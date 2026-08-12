Après une première saison étincelante à la BayArena, les informations se sont multipliées, laissant entendre qu’Arsenal mène la course pour la signature de Kofane. Mikel Arteta est connu pour être à la recherche de renforts offensifs dynamiques, et le profil de Kofane correspond parfaitement à la stratégie de recrutement récente du club du nord de Londres.

Malgré la multiplication des gros titres en Allemagne comme en Angleterre, le jeune attaquant insiste sur le fait que son attention est restée entièrement tournée vers le terrain. S’exprimant auprès du Kölner Stadt-Anzeiger au sujet de l’intérêt présumé venu de l’Emirates Stadium, Kofane a révélé : « Non, cela ne m’est pas parvenu. Mon agent a apparemment parlé à une ou deux personnes. Moi-même, je n’ai eu de contact avec personne. »