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« Je ne savais pas ça » : la star du Bayer Leverkusen Christian Kofane réagit à son prix de 100 M€ au milieu des rumeurs de transfert le liant à Arsenal
Kofane reste dans le flou au sujet de l’intérêt d’Arsenal
Après une première saison étincelante à la BayArena, les informations se sont multipliées, laissant entendre qu’Arsenal mène la course pour la signature de Kofane. Mikel Arteta est connu pour être à la recherche de renforts offensifs dynamiques, et le profil de Kofane correspond parfaitement à la stratégie de recrutement récente du club du nord de Londres.
Malgré la multiplication des gros titres en Allemagne comme en Angleterre, le jeune attaquant insiste sur le fait que son attention est restée entièrement tournée vers le terrain. S’exprimant auprès du Kölner Stadt-Anzeiger au sujet de l’intérêt présumé venu de l’Emirates Stadium, Kofane a révélé : « Non, cela ne m’est pas parvenu. Mon agent a apparemment parlé à une ou deux personnes. Moi-même, je n’ai eu de contact avec personne. »
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Une valorisation stupéfiante de 100 M€ choque le jeune joueur
Si le lien avec Arsenal était une nouveauté pour lui, Kofane a été encore plus surpris par les montants financiers évoqués par son représentant. Plus tôt cette année, son agent, Eric Depolo, avait fait les gros titres en décrivant l’attaquant comme un « joueur à 100 M€ », tandis que Transfermarkt valorise actuellement l’avant-centre à un montant plus modeste de 40 M€. Confronté à cette estimation précise, Kofane a réagi avec une incrédulité sincère.
« Wow. Non, je ne le savais pas. Vous ne me connaissez clairement pas : je ne me préoccupe pas des réseaux sociaux et de choses comme ça », a-t-il expliqué. « Non. Mon agent peut dire ce qu’il veut, et les médias peuvent dire ce qu’ils veulent à ce sujet. Moi, je suis ici pour jouer au football.
Le football reste la priorité plutôt que la planification de carrière
À seulement 20 ans, Kofane se trouve à un carrefour que beaucoup de jeunes athlètes peinent à négocier. La tentation d’un transfert vers un géant mondial comme Arsenal conduit souvent à une planification de carrière minutieuse, mais le joueur de Leverkusen semble se contenter de laisser ses performances parler pour lui. Sa priorité reste son développement à la BayArena, où il a trouvé un environnement stable pour perfectionner ses qualités. Il est actuellement sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2029, ce qui donne à Leverkusen une position de force dans d’éventuelles négociations futures.
Concernant la suite de sa carrière, Kofane a déclaré : « Comme je l’ai dit, pour le moment, je me concentre sur le football. Mais maintenant que vous en parlez, je suppose que je vais devoir commencer à y réfléchir. »
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La bataille pour une place de titulaire
À l’approche de la nouvelle saison de Bundesliga, Kofane fait face à une rude concurrence pour une place de titulaire dans le dispositif tactique de Carles Martinez Novell. Avec Patrik Schick également en lice pour le rôle d’avant-centre, Kofane cherche à apprendre de son coéquipier plutôt que de le considérer uniquement comme un rival. « Patrik est un grand joueur et un professionnel exceptionnel. J’aime sa mentalité. C’est un joueur qu’on peut prendre pour exemple. J’essaie d’apprendre des choses de lui et ainsi de me développer en tant que joueur et mentalement », a déclaré Kofane.
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