronze de la Coupe du monde... Je ne savais pas que ça existait, mais merci quand même », a écrit Bellingham en accompagnement de l’image.
Le Soulier de bronze de la FIFA est décerné depuis le tournoi de 1982 en Espagne, avec parmi les précédents lauréats des icônes du football comme Zico, Gary Lineker, Ronaldo et Neymar. Le total de sept buts de Bellingham est notamment le plus élevé jamais enregistré pour un lauréat de la troisième place.JB5 App
Un été inoubliable avec l’Angleterre
Le tournoi estival a marqué la quatrième grande compétition internationale de Bellingham, et ses performances remarquables lui ont ensuite valu une place dans l’équipe-type du tournoi. Sa forme prolifique en Amérique du Nord a plus que doublé son total de buts inscrits avec sa sélection, qui s’élève désormais à 13 réalisations en 56 sélections.
Ses contributions ont été vitales pour aider l’équipe de Thomas Tuchel à atteindre les demi-finales, où elle a finalement chuté face à l’Argentine avant de décrocher la troisième place contre la France. Le milieu de terrain du Real Madrid a parfaitement prolongé cet élan en championnat, avec trois buts et trois passes décisives lors de ses sept premières apparitions en Liga.
- AFP
L’équipe remaniée de Tuchel reprend la compétition
Bellingham va désormais chercher à étoffer son total de sélections alors que l’Angleterre retrouve la Ligue des nations durant la trêve actuelle. L’Angleterre doit accueillir les championnes du monde, l’Espagne, à Wembley samedi, pour ce qui sera son premier match depuis le barrage de la Coupe du monde à la mi-juillet.
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