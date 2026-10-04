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« Je ne savais même pas qu’il y avait une équipe ici ! » : Cesc Fabregas révèle la vérité sur la prise de contrôle de Côme après avoir mené cet outsider de Serie B jusqu’à la Ligue des champions
Le début inattendu du projet de Côme
Fabregas s'est confié sur le parcours atypique qui l'a mené au Stadio Giuseppe Sinigaglia, admettant que le club n'était même pas dans son radar malgré ses liens personnels avec la région. Après avoir connu une brillante carrière de joueur au FC Barcelone, à Chelsea et à Arsenal, l'Espagnol a fait le choix surprenant de rejoindre Côme en Serie B pour y terminer sa carrière de joueur, avant de rapidement passer sur le banc. Ce choix s'est révélé inspiré, puisqu'il a supervisé une ascension historique qui a récemment abouti à la toute première qualification du club pour la Ligue des champions.
Revenant sur sa décision de rejoindre le club italien lors d'une apparition au Festival dello Sport de Trente, Fabregas a expliqué que son choix avait été guidé par l'intuition plutôt que par une connaissance de longue date de l'histoire du club. « Le projet de Côme a commencé d'une manière assez étrange, parce que j'avais quelques propositions, mais j'ai simplement senti que c'était la bonne décision. Parfois, il faut juste suivre son instinct », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde, comme l'a rapporté Football Italia. « Ce qui est drôle, c'est que j'étais déjà allé à Côme quelques fois en vacances, mais je ne savais même pas qu'il y avait une équipe de football ici. »
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L’éveil tactique sous Antonio Conte
Fabregas a officiellement lancé sa carrière d’entraîneur en 2023, même s’il admet que les bases de sa philosophie de coaching se construisaient bien avant qu’il ne raccroche les crampons. Le champion du monde a connu une carrière extraordinaire comme joueur, remportant la Premier League et la Ligue Europa avec Chelsea, ainsi que la Liga, la Coupe du Roi et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec Barcelone, parmi de nombreux autres trophées, notamment deux Championnats d’Europe consécutifs et la Coupe du monde 2010 durant l’âge d’or de l’Espagne. Pourtant, malgré le fait d’avoir joué sous les ordres de figures légendaires comme Arsene Wenger et Vicente del Bosque, c’est un entraîneur italien qui lui a offert une profonde révélation tactique.
« La première fois que j’ai vu que le football changeait, c’était quand j’ai rencontré Conte à Chelsea. J’avais déjà 29 ans, j’avais beaucoup gagné, mais par exemple Arsene Wenger ne travaillait pas beaucoup la tactique à Arsenal, même s’il était l’un des meilleurs au monde. C’est pareil pour Del Bosque. Avec Conte, j’ai vu ce changement. Il était concentré sur les détails. C’était surprenant et ça a pesé sur moi au début, parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelqu’un devait me dire où passer le ballon, personne n’avait jamais fait ça avant », a expliqué Fabregas en évoquant son évolution comme tacticien.
Fidèle à ses principes et à son identité
Cette attention au détail a façonné son propre style de management à Côme, où Fabregas s'appuie sur un mot d'ordre précis : une concentration inébranlable sur l'identité de l'équipe, à tout prix. Sa clarté tactique produit déjà des résultats impressionnants, avec Côme actuellement huitième de Serie A après avoir pris 10 points lors de ses cinq premiers matches, ce qui le laisse à seulement trois points du leader du championnat, la Roma.
« La question que je me pose avant chaque match est : comment ai-je envie de perdre ? Je veux perdre avec mes idées. Parce que si vous perdez après avoir changé votre identité et vos idées, alors la défaite est double. Parfois, l'adversaire est meilleur que vous, mais entre-temps vous tirez des enseignements et vous jouez avec votre philosophie », a déclaré Fabregas.
- AFP
Apprendre auprès des meilleurs du métier
Malgré sa réussite fulgurante, Fabregas reste humble quant à sa place parmi les entraîneurs de l’élite européenne. Il a déjà été impliqué dans des accrochages au bord du terrain, dont un clash notable avec Massimiliano Allegri, mais il considère ces moments comme faisant partie de son apprentissage émotionnel.
« Il y a eu quelques échanges tendus avec des collègues, c’est vrai. Je suis jeune et encore assez émotif. J’espère que quand je me trompe, un entraîneur plus expérimenté me le dira. Par exemple, Gian Piero Gasperini, pour qui j’ai beaucoup de respect. J’aime écouter les gens qui en savent plus que moi », a-t-il conclu.
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