Fabregas s'est confié sur le parcours atypique qui l'a mené au Stadio Giuseppe Sinigaglia, admettant que le club n'était même pas dans son radar malgré ses liens personnels avec la région. Après avoir connu une brillante carrière de joueur au FC Barcelone, à Chelsea et à Arsenal, l'Espagnol a fait le choix surprenant de rejoindre Côme en Serie B pour y terminer sa carrière de joueur, avant de rapidement passer sur le banc. Ce choix s'est révélé inspiré, puisqu'il a supervisé une ascension historique qui a récemment abouti à la toute première qualification du club pour la Ligue des champions.

Revenant sur sa décision de rejoindre le club italien lors d'une apparition au Festival dello Sport de Trente, Fabregas a expliqué que son choix avait été guidé par l'intuition plutôt que par une connaissance de longue date de l'histoire du club. « Le projet de Côme a commencé d'une manière assez étrange, parce que j'avais quelques propositions, mais j'ai simplement senti que c'était la bonne décision. Parfois, il faut juste suivre son instinct », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde, comme l'a rapporté Football Italia. « Ce qui est drôle, c'est que j'étais déjà allé à Côme quelques fois en vacances, mais je ne savais même pas qu'il y avait une équipe de football ici. »