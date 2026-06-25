« Je ne savais même pas que c’était un Allemand » : Jürgen Klopp a dû faire une recherche sur Google pour identifier un joueur de l’équipe nationale allemande

Les qualités sportives de l’attaquant ont immédiatement attiré l’attention de Klopp en Premier League. La puissance et le style de jeu de ce joueur, aujourd’hui âgé de 29 ans, ont fait forte impression.

Klopp se souvient de sa réaction à l’époque : « Wahou ! Mais quel phénomène ! J’ai tout de suite dû le chercher sur Google. » Le résultat de la recherche l’a surpris : « Oups, mais il est allemand ! »

L’ascension d’Undav s’est construite loin des radars. L’attaquant n’a pas suivi le parcours traditionnel des centres de formation des grands clubs : il a débuté chez les seniors en Regionalliga et en 3. Liga, avant de passer par la réserve de l’Eintracht Braunschweig puis le SV Meppen, jusqu’à émerger sous les projecteurs de l’élite.