L’ancien entraîneur à succès du FC Liverpool a reconnu qu’il n’avait pas immédiatement cerné le potentiel de l’avant-centre lors de ses premiers mois en Angleterre. Il se souvient précisément du moment où leurs chemins se sont croisés. « Je me souviens du moment où je l’ai vu pour la première fois à Brighton. À ce moment-là, je ne savais même pas que c’était un Allemand », a déclaré Klopp.
Traduit par
« Je ne savais même pas que c’était un Allemand » : Jürgen Klopp a dû faire une recherche sur Google pour identifier un joueur de l’équipe nationale allemande
Les qualités sportives de l’attaquant ont immédiatement attiré l’attention de Klopp en Premier League. La puissance et le style de jeu de ce joueur, aujourd’hui âgé de 29 ans, ont fait forte impression.
Klopp se souvient de sa réaction à l’époque : « Wahou ! Mais quel phénomène ! J’ai tout de suite dû le chercher sur Google. » Le résultat de la recherche l’a surpris : « Oups, mais il est allemand ! »
L’ascension d’Undav s’est construite loin des radars. L’attaquant n’a pas suivi le parcours traditionnel des centres de formation des grands clubs : il a débuté chez les seniors en Regionalliga et en 3. Liga, avant de passer par la réserve de l’Eintracht Braunschweig puis le SV Meppen, jusqu’à émerger sous les projecteurs de l’élite.
- Getty Images Sport
C'est à l'Union Saint-Gilloise qu'Undav a connu sa grande percée.
Ce parcours impressionne Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur salue le sens des réalités du joueur : « Il sait d’où il vient. Il sait où il en était il y a encore quelques années. Il a évolué dans les divisions inférieures jusqu’à ce que ça fasse tilt. »
L’attaquant a connu sa grande percée à l’Union Saint-Gilloise, en D1 belge, avant de rejoindre Brighton & Hove Albion en 2022 contre un chèque de sept millions d’euros.
Prêté ensuite au VfB Stuttgart, il a été définitivement transféré en 2024 contre un chèque d’environ 27 millions d’euros. Juste avant la Coupe du monde, les dirigeants du club souabe ont envoyé un signal fort en prolongeant prématurément le contrat du international jusqu’en 2029, avec une option pour une année supplémentaire.
À la Coupe du monde, Deniz Undav se révèle être un véritable super-sub, un joker d’exception rare.
Lors de la Coupe du monde, Undav justifie pleinement la confiance qui lui est accordée. Il est devenu l’un des points forts de l’équipe dirigée par le sélectionneur Julian Nagelsmann. Son efficacité est sans pareille depuis le début du tournoi : en seulement 56 minutes de jeu, l’attaquant a déjà marqué trois buts et délivré deux passes décisives.
Pour Jürgen Klopp, le cas Undav est donc un « sujet tout à fait positif ». L’attaquant doit conserver son attitude positive et son dynamisme. L’expert télévisuel refuse toutefois de tirer de ces solides performances en tant que remplaçant une revendication pour une place de titulaire : « C’est au sélectionneur national de décider, car c’est lui qui a une vue d’ensemble. Nous ne pouvons que spéculer », a déclaré Klopp.
Interrogé sur la manière dont il l’utiliserait, le technicien allemand a toutefois confié : « Je continuerais à faire entrer Deniz Undav en cours de match. »
Nagelsmann semble partager cet avis : contre l’Équateur, Undav commencera une nouvelle fois sur le banc. Les seuls ajustements dans le onze allemand concernent les joueurs blessés ou indisponibles : Antonio Rüdiger remplacera Nico Schlotterbeck, victime d’une rupture du ligament interne, tandis que David Raum prendra le couloir gauche à la place de Nathaniel Brown. C’est ce qu’a confirmé le sélectionneur lors de la conférence de presse d’avant-match, jeudi soir (heure de Paris).